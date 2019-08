Zo voer je een succesvol verkoopgesprek vacature.com sales

Verkopen is een vak apart. Je wil niet te opdringerig zijn en zo klanten afschrikken, maar je wil hen natuurlijk wel overtuigen van je product of dienst. Het juiste evenwicht vind je door een aantal belangrijke tips in acht te nemen.

1. Een goede voorbereiding is alles

Het spreekt voor zich dat je perfect moet weten wat jouw bedrijf doet en welke oplossingen je aanbiedt. Ben je net gestart bij een bedrijf, maak dan in de beginperiode tijd vrij om zoveel mogelijk informatie te vergaren. Praat met je collega’s, ga langs bij de verschillende afdelingen en bestudeer het aanbod grondig. Aarzel niet om bijkomende vragen te stellen. Alleen zo leer je het DNA van het bedrijf echt kennen.

De tweede stap is om zoveel mogelijk van de sector en dus ook van je potentiële klanten te weten te komen. Met welke uitdagingen en problemen hebben zij te kampen? Hoe kan jouw bedrijf daar een oplossing voor bieden? Bezoek vóór een gesprek altijd de website van een prospect. Het kan ook nuttig zijn om achtergrondinformatie over je gesprekspartner op te zoeken. Bekijk zijn of haar LinkedIn-pagina of andere socialemedia-profielen. Wie weet vind je iets gemeenschappelijks.

2. Stel voldoende open vragen

Val tijdens een verkoopgesprek niet meteen met de deur in huis. Na een korte introductie waarin je samenvat wie je bent en wat je doet, luister je naar wat je gesprekspartner te vertellen heeft. Door gerichte, open vragen te stellen, detecteer je wat de noden zijn. Reageer en pik in op wat je gesprekspartner te vertellen heeft. Zo toon je interesse. Het kan ook nooit kwaad om hetgene dat gezegd werd, nog eens samen te vatten. Zo ben je zeker dat je de probleemstelling goed hebt begrepen.

3. Stel een oplossing voor

Nadat je precies hebt afgelijnd wat je potentiële klant nodig heeft, kan je een oplossing voorstellen. Doe dit op een spontane, authentieke manier en rammel geen verkooppraatje af. Gebruik voorbeelden om aan te tonen hoe jouw oplossing de potentiële klant kan helpen.

Illustreer je aanbod indien nodig met cijfermateriaal, maar overweldig je gesprekspartner niet. Het is dan beter om hem of haar later een document met cijfermateriaal te bezorgen (bv. behaalde resultaten bij gelijkaardige klanten, vergelijkingsmateriaal m.b.t. eventuele concurrenten …).

Heeft je gesprekspartner vragen of zelfs kritische opmerkingen? Ga hier dan rustig op in en schiet zeker niet in de verdediging. Vragen en opmerkingen wijzen er immers op dat je potentiële klant interesse toont. Het zou jammer zijn om hem of haar af te schrikken.

4. Sluit het gesprek goed af

Niet elk verkoopgesprek eindigt met een ondertekend contract. In veel gevallen kan de gesprekspartner immers niet meteen of niet alleen beslissen. Dat verhindert niet dat je alvast een standaardcontract kan meegeven, of extra informatie, zoals een brochure. Uiteraard geef je ook je kaartje af zodat je gesprekspartner jou kan contacteren.

5. Volg het verkoopgesprek goed op

Na een verkoopgesprek is het niet het moment om op je lauweren te rusten. Beloofde je om nog bepaalde informatie te bezorgen, doe dat dan zo snel mogelijk na het gesprek. Zo toon je je gedrevenheid en engagement.

Wees ook niet bang om vrij snel na het gesprek je potentiële klant opnieuw te contacteren. Zo ben je immers zeker dat je top of mind blijft. Zet de persoon in kwestie evenwel niet te veel onder druk. Vraag of hij of zij nog extra informatie nodig heeft, niet of het contract al ondertekend is.

Onthoud vooral dat de aanhouder wint. Zeker als er grote bedragen in het spel zijn, kan een beslissing een tijdje uitblijven. Wees dus niet verbaasd als na enkele weken of zelfs maanden het contract alsnog ondertekend wordt.

