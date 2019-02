Zo dragen ingenieurs bij aan klimaatoplossingen vacature.com ingenieurs

26 februari 2019

08u00

De strijd tegen klimaatverandering kan niet zonder ingenieurs. Ze kunnen klimaatverandering tegengaan of ons beschermen tegen de gevolgen ervan. Laurien Spruyt en Benjamin Clarysse zijn beiden bio-ingenieur én beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu (BBL). Zij geven enkele concrete toepassingen waarbij ingenieurs een cruciale rol spelen.

Produceren met minder CO2

Laurien Spruyt: “Van de grondstoffen tot het moment dat een product afval wordt: het productieproces zorgt voor CO2-uitstoot. Met een levenscyclusanalyse brengen ingenieurs de emissies tijdens dat volledige proces in kaart. Dat helpt bedrijven om hun CO2-uitstoot te verminderen en hun grondstoffenverbruik te doen dalen.”

De natuur als airco

“Als de aarde opwarmt, kunnen we natuurgebieden inzetten als koeltezones. Groen zorgt immers voor verkoeling. Bio-ingenieurs beheren die natuurgebieden. Ook in de steden kan dat, bijvoorbeeld door planten te laten groeien op gevels. Groen in de stad kan zorgen voor lagere temperaturen. Maar het beheer van natuurgebieden is ook zeer belangrijk voor klimaatadaptatie, dat zijn de maatregelen waarmee we ons wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo helpt voldoende natuur ook bij het opvangen van regen door extreme neerslag en overstromingen.”

Producten zonder fossiele brandstoffen

“Veel producten zoals plastics worden vandaag gemaakt uit fossiele brandstoffen. Die worden dus niet enkel gebruikt voor het opwekken van energie. Maar je kan zoeken naar manieren om die producten uit afval of duurzaam biologisch materiaal te maken. Ingenieurs hebben daarbij een belangrijke wetenschappelijke rol.”

Lees ook: Ingenieurs bedenken nu ook oplossingen voor milieu- en gezondheidskwesties

Het klimaatbeleid vormgeven

Laurien Spruyt: “Als beleidsmedewerker doe ik misschien een atypische job voor een ingenieur. Maar mijn wetenschappelijke achtergrond helpt me om goede beleidsvoorstellen te formuleren. Dat is toch een meerwaarde voor mijn job. Niet alleen in de milieubeweging, maar ook bij de beleidsmakers, in de politiek dus, is er nood aan ingenieurs. Je hebt verschillende profielen nodig om goede beslissingen te nemen.”

Benjamin Clarysse: “Inderdaad, ingenieurs hebben nog voor jaren werk op vlak van klimaatbeleid. De overheid moet dat goed aansturen zodat er geen foute keuzes worden gemaakt en niet verkeerd wordt geïnvesteerd. Stel bijvoorbeeld dat in bepaalde wijk in de toekomst een warmtenet komt. Dan heeft het geen zin dat mensen intussen individuele warmtepompen plaatsen want dan is zo’n warmtenet minder rendabel. Ik pleit er dan ook voor dat ingenieurs niet enkel naar de privé gaan, maar ook naar de overheid kijken. Daar hebben we ook veel knappe koppen nodig.”

Energiezuinige gebouwen neerzetten

“Een energiezuinig gebouw, daar zitten stevige berekeningen achter. Hoe dik moet je isoleren om isolatienormen te halen? Hoe maak je een gebouw luchtdicht? Hoeveel zonnewering is nodig om oververhitting in de zomer tegen te gaan? Zeker bij tertiaire gebouwen zoals kantoren zijn ingenieurs van meet af aan betrokken om de nodige energiebesparende technieken te integreren.”

Optimaliseren van verwarming, koeling en ventilatie

“Bestaande gebouwen kunnen 30 tot 40 % energie besparen door de optimalisatie van de technieken. Dat is een probleem in veel gebouwen, zeker de oudere. Vaak zijn die technieken niet goed gedimensioneerd en zit er geweldig veel verlies op. Een architect die er niet veel van kent plaatst gewoon een machine die veel te groot is en denkt: ‘Zo zal het wel werken.’ Maar je kan een enorme besparing realiseren door toestellen goed af te stellen en indien nodig te vervangen. Dat doen ingenieurs op basis van gespecialiseerde software.”

Groene warmte creëren en opslaan

“Als het over klimaat gaat, wordt vooral over hernieuwbare elektriciteit gesproken. Maar we beseffen nu dat er nog een veel grotere uitdaging ligt in het omschakelen van stookolie en aardgas naar groene warmte. Alle fossiele brandstoffen moeten eruit tegen 2050. Dat kan door de installatie van warmtenetten in steden en dorpskernen en van warmtepompen in buitengebied. Dat is voor ingenieurs een enorme uitdaging. Wat doen we bijvoorbeeld met de hernieuwbare energie op het ogenblik dat er weinig vraag is? Dan hebben we voldoende energieopslag nodig. Dat kan bijvoorbeeld in een elektrische wagen, maar ook thermische opslag in een goed geïsoleerd huis of zelfs waterbuffers is een optie.”

