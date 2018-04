Zo sleep je volgens experts het maximale loon in de wacht Heleen De Bisschop

Bron: vacature.com 0 vacature.com Wie een nieuwe job zoekt, wil graag op verschillende vlakken vooruit gaan, ook financieel. Hoe haal je het onderste uit de kan? Twee hr-professionals geven hun ultieme tips.

1. Een nee heb je, een ja kan je krijgen

Het is heel logisch dat je een mooi salaris in de wacht probeert te slepen, al is het wel belangrijk om te polsen of er onderhandelingsruimte is. “Je mag vooral geen schrik hebben”, zegt Siska D’hoore. Zij is sinds kort Head of HR Management bij de Nationale Bank van België en werkte daarvoor jaren in de IT-industrie. “Vragen staat vrij, maar wees ook niet te teleurgesteld als het antwoord negatief is.”

2. Weet wat je waard bent

Belangrijk is om te weten wat je marktwaarde is. Als dat hoger is dan wat je aangeboden krijgt, kan je dat uitspelen. “Wees bijvoorbeeld eerlijk als je andere aanbiedingen hebt die je een mooier loonpakket aanbieden. Ook als je die andere job helemaal niet ziet zitten, kan je wel zeggen dat het mooie loon verleidelijk is”, zegt Ella Sartini, HR Specialist bij Nu Skin. Belangrijk is daarbij wel dat je je huiswerk goed gemaakt hebt en zeker bent van je stuk. Onderzoek hoeveel je verdient bij vergelijkbare functies. Dat kan bijvoorbeeld met het Salariskompas van vacature.com. Vraag informatie aan mensen die binnen je netwerk gelijkaardig werk doen.

3. Kijk naar het grote plaatje

Een mooie vergoeding is meer dan een brutoloon. “Denk daarom ook na over niet-financiële verloningen, zoals flexibele uurroosters of extra verlofdagen”, aldus D’hoore. Ga je graag op vakantie of sport je ‘s ochtends graag voor het werk? Dan kunnen die niet-financiële voordelen een leuk alternatief zijn voor als er over het salaris weinig onderhandelingsruimte is.

4. Hou je persoonlijk leven erbuiten

Dat jij een extraatje wel kan gebruiken omdat je net een huis hebt gekocht of omdat er een kindje onderweg is, hou je maar beter zelf. “Werkgevers kunnen moeilijk rekening houden met dergelijke persoonlijke argumenten”, zegt Sartini. “Het is beter om te bewijzen met werkgerelateerde feiten dat je die extra verloning waard bent.” Zet bijvoorbeeld in de verf hoeveel klanten je hebt binnengehaald of hoeveel omzet je hebt gecreëerd.

5. Solliciteer niet voor te weinig

Als je op voorhand weet dat er geen onderhandelingsruimte is en je bent echt niet bereid het voorgestelde loon aan te nemen, solliciteer je beter niet. Je verspilt alleen maar tijd. “De enige reden waarom je wel zou kunnen solliciteren is als je de organisatie echt interessant vindt en wil laten weten dat je beschikbaar bent”, vertelt Sartini. “Maar ik zou het niet doen.” Als je toch solliciteert en je krijgt het voorstel dat je binnen enkele maanden opslag zou kunnen krijgen, moet dat op papier gezet worden. “Beloftes worden heel snel mondeling gemaakt, maar wie zeker wil zijn moet het zwart op wit hebben staan”, besluit Sartini.

