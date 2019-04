Word jij onze HLN-collega in Australië of de VS? Redactie

10 april 2019

17u10 0 Vacature Voor HLN zijn we op zoek naar een freelance medewerker die vanuit Australië, Nieuw-Zeeland of (de westkust van) de VS onze website ’s nachts (Belgische tijd: van 11pm tot 7am) brandend actueel houdt.

Dat betekent dat je de persagentschappen volgt, en ook andere websites en media. Je zorgt er ook voor dat de stukken uit de krant, een plek krijgen in onze pluszone voor abonnees. Opgelet: we zijn niet op zoek naar een buitenlandse correspondent. Het nieuws dat je ’s nachts schrijft zal vooral Belgisch of Europees getint zijn.



We zoeken mensen die journalistiek en schrijven in de vingers hebben, die kritisch en onafhankelijk kunnen werken en die gedreven zijn om voor het grootste Belgische nieuwsmerk te werken (dagelijks meer dan 1,8 miljoen unieke browsers). Het gaat om ongeveer 10 à 15 nachtshifts per maand.

Je sterke punten:

• Kritisch onafhankelijk

• Passie voor journalistiek

• Gedreven

Van ons krijg je:

Je werkt voor een toonaangevend mediabedrijf, dat bruist van de toffe collega’s. Zij zijn net als jij gebeten door de creativiteit en constante innovatie in de mediasector. Het wordt een avontuur waarin geen week op elkaar lijkt en waarbij je mee bouwt aan de nieuwsmedia van morgen.

Solliciteren met CV en motivatiebrief via deze link.