Zo blijf je wakker op je werk

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Wil je frisser zijn op het werk, dan is het vaak niet voldoende om wat vroeger in je bed te kruipen. “Werken aan een goede nachtrust, dat doe je namelijk 24 uur op 24”, weet psycholoog en slaapcoach Jana Maes. Zij verklapt welke kleine aanpassingen je kunnen helpen om je beter uitgerust te voelen.

Goed begonnen, half gewonnen

“Regelmaat is heel belangrijk voor je bioritme”, aldus slaapcoach Jana Maes. Ons bioritme is een samenspel van hormonen. Zij bepalen wanneer je precies moe wordt en wanneer je genoeg geslapen hebt. Als je ritme in de war is, krijgt je lichaam moeite om de juiste hormonen op het juiste moment te produceren. Het is dus mogelijk dat je nog vol slaaphormoon zit wanneer je wekker gaat. “Probeer daarom steeds op hetzelfde uur te gaan slapen, en vooral op hetzelfde uur op te staan. Ook in het weekend.”

Beetje moe? Drink géén Nalu

“Als je begint te geeuwen op je werk, is het verleidelijk om naar cafeïne te grijpen. Koffie, cola, energiedrankjes, er wordt nogal wat afgedronken tijdens de werkuren. Maar onderschat niet hoe lang zo’n energieshot blijft nawerken. De kans is groot dat de cafeïne ’s avonds nog in je lichaam zit, waardoor je moeilijker in slaap raakt of slechter slaapt. Zo kom je gemakkelijk in een vicieuze cirkel terecht.”

Pauzes zijn heilig

“Heb je een drukke dag op het werk? Sla dan vooral je middagpauze niet over. Dat is vaak het eerste wat erbij inschiet, maar het is het slechtste wat je kan doen”, weet de experte. “Door even afstand te nemen van je taken en je aandacht op iets anders te richten, zal je je frisser voelen. Eigenlijk zou je elk uur minstens vijf minuten pauze moeten nemen. Ga een glas water halen of doe een praatje met een collega. Nadien zal je geconcentreerder en efficiënter kunnen voortdoen.”

Daglicht doet wonderen

“Daglicht is niet alleen belangrijk voor de aanmaak van vitamine D, het speelt ook een belangrijke rol in je slaap-waakritme. De productie van je slaaphormoon gaat namelijk omhoog wanneer het donker is. Probeer daarom elke dag even naar buiten te gaan terwijl het nog licht is, zeker in de winter. Zelfs al is het maar een kwartiertje. Dat maakt je een stuk alerter en laat je ’s avonds beter inslapen.”

Las een piekermoment in

“Veel mensen kunnen de slaap niet vatten omdat ze over van alles en nog wat liggen te piekeren. Bekruipen de zorgen jou ook zodra je hoofd je kussen raakt? Dat kan je voorkomen door een vast piekermoment in te lassen op een ander uur van de dag. Popt er ’s avonds toch een onrustige gedachte in je op, dan kan je die het zwijgen opleggen door het idee van je af te schrijven. Zo wordt het een zorg voor later.”

Laat je werk los

“Ook voldoende ontspanning is belangrijk om te voorkomen dat je ’s avonds aan je werk blijft denken”, aldus de slaapcoach. “Ga na de werkuren niet in de zetel liggen, maar plan activiteiten in die jou helpen om te ontspannen: sporten, afspreken met vrienden, quality time met de kinderen … Wat je doet, is persoonlijk. Zorg er gewoon voor dat je wat stoom kan afblazen, zodat de werkstress niet blijft nazinderen. Zo kruip je later met een geruster gemoed in bed.”

