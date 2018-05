Zo slaan headhunters een topmanager aan de haak Matthias Van Milders

17 mei 2018

08u00

Hoe vindt een bedrijf een nieuwe CEO? Dat is geen sinecure en daarom wordt de opdracht vaak toevertrouwd aan een headhunter. Luc Wouters is managing partner van de Brusselse vestiging van Odgers Berndston, een specialist in executive search met kantoren in 28 landen. Hij vertelt hoe hij een topmanager aan de haak slaat.

De huidige CEO van de NMBS, Sophie Dutordoir, kwam er na een zoektocht door Odgers Berndtson. “Deze executive search verschilde enigszins van onze andere opdrachten”, vertelt Luc Wouters. “Om te beginnen werd deze opdracht uitgeschreven door de minister zelf. Maar we legden ook nog meer dan anders de nadruk op het assessment. Zo wilden nagaan of de kandidaten konden omgaan met de complexiteit van het bedrijf. CEO van de NMBS, dat is één van de moeilijkste jobs van België. Toch vertoonde deze opdracht ook veel gelijkenissen met de standaardprocedure die we normaal gezien volgen.”

Subjectieve zaken

Een standaardprocedure is er dus wel degelijk, legt Luc Wouters uit. En die is volgens hem vrij gelijklopend voor alle headhunters. “We beginnen altijd met een intakegesprek met de klant. Daarin gaat het over het gewenste profiel, de positie en de functie. Maar zeer belangrijk is ook dat we de omgeving doorgronden waarin de kandidaat terecht komt. Subjectieve zaken verdienen dus veel aandacht. Ik moet kandidaten kunnen enthousiasmeren met mijn verhaal zodat ze de juiste keuze kunnen maken.”

Hou LinkedIn up-to-date

“Na de intake met de klant, gaan we op zoek naar kandidaten. Wij hebben een eigen database van zo’n honderdduizend contacten, de ene al actueler dan de andere. Daarin zitten ook spontane sollicitaties. Verder zijn ook de sociale media een bron om te ontdekken wat iemand heeft gedaan, vooral LinkedIn. En dat geldt ook voor topprofielen. Het is dus zeker de moeite je profiel up-to-date te houden. Als headhunter is een goed netwerk heel belangrijk. Ik werkte voorheen 23 jaar als bankier en heb dus een sterk netwerk in de financiële sector. De collega’s van gisteren zijn de klanten van vandaag. Zij kunnen ook kandidaten worden of andere mensen aanbrengen.”

Tussenmenselijke relatie

“Uit de grote groep kandidaten selecteren we er drie of vier voor een ontmoeting met de klant. Soms is dat zelfs maar één persoon. In dat gesprek gaat het niet meer over de technische vaardigheden. Het is een manier om te checken of de tussenmenselijke relatie tussen klant en kandidaat goed zit. Bij de selectie kijken we uiteraard naar de competenties, maar er is meer. Als iemand zich sociaal engageerde, zegt dat iets. Je wordt geen CEO van Proximus omdat je scoutsleider was. Maar leidinggevenden in topfuncties waren vaak in hun jonge jaren verantwoordelijke van een scoutsgroep, preses of lid van een raad van bestuur. Dat bepaalt volgens mij iemands persoonlijkheid. En verder sturen sommige kandidaten me achteraf een mailtje om me te bedanken of om te polsen of ze weerhouden werden. Dat zijn kleine dingen, maar ze helpen mij als headhunter om de persoon beter te begrijpen.”

Trusted advisor

“De toegevoegde waarde van een headhunter vandaag is niet meer om enkel cv’s te checken. Wij voelen mensen aan en kijken of ze zullen aarden in een functie en een bedrijf. Zolang computers dat niet kunnen, heeft ons beroep nog een echte meerwaarde. Tijd investeren is belangrijk, maar die voorbereiding betaalt zich terug. De grootste voldoening is als zowel klant als kandidaat tevreden zijn. Als headhunter zijn wij een trusted advisor van bedrijven. We zijn een vertrouwenspersoon die au sérieux wordt genomen en dat zijn de mooiste relaties.”

België barst van talent

“Of het in België moeilijker is om kandidaten te vinden voor topfuncties? Nee, ons land barst van het talent. We zijn ons er vaak niet van bewust hoe sterk we zijn vergeleken met het buitenland. Onze meertaligheid is een absolute troef, net als de multiculturele omgeving waarin we opgroeien. Verder wordt de kwaliteit van ons onderwijs internationaal erkend en zijn wij mobiele mensen die graag internationaal bewegen. De Vlaming heeft ook een can do- en no nonsense-mentaliteit. We kunnen dus iets aanbieden op internationaal vlak en dus leiden Belgen ook internationale bedrijven. Als headhunter moeten we het dus niet vaak in het buitenland zoeken, behalve misschien voor zeer specifieke profielen. Vinden we toch een buitenlandse kandidaat, dan wil die meestal graag naar België komen. De internationale omgeving spreekt aan en de levenskwaliteit is hoog. België is niet het goedkoopste land, al is het op vlak van belastingen, lonen en sociale zekerheid al sterk verbeterd. Er blijft een concurrentieel nadeel, maar voor een toppositie moet je dat ook in perspectief zetten. Als iemand een bedrijf doet groeien, is er een prijs die je daarvoor moet betalen.”

“We search for the best fit, not for the brightest star. We willen geen shiny CEO, wel de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Sommigen kicken op de status van een topfunctie, maar zij vallen snel door de mand. Iemands persoonlijkheid, daar staat of valt het mee.”

