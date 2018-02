Zo reageer je het best als je collega naar je loon vraagt Julie Putseys

22 februari 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Werknemers zijn steeds openhartiger over hun loon - en dat is een goede zaak. Maar omdat het onderwerp toch nog gevoelig ligt bij sommigen, is een gezonde dosis tact aangewezen.

Vroeger was informeren naar iemands loon bijna een groter taboe dan informeren naar iemands seksleven. Daar komt nu verandering in. Uit onderzoek van de financiële website The Cashlorette blijkt dat 63%, 48% en 30% van millennials vrijuit praten over hun salaris met respectievelijk hun familie, vrienden en collega’s. Voor babyboomers – mensen tussen de 50 en 70 jaar – zijn die percentages slechts 41%, 21% en 8%.

Uitzendkantoor Walters People nam een dergelijke enquête af in België waaruit blijkt dat 25% van de Belgische werknemers hun salaris bespreken met hun collega’s. Een stuk lager dan in Nederland (35%) en Frankrijk (55%), maar er is duidelijk verandering op til.

Voordelen

En dat is een goede zaak, want openhartig zijn over je loon heeft veel voordelen. Als je vlot en ongegeneerd over je loon kan babbelen met een collega zal je namelijk een stuk zelfverzekerder zijn tijdens loononderhandelingen. Daarbij is het positief om te weten waar je staat: als een collega die ongeveer hetzelfde werk doet een stuk meer verdient dan jij, is het misschien wel tijd om eens een babbeltje te slaan met je baas.

Uit onderzoek blijkt eveneens dat transparantie rond verloningen een aangenamere bedrijfscultuur oplevert: het zorgt voor meer vertrouwen en maakt het personeel gelukkiger en productiever. Een studie in hetJournal of Business and Psychology vond ook een link tussen een transparante bedrijfscultuur en het efficiënt samenwerken onder collega’s.

TIP: Wil je graag weten of je loon wel 'marktconform' is? Simpel: vul het salariskompas eens in

Juiste tijdstip, juiste plaats

Eerlijk zijn over je loon is dus een slimme zet. Maar omdat het voor sommigen een gevoelig onderwerp blijft, pak je het best tactvol aan. Het is geen gesprek dat je nonchalant aan het kopieermachine wil hebben. Kies de juiste plaats en plek ervoor uit: wanneer je voldoende tijd hebt, en op een plek waar er niet voortdurend collega’s voorbij wandelen. Praat er misschien over tijdens een lunchpauze in een naburig cafetaria, of bij een onderonsje op een personeelsfeest.

Gestoef en jaloezie

Houd er rekening mee dat jouw loon misschien wel een stuk hoger is dan dat van je collega, en dat dit mogelijks hard zou kunnen aankomen. Als je je collega niet voor het hoofd wil stoten, kan je best niet pocherig overkomen, en al helemaal geen uitspraken doen als “ik vind het logisch dat ik meer verdien want ik werk veel efficiënter dan jij” of “de baas heeft me veel liever, dus heb ik een hoger salaris kunnen bekomen.”

Sta er daarentegen bij stil hoe jij je zou voelen als je te horen krijgt dat je een stuk minder verdient dan je collega. Een reactie als “dat vind ik raar, misschien moet je je loon eens bespreken met de hr-verantwoordelijke” komt al een stuk gevoeliger over. Loon is ook vaak een totaalplaatje: als jouw collega meer vakantiedagen heeft en pakweg een bedrijfswagen, is het al minder vreemd dat hij of zij wat minder 'cash' krijgt.

Vraag raad

Uiteraard kan jij ook diegene zijn die minder verdient. Dat kan pijnlijk zijn. Bekijk het echter als een voordeel: het wil namelijk zeggen dat er een kans bestaat dat je een promotie in de wacht kunt slepen.

Volgens je eerste instinct zal je misschien afgunstig reageren op je collega, maar dit zou je alleen maar problemen bezorgen. Gebruik daarentegen de gelegenheid om je collega even uit te horen. Wanneer heeft hij een loonsverhoging gekregen? Hoe heeft hij dit aangepakt? Hoe denkt hij dat jij best te werk gaat om eveneens een hoger loon te bekomen?

Gesprek met baas

Wil je na het gesprek met je collega een hoger salaris onderhandelen bij je baas? Spring dan heel voorzichtig om met de informatie die je gekregen hebt. Opmerkingen als “ik weet dat ik minder verdien dan…” zullen je collega in verlegenheid brengen. Daarbij komt het ook niet erg collegiaal over bij je baas.

Je kan echter wel vermelden dat je – op een of andere manier – te weten bent gekomen dat de gemiddelde medewerker met jouw job, profiel en ervaring in een hogere loonschaal zit. Bijvoorbeeld omdat je het Salariskompas invulde... Als je terecht opslag verdient, kan er niet anders dan een serieus gesprek volgen.

DOE DE TEST! Krijg je een eerlijk loon? Kom het te weten via ons salariskompas.

Bron: vacature.com, Walters People, The Cashlorette, Journal of Business and Psychology