Zo krijg je zeker geen spijt van je ontslag

30 januari 2019

Ben je je werk zo beu, dat 'ontslag nemen' jouw goed voornemen is voor 2019? Wacht nog heel even voor je je baas vertelt wat je echt van hem of haar denkt, en doorloop eerst onderstaande checklist. Dan weet je zeker dat je geen spijt krijgt.

Handel je niet impulsief?

Wees eerlijk tegen jezelf over precieze reden waarom je ontslag wil nemen. Speel je al lang met het idee? Of zijn de voorbije maanden gewoon erg zwaar geweest? Dan kan een vakantie misschien helpen om op adem te komen. Als je onenigheden hebt met een collega, kunnen die vast met de hulp van een leidinggevende worden uitgeklaard. En als je takenpakket je niet goed meer ligt, pols dan eerst bij je chef of bij de hr-afdeling of zij geen nieuwe uitdaging voor jou in petto hebben. Weet dat er overal wel iets is. Het zou jammer zijn als je halsoverkop alle zekerheden opgeeft zonder twee keer na te denken.

Ken je je opzegtermijn?

Het is handig om je wettelijke opzegtermijn te kennen voor je begint te solliciteren voor een nieuwe job. Zo weten jij en je potentiële nieuwe werkgever hoe snel je beschikbaar bent. De opzegwijzer helpt je om je opzegtermijn te berekenen. In principe ben je verplicht om tot het einde van je opzegperiode te blijven werken, zodat je bedrijf een opvolger kan zoeken en jij die eventueel kan opleiden. Het is echter ook mogelijk dat je in overleg met je leidinggevende een kortere of helemaal geen opzegperiode moet presteren. Bereken hier je opzeg met de opzegwijzer.

Kan je het financieel aan om even zonder werk te zitten?

Wie zelf ontslag neemt, heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering. Je bent tenslotte niet onvrijwillig werkloos. Zorg dus dat je voldoende financiële middelen hebt om de tijd waarin je zonder werk zit te overbruggen. Of, nog beter, neem pas ontslag wanneer je een nieuwe job gevonden hebt. Om op zeker te spelen, wacht je best tot je arbeidsovereenkomst is ondertekend. Na een mondeling akkoord kan er namelijk nog heel wat misgaan.

Heb je een ontslagbrief opgesteld?

Om je ontslag officieel te maken, moet je een brief schrijven. Die kan je persoonlijk afgeven aan je chef, versturen per aangetekende brief of via een deurwaardersexploot. Hou je ontslagbrief kort, je moet niet uitweiden over de reden waarom je opstapt. De vermelding van je beslissing, de duur van je opzegtermijn, de datum waarop die ingaat en je handtekening zijn voldoende. Bekijk hier een voorbeeld van een goede ontslagbrief.

Is je afscheidsfeestje gepland?

Zodra je leidinggevende en je collega’s op de hoogte zijn van je besluit en het einde van je opzeg in zicht komt, mag je niet vergeten om een datum te prikken voor je ‘afscheidsfeestje’. Zelfs al waren de laatste maanden zwaar, je hebt dag in dag uit met je collega’s samengewerkt. Het is maar een kleine moeite om hen voor die samenwerking te bedanken met een traktatie. Probeer met andere woorden zo positief mogelijk te vertrekken en geen bruggen te verbranden. Je weet nooit wie je nog tegenkomt in je verdere carrière.

