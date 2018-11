Wordt het glazen plafond eindelijk gebroken? Een op de drie managers is een vrouw Hermien Vanoost

17 november 2018

08u00

Nee, vrouwen zijn niet minder ambitieus dan mannen. Dat ze moeite hebben om de laatste trap op de carrièreladder te zetten, komt vooral omdat organisaties er niet op afgestemd zijn. Dat denkt diversiteitsprofessor Patrizia Zanoni.

Litouwen, Hongarije, Bulgarije, Cyprus en Letland. Dát zijn de Europese landen die vooraan in de rij lopen als het gaat over vrouwen in managementfuncties. Met meer dan 40 procent vrouwelijke managers – in Litouwen zelfs 45 procent! – is het evenwicht tussen mannen en vrouwen aan de top er bijna bereikt. In ons land is het nog niet zover: volgens de recentste European Working Conditions Survey (2015) gaat in België momenteel één op de drie managementposities naar een vrouw.

Op een keerpunt

Dat het glazen plafond hier standhoudt, bevestigt diversiteitsprofessor Patrizia Zanoni (UHasselt). Al ziet ze wel redenen om aan te nemen dat we op een keerpunt staan. “De quotawetgeving, die stelt dat een derde van de leden van een Raad van Bestuur een vrouw moet zijn, heeft wel degelijk voor een push in de goede richting gezorgd. Niet alleen stromen er meer vrouwen naar de hoogste regionen door, ook verschijnen ze vaker in de media. Dat inspireert dan weer jongere generaties vrouwen.”

Ook de verschuiving van een producteconomie naar een meer op dienstverlening georiënteerde economie speelt in het voordeel van de vrouwen. “In een dienstverlenende economie krijgen de zogenaamde vrouwelijke competenties – sociaal, mensgericht, organisatorisch sterk – meer gewicht. Dat opent voor vrouwen meer dan ooit de mogelijkheid om naar hogere functies door te stromen. In het middenkader zie je dat vandaag al. Daar zijn de vrouwen al goed vertegenwoordigd.”

En dan is er nog de schaarste op de arbeidsmarkt. Door de crisis was het thema diversiteit schijnbaar van de agenda verdwenen, maar intussen weten de meeste organisaties weer beter. “Ze beseffen dat er is geen keuze meer is”, verklaart Zanoni. “Bedrijven kunnen het zich niet permitteren om het potentieel van de vrouwen niet aan te spreken. Dat zou ook al te gek zijn als je bijvoorbeeld ziet hoe goed de vrouwelijke studenten het doen. Gemiddeld genomen zijn vrouwen vandaag hoger opgeleid dan mannen.”

Nog een laatste duw

Het besef mag er dan wel zijn, bedrijven vinden voorlopig niet altijd de juiste sleutel om vrouwen de laatste trap omhoog te laten zetten. “Veel organisaties investeren in programma’s om de competenties van vrouwen aan te scherpen. Daar is niets verkeerds mee, maar op die manier geven ze de vrouwen wel het signaal dat zij het zijn die moeten veranderen. De bedrijven staan er niet bij stil dat ze zich zelf ook anders en flexibeler kunnen organiseren, op een manier die beter bij de wensen en de realiteit van vrouwen aansluit. Ook cruciaal is dat evaluaties en promotiebeslissingen tot en met de top op basis van inhoudelijke kennis en mensgerichte competenties gebeuren, eerder dan via bestaande netwerken. Als bedrijven die stappen nog zouden kunnen zetten…”

