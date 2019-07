Zelf ontslag nemen: zij deden het en hadden geen spijt Matthias Van Milders

18 juli 2019

08u00

Velen dromen ervan, sommigen doen het ook écht: de stekker er even uittrekken, om dan met hernieuwde energie een nieuwe uitdaging te lijf te gaan. Twee ervaringsdeskundigen vertellen over de carrièreswitch die op hun vrijwillig ontslag volgde.

Elisabeth: “Nadat ik mijn ontslag had ingediend, bezon ik me over de richting die ik wilde uitgaan. Ik nam uitgebreid de tijd om even alles op een rijtje te zetten. Halsoverkop in een nieuwe job vliegen, dat wilde ik vermijden. Ik had enkele jaren gewerkt in de richting van mijn studies interieurvormgeving, maar voelde meer en meer dat ik iets met kinderen wilde doen en tegelijk ook kunstzinnig bezig zijn. Het plaatje klopte niet meer, ik was als mens in een andere richting geëvolueerd. Het onderwijs leek me de ideale plek om mijn weg verder te zetten. Daarom deed ik onderzoek naar scholen en organisaties die kinderen op een muzische manier leerstof bijbrengen.”

Anne*: “Ik was al lang in ziekteverlof omdat ik helemaal geen energie meer had. Ik had tijd nodig om na 22 jaar een nieuwe invulling van mijn werk te vinden. Tijdens mijn therapie zag ik dat ik het zo ver had laten komen dat ik een burn-out kreeg. Via de VDAB trof ik een fantastische jobcoach die in me geloofde en me op weg hielp. Dat was zeer nuttig en dankzij de loopbaancheques ook nog eens betaalbaar ook. Nadien diende ik ook effectief mijn ontslag in en startte ik in een andere sector.”

Tip: Zelf ontslag nemen? Bekijk hier ons voorbeeld van een goede ontslagbrief.

Leverde die periode van herbronning ook bepaalde inzichten op?

Elisabeth: “Absoluut! Ik denk dat ik zonder die periode niet zou gekozen hebben om voor mijn passie te gaan. Je studeert iets en vervolgens ga je in die richting werken. Het is pas na een tijdje in een bepaalde job dat je ontdekt wat je echt wilt. Maar dat moet je kunnen laten groeien. Daarom is een pauze nemen en reflecteren essentieel. Als ik niet had geluisterd naar mezelf, was ik daar op termijn niet echt gelukkig van geworden.”

Anne: “Ik ontdekte dat ik regelmatig nieuwe uitdagingen nodig heb en dat ik moedig genoeg ben om een sprong in het onbekende te wagen. Het is me ook meer dan duidelijk geworden dat ik niet functioneer in een organisatie die niet strookt met mijn waarden en normen.”

Tip: Meer advies over zelf ontslag nemen? Lees hier onze gids.

Wat deed je nadien?

Elisabeth: “Ik begon in een totaal andere richting. Ik volgde een opleiding als muzisch vormgever en werd leerkracht muzische vorming in verschillende scholen. Mijn lerarenopleiding had ik al gevolgd. Ik voelde meteen dat ik de juiste beslissing had genomen. Af en toe moet je een sprong wagen terwijl je niet weet waar je zal landen. Maar ik geloof er wel in dat het belangrijk is dat je gedurende heel je carrière die sprongen blijft wagen. Dat is de enige manier om dichterbij je droomjob te komen.”

Anne: “Ik startte in een nieuwe sector. Mijn inwerkingstijd duurt langer dan ik had verwacht. Maar ik krijg er veel energie voor in de plaats. Dat bevestigt alleen maar dat ik een goede keuze heb gemaakt. Ik ben ook minder gaan werken zodat het huishouden met twee relatief kleine kinderen en het werk beter in balans zijn. Ik heb op mijn loon moeten inboeten want mijn anciënniteit werd niet volledig overgenomen, hoewel die in mijn ogen toch wel relevant was. Maar ik beschouw dat als de kostprijs van een evenwichtiger leven.”

*: Anne is een schuilnaam om privacyredenen.

