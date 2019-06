Zo krijg je opslag in een handomdraai Charlotte Fouquet

25 juni 2019

08u00

Werk je al een tijdje voor dezelfde werkgever? Dan kan het moment aangebroken zijn om een loonsverhoging te vragen. Maar hoe pak je dat aan? Enkele belangrijke tips voor een succesvolle loononderhandeling.

Kies het juiste moment

Tijdens een drukke periode op het werk kan je soms je motivatie verliezen en je afvragen waarvoor je het allemaal doet. De drang om op dat moment betere salarisvoorwaarden te vragen, kan groot zijn. Toch wacht je beter een rustiger moment af. Je baas zal meer ruimte hebben in de agenda om echt naar je te luisteren, en jij kan je beter voorbereiden op het gesprek.

Een ideaal moment is als je net een project succesvol hebt afgerond, als je een nieuwe klant hebt binnengehaald of na een positieve evaluatie. Je baas zal je gunstig gezind zijn en hij of zij zal dus minder overtuiging nodig hebben.

Bereid je grondig voor

Het is heel belangrijk dat je zelf weet wat je wilt bereiken met het gesprek. Met andere woorden: weet exact hoeveel je wilt verdienen. Het Salariskompas kan daarbij een handige leidraad zijn. De tool laat je toe om jouw loon te vergelijken met dat van andere werknemers in dezelfde sector, met gelijkaardige werkervaring en diploma’s. Zo stel je geen buitensporige eisen, waarmee je de werkgever meteen afschrikt.

Een goede voorbereiding zorgt er ook voor dat je minder zenuwachtig bent tijdens het gesprek. Het kan ook zeker geen kwaad om het gesprek eens te oefenen met een familielid of vriend. Zo kom je zakelijker en assertiever over tijdens de echte onderhandeling.

Overtuig je baas met meetbare feiten

Je baas heeft er geen boodschap aan dat je een huis aan het bouwen bent, of dat de studie van je kinderen veel kost. Je moet hem of haar ervan overtuigen dat je een meerwaarde bent voor het bedrijf. Speel je troeven uit en lijst je verwezenlijkingen en geboekte resultaten op. Probeer zoveel mogelijk je argumenten te staven met cijfers.

Ook als je werksituatie veranderd is doorheen de jaren – je kreeg bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid of de leiding over andere medewerkers – spreekt het voor zich dat hier een correcte vergoeding tegenover moet staan.

Let wel, ook al weet jij na een grondige voorbereiding welk salaris je voor ogen hebt, laat dat niet meteen merken. Probeer je baas een bedrag te laten noemen. Zo rijd je je niet vast.

Kijk naar het totaalpakket

Spreek tijdens het gesprek steeds van brutobedragen. Als je wilt weten hoeveel je overhoudt van een bepaald brutoloon, kan je gebruikmaken van de handige bruto-nettocalculator. Test dit voor het gesprek al even uit met verschillende bedragen.

Focus echter niet enkel op het loon. Extralegale voordelen, zoals een laptop, bedrijfswagen of maaltijdcheques, kunnen heel wat waard zijn. Ze kosten een werkgever doorgaans minder dan een loonsverhoging, waardoor ze vaak gemakkelijker te bekomen zijn. Of misschien zijn extra verlofdagen je wel meer waard dan een hoger loon? Bekijk dus het totaalpakket en probeer dat, in samenspraak met je werkgever, af te stemmen op je persoonlijke wensen.

Denk op lange termijn

Hou er rekening mee dat je mogelijk niet meteen je slag thuishaalt. Krijg je een nee op je vraag voor een loonsverhoging, dan kan je zoals eerder vermeld aansturen op extralegale voordelen of andere secundaire arbeidsvoorwaarden, die de werkgever minder kosten.

Lukt ook dat niet, ga dan op een constructieve manier het gesprek aan. Wat is de reden van de weigering? Gaat het om tijdelijke beperkte middelen van het bedrijf? Bespreek dan met je baas wanneer een loonsverhoging er wel in zou zitten. Gaat het om je werkprestaties? Voer ook hier dan een open gesprek over. Wat verwacht je baas van jou opdat je wel een loonsverhoging kan krijgen? Bepaal concrete doelstellingen en spreek af wanneer die zullen geëvalueerd worden. Zet die afspraken zeker op papier. Zo kan je je er later gemakkelijker op terugkomen.

