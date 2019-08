Gesponsorde inhoud Wil jij meewerken aan de technische uitdagingen van dit bedrijf? De Lijn – vacature.com

27 augustus 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De toekomst is elektrisch. De Lijn heeft daarbij een duidelijke ambitie. De vervoersmaatschappij wil uitgroeien tot de belangrijkste referentie voor grote elektrische voertuigen in Vlaanderen. Uiteraard hoort daar ook op technisch vlak een mooie uitdaging bij. Werk jij eraan mee?

Techniek is vandaag al van strategisch belang voor De Lijn. En ook in de toekomst zal dat meer dan ooit het geval zijn. De Lijn heeft een duidelijke ambitie: de beste zijn in wat ze doet en zo een sterke, concurrentiële positie innemen. Op die manier bereidt De Lijn zich voor op de veranderingen die de toekomst brengt, zoals de vraag naar elektrisch openbaar vervoer, onder meer in functie van de uitbreidende lage-emissiezones. De Lijn stelt zich daarom een duidelijk doel: de belangrijkste referentie in Vlaanderen zijn voor elektrische bussen en trams – en de bijhorende technologie, zoals laadinfrastructuur en batterijrecyclage.

Je eigen loopbaantraject

“De elektrische toekomst biedt een grote uitdaging”, zegt Glenn Vancoillie, hoofd Service Tram West bij De Lijn Technics. Met zijn team zorgt Glenn ervoor dat de trams in Gent en aan de kust maximaal beschikbaar zijn. “Medewerkers met een mechanische opleiding scholen we om tot elektronicus”, vertelt hij. “We willen medewerkers laten meegroeien met de technologie, daarom geven we hen de kans de opleiding te volgen.”

Reeds benieuwd geworden naar wat De Lijn te bieden heeft? Bekijk de vacatures hier!



Voor wie een passie heeft voor innovatie en techniek, is dat een gouden kans. “Als medewerker krijg je hier echt de mogelijkheid om bij te leren en je eigen loopbaanplan uit te tekenen.” Glenn is er zelf een goed voorbeeld van. Hij startte bij een lokale afdeling van De Lijn als technicus voor grote herstellingen aan bussen. Stap voor stap kon hij doorgroeien. Vandaag leidt hij het regionale team. “We zoeken nieuwe collega’s met een goede basiskennis”, zegt hij, “zoals A2 automechanica, elektronica of koetswerk, maar even goed bachelors en masters.”

Uitdaging en afwisseling

Ruben Janssens is zo’n collega. Vier jaar geleden ging hij met een kersvers diploma A2 autotechnieken op zak aan de slag in het onderhoudscentrum van De Lijn in Brugge. Vandaag werkt hij er aan kleine defecten en depannage van elektrische bussen. “Ik kreeg al snel de mogelijkheid om in het dagonderwijs een opleiding elektronicus te volgen”, vertelt hij. “Dat blijft voor mij de grootste troef van De Lijn: de kansen die je hier krijgt om bij te leren, je interesses te volgen en zo je eigen traject uit te stippelen.”

Een bijkomende stimulans voor Ruben is de moderne werkomgeving. De bussen van De Lijn staan op een brug, en niet boven een traditionele smeerput. “Het belangrijkste is wellicht nog dat de job heel wat afwisseling biedt”, besluit Ruben. “Vaak meldt een chauffeur een specifiek defect aan een bus, maar even goed moeten we zelf op zoek naar het probleem om daarna de juiste diagnose te stellen. Dat plaatst ons iedere dag weer voor een nieuwe uitdaging – en dat maakt onze job net zo boeiend.”

Hou jij ook van een uitdaging? Solliciteer dan vandaag nog voor je droomjob bij De Lijn!