Zo schrijf je een uitstekende sollicitatiebrief

18 april 2018

11u30

Om op te vallen tussen honderden andere sollicitanten heb je een voortreffelijke sollicitatiebrief nodig. Hier zijn vijf tips om er in positieve zin uit te springen.

1. Maak een goede eerste indruk

Net zoals de openingszin tegen je nieuwe crush, moet de eerste zin van je brief meteen goed zitten. Want een eerste indruk kan je maar een keer maken. Kies daarom voor een zin die meteen de aandacht trekt. Ga recht door zee en durf origineel te zijn. Heeft het bedrijf onlangs iets opmerkelijk gepresteerd of kwam het in de media? Dan heb je meteen al een leuke invalshoek.

2. Spreek de juiste persoon aan

Probeer te achterhalen bij wie de brief terecht zal komen en spreek die persoon ook aan. Niets is vervelender dan een onpersoonlijke brief te moeten lezen. Om de juiste toon van het bedrijf aan te halen, kan je kijken hoe de werkgever de vacature heeft geschreven. Gebruik daaruit sleutelwoorden, zo zal de recruiter of werkgever meteen een klik voelen.

3. Wees concreet

Alle sollicitanten zullen wel zeggen dat ze gedreven en creatief zijn. Concretiseer dat met duidelijke praktijkvoorbeelden. Vertel bijvoorbeeld over een probleem dat jij hebt kunnen oplossen door out of the box te denken. Dat zegt veel meer over jezelf dan een opsomming holle woorden.

4. Houd het beknopt

Natuurlijk wil je alle nodig informatie meegeven in je brief, maar let op dat je niet overdrijft. Een werkgever moet tientallen, misschien zelfs honderden brieven lezen. En tijd is geld waard voor een rekruteerder. Te uitgebreide of poëtische teksten kunnen dan al snel in de prullenmand belanden. Wees to the point en breid niet te fel uit. Sommige zaken spreken voor zich en vereisen geen tientallen regels uitleg. Dat betekent niet dat je je er snel vanaf kan maken. Je zal je woorden en zinnen moeten wikken en wegen.

5. Sluit uitdagend af

Het is een goed teken als de werkgever je brief tot op het einde heeft gelezen. Maar ook het einde is cruciaal. Geef hem een goede reden om met jou contact op te nemen. Vermeld dat je graag een persoonlijk gesprek wilt om je competenties verder te bespreken. Maak dat goed duidelijk, dan is de kans groot dat je effectief een uitnodiging krijgt.

