Zo maakt Jessa Ziekenhuis Hasselt (zorgwerkgever van het jaar) werken in de zorg aangenamer

26 november 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Laat het duidelijk zijn: werken in de zorg kan zwaar zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen en het werk aangenamer maken. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt probeert zijn medewerkers te motiveren met een pakket maatregelen. Eerder dit jaar mocht het de award voor ‘Zorgwerkgever van het jaar’ ontvangen. Directeur patiëntenzorg Ludo Meyers geeft aan waarmee het ziekenhuis het verschil maakt.

Keuzemogelijkheden

“Het Jessa Ziekenhuis is vandaag de grootste werknemer van Limburg. Hier werken 3200 mensen. Daarom kunnen we onze nieuwe en bestaande medewerkers nogal wat keuze aanbieden. Er zijn mensen die drie ziekenhuizen voorbijrijden en toch hier werken, net omdat ze zich kunnen specialiseren. We houden daar ook echt rekening mee. Als iemand een technische job wil, sturen we die niet naar een zorgjob met veel begeleiding van patiënten. Eens gestart krijgen medewerkers veel ontplooiingsmogelijkheden in de vorm van opleidingen.”

Gezonde uurroosters

“Werken in de zorg is vaak shiftenarbeid. Dat moet je natuurlijk kunnen afstemmen met je gezin. Wij organiseren het werk volgens de principes van ‘gezond roosteren’. De ene dag een vroege, de dag daarop een late en de dag daarop terug een vroege: toen ik zelf begon als verpleegkundige, was zo’n ritme eerder de regel dan de uitzondering. Onderzoek wijst uit dat dat heel slecht is voor je gezondheid. Daarom zeggen wij in wezen: je begint met een reeks vroege shiften, dan ga je naar de late en dan eventueel de nacht. Je doet hier veel shiften met dezelfde timing na elkaar zodat je bioritme niet te veel verstoord wordt. Er zijn zelfs een aantal diensten die medewerkers zelf hun uurroosters laten maken. In het begin dacht ik ‘Waar beginnen we nu mee?’, maar nu promoot ik het omdat de betrokkenheid van medewerkers zo hoog ligt. Het vergt van de leidinggevende wel wat wil om de controle een beetje los te laten.”

Work-life balance

“Aan beginnende medewerkers geven we liefst een voltijdse job zodat ze zich snel kunnen inwerken. Maar daarna werken veel mensen deeltijds. Slechts 40 procent van onze mensen werkt voltijds. Ook tijdskrediet is hier erg populair. We moeten verplicht 5 procent halen, maar wij zitten aan 11 procent van de medewerkers die deeltijds tijdskrediet opnemen.”

Betrokken zorg

“We verwachten van onze medewerkers ‘warme en betrokken zorg’ voor de patiënten. Maar ik vind dat wat we van onze medewerkers verwachten, ook voor ons als werkgever geldt. Ik ben heel fier dat onze leidinggevenden de zorg voor hun mensen hoog in het vaandel dragen. Medewerkers in de zorg zijn een kostbaar goed, ze verdienen het ook om gesoigneerd te worden.”

Ergonomie

“Fysieke belasting is vaak eigen aan werken in de zorg. We hebben dan ook coaches voor ergonomie en zelfs een heus ergonomiebeleid. We voorzien materiaal om het heffen van patiënten toch minder zwaar te maken, bijvoorbeeld met tilliften. Op onze dienst fysiotherapie is iemand deels vrijgesteld om dat ergonomiebeleid uit te werken en uit te voeren.”

‘Snack naar ethiek’

“De mentale belasting is evenzeer groot. Mensen worden dagdagelijks geconfronteerd met lijden. Je moet een bepaalde veerkracht hebben om daarmee om te gaan. Daarom organiseren we een ‘Snack naar ethiek’, waar medewerkers hun verhaal kunnen doen bij een broodje. Dat kan gaan over gebeurtenissen op hun afdeling en hoe je daarmee moet omgaan. Denk bijvoorbeeld aan moeilijke patiënten of familieleden die ruziemaken. Dat belast onze mensen ook. We moeten zoiets bespreekbaar maken. We merken toch dat erover praten helpt om de eigen weerbaarheid en veerkracht te verhogen.

Second victim-beleid

“In de zorg kan er altijd iets misgaan en dan is het eerste slachtoffer meestal de patiënt. Maar de zorgverlener die een fout maakte, is op een bepaalde manier ook een slachtoffer. Hij of zij kan achterblijven met een schuldgevoel. We ontwikkelden een beleid daarrond zodat mensen niet in een burn-out vervallen. Studies wijzen uit dat een burn-out sowieso veel voorkomt in de zorg, maar je kan dat beïnvloeden door ervoor te zorgen dat negatieve ervaringen niet de bovenhand krijgen. Als het nodig is, wordt er psychologische ondersteuning aangeboden, ook als een medewerker bijvoorbeeld met agressie wordt geconfronteerd.”

Meten is weten

“Om de vier jaar houden we een engagement-meting om te zien hoe sterk onze medewerkers zich geëngageerd voelen om in het Jessa Ziekenhuis te werken. Ook om de vier jaar houden we een cultuurmeting die een aantal aspecten van het samenwerken meet. En verder zijn er exit-, waarderings- en functioneringsgesprekken waarin we peilen naar de verwachtingen van medewerkers en wat we eraan kunnen doen.”

Financiële incentives

“Qua verloning is de zorg natuurlijk wat ze is. De barema’s liggen vast, daar valt niet over te discussiëren. Maar onze zaterdag- en zondagvergoedingen zijn hoger dan het minimum, op dit ogenblik de hoogste van Limburg. Op zondag krijgt iedereen 100 procent in plaats van het minimum van 56 procent. Dat maakt wel een verschil op het einde van de maand. Daarom durf ik zeggen dat een verpleegkundige bij ons redelijk goed betaald wordt, al is dat natuurlijk niet te vergelijken met pakweg de banksector of de chemie.”

