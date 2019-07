Zo geef je op een correcte manier je ontslag Charlotte Fouquet

01 juli 2019

08u00

Je ontslag indienen is vaak dubbel. Enerzijds kijk je uit naar je nieuwe job of andere vooruitzichten. Anderzijds is het ontslaggesprek met je baas vaak ongemakkelijk. Ook het afscheid van collega's kan een zware dobber zijn. In ieder geval doe je er goed aan je werkperiode bij het bedrijf zo correct mogelijk af te sluiten. Je weet immers nooit wanneer je je baas of collega's nog eens zal tegenkomen.

Maak het persoonlijk

Het is absoluut not done om je baas pas als laatste in te lichten over je plannen om het bedrijf te verlaten. Spreek hem of haar hier persoonlijk over aan en bereid dit gesprek goed voor. Je hoeft geen reden te geven voor je ontslag, maar verwacht je wel aan die vraag. Denk dus vooraf goed na over wat je wilt vertellen en wat niet. Open en transparant zijn kan een goed gesprek bevorderen, maar het kan ook tegen je werken, bijvoorbeeld als je overstapt naar de concurrentie.

Wil je baas je echt houden, dan kan er een tegenaanbod komen. Blijf echter kritisch. Een hoger loon kan aanlokkelijk lijken, maar je salaris zal doorgaans niet de enige reden zijn waarom je vertrekt. Indien het aanbod je niet interesseert, wijs het dan vriendelijk en beleefd af. Toon je dankbaarheid, maar wees wel kordaat.

Vermijd misverstanden en bevestig je ontslag schriftelijk

Mondeling je ontslag indienen is niet voldoende. Er zijn drie manieren om formeel en schriftelijk je ontslag in te dienen. Het eenvoudigste is om je opzeggingsbrief tijdens of na het ontslaggesprek aan je baas te bezorgen, waarvan je een kopie laat ondertekenen voor ontvangst. Maar het is ook mogelijk om via aangetekende brief of zelfs deurwaardersexploot je ontslag in te dienen. Dat laatste is echter uitzonderlijk en wordt meestal enkel gebruikt in conflictsituaties.

Hou je ontslagbrief kort, bondig en zakelijk. Meer uitleg kan je altijd mondeling verschaffen. Een geldige ontslagbrief omvat wel minstens de volgende elementen: de datum, je naam en adresgegevens, de persoon of afdeling tot wie je je richt, de vermelding dat je ontslag neemt bij het bedrijf, en de begindatum en de duur van de wettelijke opzegtermijn. De brief moet ook ondertekend zijn.

Sluit de brief af met de vermelding dat je je tijd bij het bedrijf mooi wilt afsluiten en dat je de overdracht zo vlot mogelijk zal laten verlopen. Dat zet meteen de toon voor een gesprek over het verdere verloop van je opzegperiode.

Maak goede afspraken over het verloop van je opzegperiode

Bespreek met je baas niet alleen het feit dat je het bedrijf verlaat, maar ook hoe dat in zijn werk zal gaan. In de eerste plaats de duur van je opzegtermijn. Het is altijd mogelijk om van de wettelijke opzegtermijn af te wijken, als je baas daarmee akkoord gaat. Dat kan handig zijn als men jou op je nieuwe job zo snel mogelijk verwacht. Geef aan wat je allemaal zal doen om de overdracht van het werk zo vlot mogelijk te laten verlopen, zoals het opleiden van je opvolger of het maken van draaiboeken. Zo kan je je baas overhalen om een kortere termijn toe te staan.

Bespreek ook welke projecten of opdrachten je zeker nog zal afwerken. Ben je van plan sollicitatieverlof te nemen, spreek dan af op welke dagen dat zal gebeuren. Eventueel kan je het ook hebben over wanneer je het best je collega’s inlicht.

Je ontslag indienen is nooit aangenaam, maar zorg er dus voor dat je opzegperiode professioneel en in goede verstandhouding kan verlopen.

Neem in stijl afscheid van je collega’s

Het is belangrijk dat je collega’s met een goed gevoel aan jou terugdenken. Je weet nooit dat je nog met hen in contact zal komen, zeker als je in dezelfde sector blijft werken. Breng ook hen dus op een persoonlijke manier op de hoogte, in groep of elk afzonderlijk. Toon je dankbaarheid voor de (hopelijk) goede samenwerking en blijf tot het einde van je opzegtermijn gemotiveerd en iemand waar je als collega op kan rekenen.

Het is daarentegen geen goed idee om je tijdens je opzegperiode al te negatief uit te laten over het bedrijf, de werkomstandigheden, de baas ... Hiermee creëer je enkel wrevel bij de ‘achterblijvers’. Schep ook niet te veel op over je nieuwe job. Je zal je er niet populair mee maken.

