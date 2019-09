Zelfstandig bijberoep: zo maak je je administratie in orde Charlotte Fouquet

02 september 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 Jobs Van je hobby of passie je beroep maken: het klinkt bij veel mensen als muziek in de oren. Maar meteen je vaste job laten vallen voor een bestaan als zelfstandige, is voor velen een te grote drempel. Starten als zelfstandige in bijberoep is dan de ideale tussenstap. Een ondernemingsloket ondersteunt je bovendien bij alle administratieve formaliteiten in de opstartfase.

Hoe word je ‘bijberoeper’?

Je kan alleen zelfstandige in bijberoep worden als je een andere loontrekkende activiteit hebt. Met andere woorden: je bent minstens deeltijds elders aan de slag als werknemer of ambtenaar. Een vervangingsinkomen waarmee je pensioenrechten opbouwt, komt ook in aanmerking.

Stephanie Neven, product owner Xerius Drive: “Heb je zo’n vervangingsinkomen, dan breng je best direct je uitbetalingsinstelling op de hoogte. Soms mag je de uitkering immers niet combineren met een zelfstandige activiteit, en dat weet je dan beter meteen.”

Een nuance hierop is de maatregel ‘Springplank naar zelfstandige’, die het mogelijk maakt dat een werkzoekende start als zelfstandige in bijberoep, maar ook nog uitkeringen blijft ontvangen. Voor meer informatie neem je het best contact op met de uitbetalingsinstantie.

Wat regelt het ondernemingsloket?

Stephanie Neven: “Van zodra je weet welke activiteit je wilt opstarten, ga je langs bij een ondernemingsloket. Daar krijg je begeleiding van a tot z, zodat alles administratief op punt staat.”

Het ondernemingsloket regelt zo onder andere de aanvraag van je ondernemingsnummer. Dat kost momenteel 88,50 euro. Het nummer kan je zien als de identiteit van je onderneming: adres, activiteiten, vergunningen, bankrekeningnummer … zijn er allemaal aan gelinkt.

Voor sommige activiteiten heb je een speciale vergunning nodig, bijvoorbeeld als je alcohol verkoopt. Bepaalde vergunningen kan je rechtstreeks bij het ondernemingsloket aanvragen, over andere kan het loket adviseren.

Ook in bijberoep moet je btw-administratie in orde zijn. Maar laat dat je niet afschrikken. In bijberoep is de omzet in het begin beperkt, wat het iets eenvoudiger kan maken. Het ondernemingsloket kan voor jou een btw-nummer aanvragen. Dat kost je 66,55 euro.

Stephanie Neven: “Ook in bijberoep moet je meestal sociale bijdragen op het inkomen dat je als zelfstandige verdient. Elk ondernemingsloket beschikt over een verbonden sociaalverzekeringsfonds. Je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds gebeurt dus vaak in één beweging.”

Laat je adviseren door een boekhouder

Als je nooit eerder een zelfstandig hoofd- of bijberoep uitvoerde, leg je best eens je oor te luisteren bij een goede boekhouder. Hij of zij kan je adviseren over de kosten en de fiscale optimalisatie van je inkomen, en ook helpen met het in orde houden van je administratieve rompslomp.

