Zo overtuig je jouw baas om je een hoger loon te geven Joni Horemans

07 november 2018

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Niemand zegt neen tegen een hoger loon, right? Of toch: je werkgever die het moet uitkeren. Hoe kun je je baas ervan overtuigen om je een beter salaris te geven? Brigitte Oversteyns, reward consultant bij SD Worx, geeft concrete raad.

Vraag: is er wel individuele opslag mogelijk?

Brigitte Oversteyns: “Niet in elk bedrijf is er ruimte om op individuele basis over je loon te onderhandelen. Heel wat bedrijven werken immers met functieclassificaties en baremieke systemen (zie eerder). In dit geval heb je als individu weinig te onderhandelen. Maar toch zijn er ook dan opties. Je kan je bijvoorbeeld kandidaat stellen voor een interne vacature en zo in een hoger geklasseerde functie proberen te komen. Ook kan je je baas rechtstreeks duidelijk maken dat je het tijd vindt om door te stromen naar een hogere categorie. Je toont dan aan dat je in werkelijkheid een zwaardere job met meer verantwoordelijkheden uitoefent dan op papier toegekend. Vraag je overste je functie te herbekijken, met mogelijk een beter beloningspakket als gevolg. Deze strategie zien we in de praktijk het vaakst toegepast.”

TIP: Verdien je wel genoeg? Ontdek het zelf dankzij het Salariskompas. Enkele muisklikken en je weet hoe je loon zich tot dat van je collega’s en leeftijdsgenoten in andere organisaties verhoudt.

Bekijk het ruim

“Wie niet waagt, niet wint, geldt doorgaans voor werknemers die een hoger loon ambiëren. En loon moet je daarbij ruim bekijken, want het gaat allang niet meer om louter een verhoging van het basisloon. In de praktijk is zo’n verhoging van je basisloon meestal redelijk teleurstellend: een loonsverhoging van 5 procent levert netto op je rekening echt nauwelijks verschil, terwijl jouw werkgever dat een stuk harder voelt. Uit onderzoek blijkt trouwens ook dat de voldoening van zo’n klein beetje hoger salaris bovendien van erg korte duur is. Daarom is het vaak interessanter om naar andere voordelen te vragen. Denk dan aan een forfaitaire onkostenvergoeding, of misschien toch wel weer die bedrijfswagen. Maar ook bijvoorbeeld thuiswerk of flexibele uren kunnen waardevol zijn. Vaak beschouwen werknemers zulke opties als een grotere beloning dan een financiële extra. We mogen ook niet vergeten dat Belgische werknemers jaarlijks al een hoger loon krijgen dankzij het voor ons land redelijk unieke systeem van de automatische indexatie en de baremieke anciënniteitsverhogingen. Dit wordt meestal niet als een beloning ervaren omdat we het zo gewend zijn, maar brengt voor de werkgever wel degelijk een hogere loonkost mee. En dat zorgt er dan weer voor dat er minder ruimte is voor individueel onderhandelde loonsverhogingen.”

Lees ook: In deze jobs verdien je genoeg voor twee

Wie het hardst roept, krijgt het meest?

“Vind je toch dat je meer verdient, dan is het cruciaal dat je zeer goed argumenteert waarom. Wat heb je inhoudelijk gepresteerd? Hoe heb je anderen gemotiveerd? Welke extra taken heb je opgenomen? Een goede voorbereiding kan het verschil maken. Natuurlijk is niet elke werknemer assertief genoeg om het op deze manier aan te pakken, en wij moedigen bedrijven dan ook aan hun beloningssystemen vast te leggen. Zo krijgt niet alleen degene die het hardst roept opslag, maar ook de gedreven, stillere werknemer. Dat is volgens ons de meest eerlijke en consistente manier. Liggen de systemen vast, dan is het verstandig om je hier als werknemer goed over te informeren. Uiteraard is er niets verkeerds aan vragen hoe de organisatie met loonsverhoging omgaat en wat je zelf kan doen om in aanmerking te komen.”

Hou je aan de bedrijfscultuur

“Medewerkers die het niet rechtstreeks durven aan te kaarten, kunnen zich op een andere manier in the picture proberen te plaatsen. Eerst en vooral door je werk heel goed uit te voeren en daarnaast eventueel extra taken op te nemen. Je kan bijvoorbeeld vragen om deel te nemen aan een bepaald project, waardoor je zichtbaarder wordt. Het is een onzekere piste, maar wie weet neemt je baas het in acht. Verder is het essentieel om rekening te houden met de bedrijfscultuur. Is het bij jullie not done om te spreken over salaris, dan zal opslag vragen niet evident zijn. In dit geval kan je misschien een opening proberen te vinden via een leidinggevende die een goede relatie heeft met de hr-manager of CEO die beslist over jouw loon. Maar nogmaals: ook deze strategie heeft enkel slaagkans als niet alles reeds vastgeklonken is.”

Verbrand geen bruggen

“Wat helemaal niet werkt, is dreigen. Ik heb al diverse keren gezien hoe werknemers naar hun baas stappen, vertellen dat ze een job vonden waar ze meer kunnen verdienen, en dat ze enkel blijven wanneer het loon bij de huidige werkgever daaraan gematcht wordt. Er zullen altijd wel individuele gevallen zijn waarin die baas capituleert, maar volgens mij zijn die eerder uitzondering dan regel. En ook: de kans bestaat altijd dat de werknemer zich mispakt. Loon is namelijk echt niet het enige wat een job aantrekkelijk maakt. Werknemers durven wel eens foute beslissingen nemen, omdat ze onvoldoende zicht hebben op het totaalpakket. Eens je ook de extralegale voordelen, de doorgroeimogelijkheden en de werk-privébalans bekijkt, kan dat hoger loon bij een andere werkgever behoorlijk verbleken. Een ondoordachte overstap puur op basis van je nettoloon, kan je zo zuur opbreken.”

TIP: Wil je tijdens je loononderhandeling echt het onderste uit de kan halen? Download onze gratis gids, waarin arbeidsmarktexpert Katrin Van de Water strategische tips geeft om een mooi salaris te bekomen.

Lees ook:

Deze factoren bepalen hoeveel jij netto van je loon overhoudt

Dit kan je verdienen in jobs waarin je vaak thuis werkt

Salarissen stegen het voorbije jaar met 4 procent

Bron: vacature.com.