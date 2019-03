Zo leggen bedrijven technici in de watten vacature.com productie en techniek

19 maart 2019

08u00

Als technicus hoef je niet om werk verlegen te zitten. Bedrijven hebben grote moeite om personeel te vinden. Welke troeven gooien zij in de strijd om technici over de streep te trekken?

Natuurlijk bieden bedrijven hun technici een mooi salaris, aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden. Maar dat is niet alles! Technici kunnen het zich veroorloven om kieskeurig te zijn, en gaan dus aan de slag bij bedrijven die net dat beetje extra geven.

Liever sfeer dan geld

Techlink, de beroepsfederatie die zo’n 3.000 Belgische ondernemers op het gebied van de installatietechniek verenigt, concludeert uit eigen onderzoek dat bedrijven vooral inzetten op een positief imago en een goede sfeer op de werkvloer. “Het puur financiële primeert niet meer om personeel aan te trekken en te behouden”, zegt Jan Lhoëst, commercieel directeur van Techlink. “Begrijpelijk: het tekort aan personeel is groot, dus geld kunnen ze overal wel verdienen. De zogenoemde tertiaire voordelen worden dus steeds belangrijker: een fijne sfeer, een leuke werkvloer. Bedrijven bieden interne opleidingen aan, laten werknemers nieuwe initiatieven voorstellen of gaan elke vrijdagnamiddag aperitieven om hun mensen vast te houden.”

Uit het onderzoek van Techlink blijkt dat zo’n 9 van de 10 installatiebedrijven moeite hebben om geschikt personeel te vinden. “Dat cijfer mag je doortrekken naar de volledige sector. Er is werk teveel, maar bedrijven vinden gewoon geen personeel. Ook binnen onze beroepsfederatie staan technische vacatures meer dan een jaar open. Een tweetalig ingenieur? Die is niet te vinden.”

500 soldaat-technici gezocht

Dezelfde worsteling zien we bij Defensie, dat meer dan 500 technici zoekt. “Veel jongeren weten niet dat Defensie veel technische vacatures heeft. Maar we bieden allerlei unieke technische jobs, die je alleen bij ons kan uitvoeren,” vertelt jobmarketing manager Dominiek Saelens. “We krijgen de komende jaren veel nieuw materieel, zoals de F35, de opvolger van de F16. Technici krijgen bij ons dus de kans om te sleutelen aan supermoderne systemen, vliegtuigen, schepen en voertuigen. Daarnaast bieden we studiemogelijkheden en bijscholingen, promotie- en doorstroommogelijkheden, een financiële tussenkomst bij medische zorgen, een hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Aan operaties en buitenlandse missies is een premie verbonden.”

Defensie zoekt allerlei profielen, van technici voertuigmechanica en bachelors IT tot burgerlijk ingenieurs. Op 3 april is er een jobdag op zes verschillende locaties. Daar kunnen geïnteresseerden de technische vacatures ontdekken en zich meteen inschrijven voor de selectieprocedure.

Umicore in volle expansie

Materiaaltechnologiegroep Umicore vindt nog wel technici, hoewel dat niet gemakkelijk is, zegt recruitment manager Rita Pannemans. “We hebben véél vacatures. We zoeken mensen met een chemische achtergrond, ingenieurs, onderhoudstechnici, operatoren… Umicore is in volle expansie, vooral op het gebied van herlaadbare batterijen, belangrijk voor elektrische wagens bijvoorbeeld. We vinden technische profielen voor onze sites in Hoboken, Olen of Brugge door deel te nemen aan jobevents, specifieke campagnes in de pers, en indien nodig organiseren we een jobweekend. We zijn ook aanwezig op scholen en zetten sterk in op employer branding.”

“Een van de troeven die we uitspelen is dat je bij ons in je eigen regio kan werken. En onze technici zijn met hoogtechnologische zaken bezig. Dat is inhoudelijk interessant, ze kunnen zich echt uitleven bij ons. Op elk van onze sites zijn er andere technische uitdagingen: in Hoboken recycleren we bijvoorbeeld mobiele telefoons en computers, in Olen zijn we bezig met de productie van germanium voor hoogtechnologische zonnecellen, en zit er een grote R&D-afdeling. Onze technici kunnen ook overstappen naar een andere unit als ze willen. Tot slot bieden we veel opleidingsmogelijkheden, zoals een programma voor duaal leren in Hoboken en traineeships voor bachelors en masters.” Bekijk hier de jobs bij Umicore.

Technische helden

Jan Lhoëst van Techlink breekt ondertussen een lans voor technische beroepen. “In onze buurlanden is de man of vrouw die je warme water komt repareren een held. Maar bij ons heeft het beroep van installateur bijvoorbeeld geen goede reputatie. Door het watervalsysteem komen scholieren ook pas bij een technische opleiding terecht als ze afstromen. De sector is wel sterk in beweging door de energietransitie die eraan zit te komen. De afbouw van fossiele brandstoffen zorgt voor fundamentele veranderingen in de manier van werken. Technicus is dus een heel belangrijk en mooi beroep, dat ook in de toekomst een grote werkzekerheid biedt.”

