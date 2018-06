Zo versier je de vakantiejob van dromen Heleen De Bisschop

01 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Bijna zomer! Tijd voor terrasjes, festivals en een welverdiende vakantie, tenminste als je portemonnee dat toelaat. Jeroen Poels, CEO van Deltaworx, bereidt je voor op je sollicitatiegesprek zodat je de vakantiejob van je dromen in de wacht kan slepen.

1. Google erop los

Beperk je niet tot de website van het bedrijf waar je solliciteert. Online is er een schat aan informatie. Met een paar rake zoektermen kom je op interessante zaken over de sector, of het nu voor een vakantiejob in een ijssalon, in de finance, in de zorgsector of als administratief medewerker is. Ideaal om tijdens je sollicitatiegesprek te laten zien dat je op de hoogte bent. Uiteraard vind je ook op vacature.com massa's interessante jobs door simpelweg te zoeken op 'vakantiejob' of 'studentenjob'.

2. Poets je sociale media op

Check je wel eens het profiel van een stiekeme crush? Wel, werkgevers doen dat ook. Poets daarom je sociale media op. Zo vermijd je gênante situaties. Werp zelf ook eens een blik op de accounts van je potentiële baas. Misschien vind je gemeenschappelijke interesses. Leuk om het ijs meteen te breken.

3. Bel me

Ben je te laat op je sollicitatiegesprek omdat je auto het onverwachts heeft begeven of het openbaar vervoer in de soep loopt? Laat het dan zo snel mogelijk weten en leg het probleem uit. Geef aan hoeveel later je zal aankomen. Of plan meteen een nieuwe afspraak in.

4. Relax

Adem eens rustig in en uit voor je binnen gaat. Het is belangrijk dat je ontspannen bent want niets is zo storend als vingertikken op de tafel of het ongeduldig op en neer gespring van je voet. Relax, dan sleep je die job als parkeerwachter, IT programmeur of medewerker in contactcentrum sowieso in de wacht.

5. Vragen staat vrij

Durf zeker vragen te stellen tijdens het gesprek. Denk op voorhand goed na wat je graag wilt weten en stel ze op het juiste moment. Het is niet echt tactisch om meteen te vragen naar het loon. Wacht daarmee tot het einde of tot een later gesprek.

6. Val op, maar overdrijf niet

Sommige bedrijven zien wel tien sollicitanten per dag. Het is belangrijk dat ze jou onthouden. Schrijf een originele sollicitatiebrief of haal een paar opmerkelijke onderwerpen aan tijdens je gesprek. Overdrijf daarin niet. Zo hoeft je gesprekspartner niet te weten dat je je geluksonderbroek aan hebt.

