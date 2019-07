Zo hou je meer over van hetzelfde brutoloon Joni Horemans

15 juli 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Zit een loonstijging er niet meteen in? Gelukkig zijn er nog andere manieren om op het einde van de maand toch meer over te houden. Is je baas niet happig op een opslag, heeft hij of zij misschien wel oor voor een van volgende voordelen, die vaak nog gunstiger uitvallen voor je financiën.

Het flexibel beloningsplan zit in de lift, zo blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx. Dit geeft werknemers een ruime keuzevrijheid in hoe ze hun loonpakket samenstellen. Slim maatwerk kan je soms honderden euro’s per jaar extra opleveren.

Tip: Weet jij wat je zou kunnen verdienen? Bereken het hier.

Groepsverzekering

Een van de populairste voordelen is de groepsverzekering, waar 7 op de 10 landgenoten vandaag al van genieten. Dit pensioenspaarplan kan op het einde van je carrière een flinke som extra opleveren. De werkgever (en mogelijk ook de werknemer) draagt iedere maand een percentage van het brutoloon bij. Werkgevers zijn verplicht een rendement van 1,75 procent te garanderen op de stortingen. Op je eigen bijdrage betaal je 10 procent belastingen. Op die van de werkgever 20 procent, als je het bedrag op je 60ste uitgekeerd wil krijgen, tot 16 procent vanaf je 62ste en 10 procent als je wacht tot je 65ste. Met een maandelijkse bijdrage van 3 procent op een brutoloon van 3.000 euro kan je zo na een loopbaan van 42 jaar netto ruim 60.000 euro vergaren.

Lees ook: Zo blijf je overeind tijdens je loononderhandelingen

Bedrijfswagen

Niet weg te denken uit het voordelenpakket is natuurlijk ook de bedrijfswagen. Een eigen auto kost handenvol geld. Wanneer je die via je werkgever versiert, spaar je dus ongetwijfeld heel wat uit. Door de mobiliteitsproblemen die heel wat mensen dagelijks ondervinden, winnen ook alternatieve vervoersoplossingen aan populariteit. Zo zijn e-bikes duidelijk bezig aan een opmars. Woon je niet ver van het werk is dit ideaal. Op een fietsvergoeding tot 0,24 euro per kilometer betaal je trouwens geen belastingen. Fiets je dagelijks aan dit tarief 30 kilometer tussen woonst en werk, kan dit je op een jaar maar liefst 1.512 euro opbrengen (indien je 210 dagen werkte). Een betere conditie krijg je er gratis bovenop.

Hospitalisatieverzekering

Niemand zit natuurlijk te wachten op een ziekenhuisopname, maar dringt die zich op, vormt de rekening vaak een extra bittere pil. De hoogoplopende kosten die een verblijf in het ziekenhuis met zich meebrengt, kan je echter vermijden met een hospitalisatieverzekering. Je werkgever kiest een bepaalde polis voor de medewerkers die al heel wat zaken dekt. Eventueel kan die uitgebreid worden naar een ruimere polis waarbij bijvoorbeeld partner en kinderen kunnen aangesloten worden en/of waarbij een uitbreiding van ambulante zorgverlening, tandverzorging e.a. individueel kan gekozen worden.

Lees ook: Al 738 Belgische bedrijven laten hun werknemers delen in de winst

Prestatiegerelateerde bonussen

Naast je brutoloon vormen prestatiegerelateerde bonussen verder een interessant onderwerp aan de onderhandelingstafel. Hierbij gaat het al lang niet meer alleen over individuele cash bonussen maar wordt er meer en meer gebruik gemaakt van collectieve beloning. Zo is er dus nu de vernieuwde regelgeving voor winstpremies en wordt ook de loonbonus cao 90 steeds populairder. Daarnaast bestaan er ook cashvariabele beloningen, die variëren naargelang bepaalde omstandigheden. Denk aan een premie voor werken tijdens ‘onsociale’ uren of een vergoeding voor arbeiders wanneer ze zelfs in slechte weersomstandigheden toch buiten dienen te werken.

Thuiswerk

1 op de 3 Belgische werknemers werkt tegenwoordig af en toe thuis. Misschien zie je niet meteen in hoe dit financieel voordelig kan zijn, maar wie kinderen heeft en iedere maand een pittige rekening voor hun opvang betaalt, zal hier wellicht anders over denken.

Vakantiedagen

Verlofdagen bovenop de wettelijke vakantiedagen bewaken de goede werk-privébalans en verminderen zo mogelijk ook het risico op burn-out en andere stressgerelateerde ziekten.

Tip: Vergelijk hier jouw loon met andere profielen uit je sector

Lees ook:

Dit moet je weten over de loonindexering

Helft bedienden in chemie en farma krijgt meer dan 4.000 euro bruto

Deze factoren bepalen hoeveel vakantiegeld je krijgt

Bron: vacature.com.