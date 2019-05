Zo weet je al tijdens je sollicitatiegesprek of je kans maakt op de job Joni Horemans

28 mei 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Ooit al gehoord van de ‘liking gap’? Wanneer we mensen voor de eerste keer ontmoeten, denken we vaak dat ze ons minder aardig vinden dan werkelijk het geval is. Ook bij sollicitatiegesprekken speelt ons dit parten. Je bent dan overtuigd dat het niet goed ging, maar ontvangt tot je verbazing tóch een uitnodiging voor een volgend gesprek. Recruiters verklappen hoe je je kansen direct beter inschat.

Birger Ceulemans, recruiter voor Inventi : “Hr-managers zien veel kandidaten. Om ze goed tegenover elkaar te kunnen vergelijken, laten ze niet meteen in hun kaarten kijken. Het is dan ook best moeilijk om zomaar af te lezen of het gesprek goed zat en of je kans maakt om naar de volgende ronde door te gaan. De enige manier om dat volgens mij te weten te komen, is door er zelf naar te vragen. Maar de manier waarop je deze vraag stelt is cruciaal. Vlakaf vragen hoe de interviewer jou als kandidaat vond, is veel te direct. Wij zijn gespecialiseerd in het rekruteren van commerciële profielen. Vanuit die expertise weten we dat er veel parallellen zijn tussen een sollicitatiegesprek en een verkoopgesprek. De sollicitant zal zich moeten verkopen aan de recruiter en als dit vlot verloopt, zal de recruiter de job verkopen aan de sollicitant.”

Geïnteresseerde indruk

“Uitgaande van deze situatie is het belangrijk om als sollicitant zelf het initiatief te nemen. Vraag bijvoorbeeld aan welke kwaliteiten de kandidaat moet voldoen om in aanmerking te komen. Het antwoord kan je dan aftoetsen aan je eigen profiel. Door de juiste vragen te stellen, kom je niet alleen veel te weten, maar maak je ook nog eens een geïnteresseerde indruk. Dat is essentieel. Als je alleen antwoordt op de vragen van de interviewer, weet die misschien wel wat hij of zij moet weten, maar is er geen persoonlijke klik. Toon dus dat je ook geïnteresseerd bent in de persoon die voor je zit. Pols bijvoorbeeld naar zijn rol in het bedrijf en probeer zo van het begin een band op te bouwen. Als je nieuwsgierig bent, kan je via een aanloop uiteindelijk vaak heel veel vragen stellen. Die aanloop is echt cruciaal. Stel eerst voldoende andere vragen voor je tot je slotvragen komt.”

“Ook uit non-verbale communicatie kan je veel te weten komen. Als je ervoor kan zorgen dat het interview evolueert naar een echt gesprek en dat de recruiter hierin meegaat, weet je dat je op het goede spoor zit. In een fijn gesprek ga je de beste versie van jezelf voorschotelen. Een recruiter die geeuwt of het hoofd moet ondersteunen, is geen goed teken. Maar let op, het kan ook zijn dat hij dit doet om je reactie te testen. Laat zo’n situatie niet zomaar voorbijgaan, maar vraag naar de reden van zijn onverschilligheid. Het kan een indringende vraag zijn, maar ook hier hangt alles af van de manier waarop je ze stelt en de aanloop die je neemt naar deze niet zo eenvoudige vraag. De eerste indruk die je maakte is daarbij heel belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat mensen in minder dan een halve minuut een oordeel vormen over iemand. Hoe beter die eerste 30 seconden zijn, hoe beter de rest van het gesprek.”

Lees ook: Je droomjob vinden? Zo pak je het aan

Stuur zelf

“Wanneer je voelt dat er interesse is, kan je schaarste in je agenda inroepen om nog beter te kunnen inschatten hoe sterk de belangstelling is. Vertel dat je in de komende dagen nog een aantal andere gesprekken hebt en laat zo zien dat je intensief op zoek bent naar een nieuwe uitdaging. Let wel op bij deze technieken: dit is verkopen voor gevorderden!”

“Bij ons klopt het verder vaak dat hoe langer het gesprek duurt, hoe beter het was. Maar algemeen is dit misschien geen betrouwbare graadmeter. Veel collega’s in de rekruteringswereld moeten namelijk ook snel een groot aantal kandidaten achter elkaar zien en kunnen het zich bijvoorbeeld niet permitteren een gesprek te laten uitlopen. Wat je natuurlijk wel kan doen, is van bij het begin de vraag stellen hoe lang het gesprek ongeveer zal duren. Als je dan een half uur vroeger buiten staat, lijkt mij dat niet positief. Duurt het gesprek veel langer dan gepland, is dat wél een goed teken.”

“Als sollicitant is het dus belangrijk het gesprek voldoende zelf te sturen. Je dient het heft in eigen handen te nemen, zonder te overdrijven natuurlijk. Zet je kwaliteiten in de verf en oordeel op basis van de reactie van de interviewer hoe ver je daarin kan gaan. Vraag op het einde van het gesprek wat de vervolgstappen zijn, wie over de aanwerving beslist enz. En vraag zeker: ‘Mag ik nu eens vragen; hoe is uw gevoel bij ons gesprek?’”

“Weinig mensen hebben door hoe het werkt en pakken het op deze manier aan. Ze denken dat ze weinig impact hebben, maar het is een subtiel, menselijk spel waarin veel draait rond hoe sympathiek je overkomt.”

Transparantie

Swapna De Prince, recruitment coördinator bij Headcount: “Wanneer sollicitanten na een interview een onzeker of minder positief gevoel hebben, is dit meestal te wijten aan een gebrek aan transparantie tijdens het gesprek. Kandidaten zijn er vaak op gebrand om een positieve indruk te maken, willen een functie graag maar tasten na een gesprek in het duister of ze het al dan niet goed gedaan hebben. Dit wakkert de onzekerheid aan.”

“Mede daarom hechten wij veel belang aan de transparantie en de dialoog met onze kandidaten. We zullen vaak al tijdens het interview een eerste feedback geven, zodat de kandidaat snel zicht krijgt op zijn of haar ‘match’ met die specifieke vacature en bedrijf. Dit kan gaan over attitude, DNA, cultuur, competenties, salaris… We zullen hen waar mogelijk ook tips geven om hun meerwaarde duidelijk over te brengen in een gesprek.”

“Wat betreft de duur van een gesprek voorzien we steeds een uur. Indien het korter of langer duurt hoeft dit geen goed of slecht teken te zijn. Vaak wordt gedacht dat een lang gesprek duidt op meer interesse en een kort op minder, maar voor mij klopt dat toch niet noodzakelijk. Een persoon die duidelijk en sterk communiceert en snel tot de essentie komt, zal misschien een korter maar wel goed gesprek hebben.”

