Zet jij referenties op je cv? Zo voorkom je onaangename verrassingen

Wil je jouw toekomstige werkgever bewijzen dat je sterk in je schoenen staat? Vermeld dan een aantal referenties op je cv. Dat zijn leidinggevenden of collega's uit het verleden, die kunnen bevestigen dat jij een echte aanwinst bent voor een bedrijf. Hou wel onderstaande ongeschreven regels in het achterhoofd, want anders zou je wel eens meer kwaad kunnen doen dan goed.

Kies wijs

Ben je in ruzie vertrokken op je vorige job? Of weet je niet 100 procent zeker dat die ene chef een rooskleurig beeld van je zal schetsen? Vermeld dan liever géén contactgegevens. Of toch niet van die persoon. Uitspraken als ‘hij werkte wel goed, maar was vaak afwezig’ zullen je kansen om aangenomen te worden niet verhogen. Referenties zijn een leuk extraatje op je cv, maar zeker geen must. Bij twijfel speel je beter op veilig.

Vraag toestemming

Wil je toch een referentie vermelden? Pols dan even bij de persoon in kwestie of dat oké is. Toestemming vragen is niet alleen beleefd, het voorkomt ook misverstanden. Vertel meteen voor welke functie je solliciteert en waarom je graag bij dat ene bedrijf aan de slag wil. Zo valt je ex-collega niet uit de lucht als hij telefoon krijgt van een recruiter én kan hij meteen die sterke punten benadrukken die in lijn liggen met de vacature.

Wees duidelijk

De beste plaats om een referentie te vermelden op je curriculum vitae? Ofwel vlak onder je werkervaring, ofwel helemaal onderaan. Gebruik eventueel ‘referentie(s)’ als tussentitel. Noteer dan de naam, de functie, het telefoonnummer en het e-mailadres van je voormalige werkpartner. Als je wil kan je kort jullie werkrelatie schetsen, maar hou het bij een of twee zinnen.

Ook leraren zijn referenties

Ben je pas afgestudeerd en heb je dus geen vroegere bazen of collega’s die een goed woordje voor je kunnen doen? Niet getreurd. Docenten en stagebegeleiders zijn ook uitstekende referenties! Zij kennen je misschien alleen als student, maar ze kunnen ongetwijfeld iets vertellen over je doorzettingsvermogen of creatieve blik. Ook als je vroeger studentenwerk hebt gedaan of hebt gebabysit, kan je die werkgevers vermelden. Zelfs als je solliciteert in een andere sector. Eigenschappen als betrouwbaarheid en stiptheid zijn tenslotte in elk domein onmisbaar.

Lieg niet

Wie je ook noteert als referentie, zorg dat je eerlijk bent. Als je online solliciteert, moet je soms verplicht een contactpersoon uit een vorig bedrijf opgeven. Het kan verleidelijk zijn om dan een telefoonnummer te verzinnen of een goede vriend te vermelden om de sollicitatieprocedure sneller af te ronden. Besef dat recruiters in zulke gevallen héél vaak referenties checken. Denk dus twee keer na voor je zo'n risico neemt.

