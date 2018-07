Zo vind je een vakantiejob die echt bij jou past



Redactie vacature.com campus

09 juli 2018

08u00

De zomervakantie is de uitgelezen periode voor studenten om extra centjes te verdienen. Die reisjes, festivals en terrasbezoekjes betalen zichzelf niet. Maar van welke vakantiejob word jij gelukkig? Lees verder en kijk in welk profiel je jezelf het best herkent.

Gastvrij?

Je nodigt je vrienden minstens een keer per week – en liefst vaker – uit op je kot voor een uitgebreid diner. Je krijgt regelmatig het compliment dat je de ideale gastheer/-vrouw bent, en bent daar elke keer verdomd fier op ook.

Dan hoef je niet lang na te denken over welke vakantiejob op jouw lijf geschreven is: de horeca wacht!

Behulpzaam?

Als iemand jouw mening vraagt, krijgt die de ongezouten versie. Maar je doet dat steeds om te helpen. Je laat je beste vriend toch niet met dié schoenen op café gaan? En als je mama een nieuwe gsm wilt kopen, is het toch logisch dat je eerst een vergelijkende studie voor haar doet?

Tijdens de zomermaanden zijn winkels in verschillende sectoren op zoek naar studenten als jij om hun klanten de beste service te bieden.

Netjes?

De gemeenschappelijke keuken van je kot opruimen? Dat doe je met plezier! Niets geeft je meer voldoening dan een vuile ruimte kraaknet achter te laten. Jij blinkt dan net zo hard als die net geschrobde wasbak.

Dan schrik jij niet terug van een job in de schoonmaak. Goed betaald worden voor iets dat je sowieso dagelijks doet? Waar is dat studentencontract?!

Nauwkeurig?

Je medestudenten rekenen op jou voor de beste samenvattingen. Je runt zelfs een kleine handel na de uren, want niets is gratis. Je houdt nauwkeurig bij wie nog bij jou in de schulden staat en stuurt beleefde betalingsherinneringen wanneer nodig.

In de administratie kunnen ze misschien nog iets van jou leren de komende weken.

Sportief?

Niet iedereen staat te springen om de komende weken achter een bureau te zitten. Dat deed je tijdens de blok tenslotte al genoeg. Jij wilt je beentjes zoveel mogelijk strekken, en liefst je armspieren ook aan het werk zetten.

Magazijnen verwelkomen tijdens de vakantieperiodes met plezier jonge en sterke jobstudenten. En met wat geluk kan je in hetzelfde team werken als andere studenten!

