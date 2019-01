Zo problematisch is het tekort aan IT'ers vacature.com IT

02 januari 2019

08u00

In april van 2018 kopten alle kranten dat het tekort aan IT'ers groter was dan ooit. Hoe staan we er nu voor? Welke gevolgen heeft het tekort en wat wordt er gedaan om het op te lossen?

Christoph Maassen, zaakvoerder van IT-recruteringsbedrijf iStorm, windt er geen doekjes om: het tekort aan IT’ers wordt alleen maar groter. “Er zijn nu zestien- à twintigduizend openstaande vacatures. Tien keer meer dan tien jaar geleden. De nood is het hoogst voor ontwikkelaars, data-analisten, data-scientists en security-experten. Maar eigenlijk zijn er overal tekorten. Zo’n grote vraag heb ik in vijftien jaar tijd nog nooit meegemaakt.”

De grootste oorzaak van het tekort is de digitalisering van bedrijven, legt Maassen uit. “Mensen willen online werken, dus bedrijven en de staat moeten digitaliseren. Als je als bedrijf niet continu innoveert, dan kun je binnen enkele jaren verdwenen of sterk gemarginaliseerd zijn. De traditionele banken bijvoorbeeld krijgen concurrentie van telecom- en tech-bedrijven. Denk aan Orange Bank en Apple Pay. De druk om steeds nieuwe producten te lanceren is dus hoog.”

IT’ers hebben onterecht een slecht imago

Daarnaast zijn er simpelweg te weinig mensen. “IT-kennis zou al op de basisschool een van de hoofdzaken moeten zijn”, vindt Maassen. Ook is het vak veranderd. “We zien de laatste tien jaar een evolutie in de gezochte profielen. Vroeger was het voldoende om een goede technicus in te huren, maar nu moet een IT’er ook goede business skills hebben, communicatieve vaardigheden, in een team kunnen werken en meerdere talen spreken. IT’ers hebben onterecht een slecht imago: nerds die eenzaam achter hun beeldscherm zitten. Dat klopt helemaal niet meer. Het wordt helaas ook nog echt gezien als een mannenwereld.”

Tot slot ziet Maassen nóg een oorzaak van het toenemende tekort. “IT’ers zijn schaars en hoogopgeleid, waardoor ze vaak met een hoog loon beginnen. Maar dat stijgt in de loop der jaren niet zoveel meer. Daardoor gaan veel IT’ers freelancen. Dat maakt het voor bedrijven duurder om goede experts binnen te halen, dus gaan die IT’ers op projectbasis werken, terwijl bedrijven juist behoefte hebben aan experts voor de lange termijn.”

Afnemende veiligheid en competitiviteit

“Op het niveau van de staat leidt het tekort tot cybersecuritybedreigingen, fake news, inbreuken op de democratie, maar ook verlies van competitiviteit tegenover de VS, India en China. Je ziet bijvoorbeeld dat onze energiebedrijven willen en moeten innoveren, maar dat dat niet snel genoeg gaat”, zegt Maassen.

“Ook op bedrijfsniveau leidt het tekort tot een verminderde competitiviteit. Een bedrijf als Proximus heeft continu een honderdtal openstaande vacatures. Ze missen security-experts en moeten zich voorbereiden op de komst van 5G. Dat alles gaat trager door het tekort aan mensen. Bedrijven krijgen dus groeiproblemen, projecten worden niet of trager uitgevoerd, en veel jobs worden geoutsourcet naar bijvoorbeeld India, omdat hier simpelweg geen mensen zijn.”

Daarnaast dreigt er ook een maatschappelijk probleem te ontstaan. “We hebben al veel werklozen zonder de juiste skills, en binnen vijf à tien jaar gaan er veel administratieve jobs verdwijnen. Wat doen we met al die mensen?”

Oplossing? Maak ICT sexy voor jongeren én voor vrouwen

Er worden maatregelen genomen om het tekort weg te werken, maar die komen volgens Maassen wat te laat en gaan te traag. “Er zijn wel wat initiatieven, maar alles blijft redelijk klein. Er zijn initiatieven zoals BeCentral, een digitale campus in Brussel Centraalstation. Daar geven ze workshops en helpen ze jonge ondernemers bij projecten. Ook is er Ecole 19 in Brussel, een gratis school waar IT’ers geïnteresseerden opleiden, zodat ze in enkele weken een basis krijgen. Zelf zitten wij in een tech-incubatiecentrum in Brussel, waar vaak hackatons worden gehouden, ook voor kinderen. Het helpt wel, maar het gaat het tekort niet wegwerken.”

“Op fiscaal niveau zijn bijvoorbeeld de auteursrechten opengetrokken naar ontwikkelaars die code schrijven. Die houden dan netto meer over, dat helpt ook bij het probleem van de hoge lonen. Ook heeft de overheid het makkelijker gemaakt om IT’ers uit het buitenland aan te werven. Bij de groep Select, waarvan iStorm sinds 2018 deel van uitmaakt, hebben we een afdeling International. Die biedt ondersteuning om te kunnen sourcen op wereldniveau. Maar eigenlijk is er op korte termijn geen echte oplossing. We zetten onze collega’s uit Marokko of Dubai in om het juiste talent te spotten, maar ook zij moeten nu al op zoek naar mensen buiten hun eigen grenzen.”

“De enige oplossing is het imago van de IT te veranderen: het vak sexy te maken voor jongeren én voor vrouwen. Dat is een taak voor de overheid en het onderwijs”, besluit Christoph Maassen.

