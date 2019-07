Zo weet je wat jouw financiële waarde is Matthias Van Milders

10 juli 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Ga je binnenkort onderhandelen over jouw loon? Twee experten van hr-dienstverlener Hudson vertellen je wat je best in je achterhoofd houdt.

Welke factoren bepalen jouw financiële waarde?

Charlot Veraverbeke (senior manager recruitment and selection): “Het eerste criterium is uiteraard de functie en de toegevoegde waarde die iemand brengt voor het bedrijf.”

Ine Van de Vaerd (senior consultant strategic reward): “Op de markt zijn anciënniteit en ervaring nog steeds relevante factoren voor het bepalen van die waarde. Maar ook sector en regio spelen voor een stuk mee.”

Charlot Veraverbeke: “Omwille van de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat lonen voor bepaalde functies worden opgedreven door het spel van vraag en aanbod. In dat geval wordt wel eens afgeweken van de bestaande loonstructuur om bepaalde mensen toch aan te trekken.”

Hoe kan je achterhalen wat jouw financiële waarde is?

Charlot Veraverbeke: “Ons advies aan kandidaten: stel bij een sollicitatie gewoon de vraag hoe de loonstructuur van het bedrijf in elkaar zit en hoe een functie daarin past. In landen als Groot-Brittannië wordt het loonpakket vermeld in de vacature. Bij ons is dat helemaal niet zo. Als matchmaker tussen werkgevers en werknemers vertrek ik vanuit transparantie. De toekomstige werknemer geeft mee wat diens huidige pakket en verwachtingen zijn. En de werkgever geeft aan of dat inpasbaar is of niet.”

Ine Van de Vaerd: “Die financiële waarde is ook maar één aspect van de match tussen werkgever en werknemer. Je mag niet puur focussen op dat basisloon. Financiële waarde gaat immers verder dan het basissalaris, het gaat ook over variabele verloning en benefits. Niet te onderschatten zijn ook de doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, jobinhoud, autonomie, een toffe werkomgeving, flexibiliteit en goede collega’s. Dat is moeilijker te onderhandelen. Als het gaat om tevredenheid en work engagement, gaat het over het totale pakket met financiële en niet-financiële elementen.”

Hoe zit het voor schoolverlaters?

Ine Van de Vaerd: “Bij hen zie je bij de start een klein effect van het diploma. Dat effect vermindert uiteindelijk naargelang je langer in een functie zit.”

Charlot Veraverbeke: “Het diploma speelt ook minder bij starters die al ervaring hebben.”

Hoe kan je jezelf best voorbereiden op onderhandelingen over jouw financiële?

Charlot Veraverbeke: “Je kan best beginnen met het oplijsten van jouw huidige pakket: brutoloon, voordelen, eventueel ook verlof. Denk op voorhand na hoe belangrijk die elementen voor je zijn en wat jouw verwachtingen zijn. Het gaat ook niet enkel om een financiële stap vooruit, maar ook over factoren als dichter bij huis werken of een goede match.”

Ine Van de Vaerd: “Bedenk ook welke focus voor jou belangrijk is. Sommige werkgevers zetten heel sterk in op basisverloning. Anderen gaan iets lager belonen qua basis, maar focussen veel meer op prestatiegerichte targets. Bedenk wat voor iemand je bent, in welke omgeving je je meest thuis voelt. Heeft het nut te kijken naar het gemiddelde loon in jouw sector? Voor schoolverlaters of specifieke functies zal dat ver van het effectieve loon liggen. Het is dus maar de vraag of dat gemiddelde loon echt relevant voor je is.”

Charlot Veraverbeke: “Of het nuttig is om bij bekenden in een bedrijf naar hun loon te polsen? Dat zou ik niet adviseren. Hoe correct is de info die je zal krijgen?”

Hoe ver kan je gaan om verloning volgens jouw financiële waarde op te eisen?

Charlot Veraverbeke: “De vraag is hoe ver je daarin wilt gaan. De meeste organisaties hebben een loonpolitiek en streven ernaar om elke medewerker daarin te laten passen. Je moet je afvragen of jij de persoon wilt zijn die daarvan afwijkt. Dan word je met heel veel verwachtingen binnengehaald.”

Ine Van de Vaerd: “Als je boven het referentieloon zit, heeft dat misschien ook implicaties op de latere progressie van jouw loon. Bovendien leg je de lat zeer hoog voor jezelf.”

Het onderste uit de kan (proberen te) halen, komt dat wel goed over bij je potentiële werkgever?

Ine Van de Vaerd: “Dat verschilt heel sterk van bedrijf tot bedrijf. Het risico bestaat dat men de financiële motivatie als jouw enige drijfveer ziet en dat kan toch niet de bedoeling zijn, denk ik. Een werkgever wil iemand ook omwille van andere redenen aantrekken. Zelfzeker overkomen mag, maar het kan ook naar het agressieve neigen.”

Charlot Veraverbeke: “Openheid van in het begin is een goed basis voor vertrouwen, ook in de onderhandeling. De werkgever wil een nieuwe medewerker in de bestaande loonstructuur opnemen, de werknemer wilt een correct loon. Durf te vragen of jouw wensen passen in de loonstructuur en zo nee, wat dan wel kan.”

