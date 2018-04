Zo werf je als sales representative vlotter klanten vacature.com sales

16 april 2018

08u00

Een goed product verkoopt zichzelf, maar dat betekent niet dat je in de sales op je lauweren kan rusten. Met deze vijf tips van expert Wendy Weiss bouw jij in een mum van tijd een indrukwekkend en uitgebreid klantenbestand op.

1. Ga voor een pitch 2.0

Een goede pitch zou niet langer dan dertig seconden mogen duren. Maar nog belangrijker is dat je je potentiële klant niet bestookt met een spervuur aan informatie. De beste pitch is er een die niet aanvoelt als een verkooppraatje. Want dan hebben mensen meteen het gevoel dat ze in de val gelokt worden. “Bij een goede pitch stel je vragen, luister je naar de potentiële klant en bied je oplossingen voor een probleem”, tipt Wendy Weiss, auteur van The Sales Winner’s Handbook.

2. Leg je klanten in de watten

Mond-aan-mondreclame is eeuwenoud, maar is nog steeds een van de beste manieren om nieuwe klanten aan de haak te slaan. Het is daarom belangrijk om je bestaande klanten in de watten te leggen, want zowel slechte als goede feedback gaan als lopende vuurtjes. Luister naar hun problemen, wees eerlijk, durf alternatieven oplossingen voor te stellen en sta altijd – ook al heb je het druk - voor hen klaar.

TIP - Ben je niet zeker of je wel aanleg hebt voor een job in sales? Doe hier onze test.

3. Bouw je netwerk uit

Enkel vertrouwen op mond-aan-mondreclame is natuurlijk niet voldoende, je moet het heft zelf in handen nemen. Trek daarom je stoute schoenen aan en ga naar zoveel mogelijk netwerkevents. In het begin zullen de resultaten misschien even op zich laten wachten, maar het is een noodzakelijke investering. Wanneer mensen jou en je werk leren kennen, gaat de bal aan het rollen.

4. Bekijk het als een permanente opdracht

Nieuwe klanten werven is een permanente opdracht. Ook als je het druk hebt met andere dingen, mag je die prospectie niet verwaarlozen. Vergeet ook niet dat dat soms tijd kost. Het duurt vaak weken of maanden voordat potentiële klanten toehappen. Hou dat in je achterhoofd en blijf investeren in nieuwe mensen.

5. Laat je nooit ontmoedigen door een ‘nee’

De kans dat je regelmatig het deksel op de neus krijgt, is groot. Maar dat betekent niet dat je de moed moet opgeven. Misschien klop je net op het verkeerde moment aan. Hou contact en laat na enkele werken gerust nog eens van je horen. Probeer daarbij niet opnieuw je product of bedrijf voor te stellen, maar peil naar de noden van de prospect.

