Zo schrijf je een motivatiebrief die elke recruiter overtuigt

20 maart 2019

08u00

Heb je je droomvacature gespot? Vergeet dan niet dat recruiters dagelijks de ene motivatiebrief na de andere voor hun neus krijgen. Als je wil dat jouw sollicitatie eruit springt, moet je een onvergetelijke indruk nalaten. Met de volgende tips lukt dat.

1. Pak uit met een weetje

Je zou je motivatiebrief op een klassieke manier kunnen openen, genre: “Ik las op vacature.com dat jullie op zoek zijn naar een verkoper met affiniteit voor tuin en dier. Ik herkende mezelf meteen in de omschrijving.” Op zich kan je daar weinig op aanmerken, behalve dan dat het nogal doorsnee is. De kans is klein dat iemand zich jou brief op het einde van de dag nog zal herinneren. Start daarom liever met een interessant weetje of een opvallend statement. Door verrassend uit de hoek te komen, trek je de recruiter vanzelf mee in jouw verhaal.

Voorbeeld : “Belgische gezinnen spenderen jaarlijks 1,3 miljard euro aan hun huisdier. De voorbije drie jaar heb ik bijgedragen aan dat indrukwekkend omzetcijfer, als verkoper in dierenspeciaalzaak X. Nu zou ik graag uw team komen versterken.”

2. Vermeld waarom je ergens wil werken

Misschien solliciteer je eerder toevallig bij een bepaald bedrijf, omdat het dicht bij huis is bijvoorbeeld. Maar daarmee overtuig je natuurlijk geen potentiële werkgever: die wil horen wat jij voor hém kan betekenen, niet omgekeerd. Doe dus genoeg research, tot je concreet kan vertellen waarom jij en het bedrijf in kwestie een goede match zijn. Je hoeft niet per se ver te zoeken, want vaak is de actualiteit een goede kapstok.

Voorbeeld : “Ik las in de krant dat jullie kmo pas een eerste buitenlandse vestiging heeft geopend in Denemarken. En dat terwijl jullie pas een jaar bezig zijn! Dat getuigt van ontzettend veel gedrevenheid en ondernemingszin. Omdat ik zelf een hands-on mentaliteit heb, voelde ik me aangesproken en ben ik in jullie vacatures gedoken.”

3. Vertel wat je al hebt verwezenlijkt

Je cv dient om je werkervaring op te lijsten. Wil je meer uitleg geven over je huidige job of over een bepaalde functie uit het verleden die heel erg lijkt op degene waarvoor je solliciteert, dan kan dat in je motivatiebrief. Een nieuwe ‘trend’ - als je dat zo kan noemen - in zowel cv als motivatiebrief, is dat het minder dan vroeger een opsomming moet worden van taken die je al uitvoerde, dan wel een vlot lezend betoog over jouw persoonlijke succesverhalen.

Voorbeeld : “Als socialmediamanager bij bedrijf X verdubbelde ik op zes maanden tijd ons aantal volgers op Facebook en Twitter. Ik stampte ook een Instagramaccount uit de grond, waarmee we na een halfjaar al 3.000 fans bereikten.”

4. Illustreer je goede eigenschappen

Een motivatiebrief is een beetje te vergelijken met een datingprofiel. Je wil jezelf van je beste kant laten zien en zoveel mogelijk goede eigenschappen in de verf zetten. Alleen is het verleidelijk om dan in clichés te vervallen: “Ik ben leergierig, behulpzaam, sociaal, ...” Zo’n opsomming van lege woorden verraadt vooral een gebrek aan creativiteit en originaliteit. De oplossing? Gebruik een anekdote om je goede eigenschappen te belichten.

Voorbeeld : “Is er iemand jarig? Dan zorg ik er altijd voor dat de overige collega’s samenleggen voor een traktatie. Een goede teamspirit is volgens mij dé basis van een goede samenwerking.”

5. Sluit zelfverzekerd af

Een goede openingszin is belangrijk, maar een goede afsluiter is net zo doorslaggevend. “Hopelijk ben ik de juiste kandidaat voor deze job”, is bijvoorbeeld een no-go. Zo komt het over alsof je zelf niet overtuigd bent van je kunnen. Vat beter kort en krachtig samen waarom jij de job wél moet krijgen, en voeg eraan toe dat je graag zou langskomen voor een persoonlijke kennismaking.

Voorbeeld : “Ik ben ervan overtuigd dat ik dankzij mijn uitgebreide talenkennis, mijn stiptheid en mijn goed humeur de perfecte administratief assistent ben voor uw bedrijf. Uiteraard overtuig ik u graag van mijn enthousiasme tijdens een persoonlijk gesprek. Tot binnenkort?”

