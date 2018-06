Wil je van bij de start een topsalaris? Met deze studies in financiën zit je goed

07 juni 2018

08u00

Wie een goedbetaalde baan in de financiële sector wil scoren, let best goed op tijdens de les economie én leest beter ook aandachtig dit artikel. We vroegen aan Joke De Leeuw, Career manager voor Vlerick Business School, welke hogere diploma's het meeste perspectief bieden in de financiële sector.

Joke De Leeuw: “Het meeste garantie biedt onze Master in Financial Management. Zo’n 50 à 60% van de gediplomeerden uit deze opleiding vindt een job in banking, finance of insurance. 98% heeft een baan binnen de drie maanden na het afronden van dit programma en 66% tekende zelfs al een contract tijdens de studie. Binnen de Master in General Management komt 5 à 10% terecht in de financiële sector. Hier speelt de vooropleiding vaak een rol. Wie voordien economie volgde en dit combineert met een passie voor de financiële sector, vindt er vaak een weg naartoe.

Vooral in de Master Financial Management komen alle aspecten van de financiële wereld aan bod. Van investment banking en financial & management accounting tot risk management, taxation en corporate finance. De focus ligt bij ons op dit laatste, zo krijgen de studenten een brede kijk op de werking van een bedrijf. We hebben ook een vak rond strategy en verder moedigen we ondernemerschap ten zeerste aan via onder meer de Entrepreneurship Course.”

Hoge standaarden

“Naast theorielessen krijgen onze studenten ook soft skills aangeleerd, zoals onderhandelen, teamwerk en presenteren. Hier zit volgens mij het verschil met andere opleidingen. We vinden het belangrijk dat ze een achtergrond hebben in hoe onder andere goed leiderschap eruit ziet. Op de arbeidsmarkt telt niet enkel het diploma, maar evengoed je persoonlijkheid, vermogen om samen te werken, flexibiliteit, etc. Daar proberen we met onze opleidingen op in te spelen. Zo voorzien we oneindig veel teamwork en zorgen we er met het in-company project, waarbij ze gedurende 8 tot 12 weken in een bedrijf aan de slag gaan, voor dat studenten al een beetje met de voeten in de praktijk hebben gestaan. We proberen hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun eerste job, door veel informatie te geven over wat mogelijk is en hen te stimuleren om zelf op onderzoek te gaan. We besteden aandacht aan cv building en het Career Services team is er om tips & tricks te geven en hen met de juiste mensen in contact te brengen. Onze studenten wonen verder ‘career talks’ bij waarop telkens een ander financieel profiel komt praten over zijn of haar job. Zo krijgen ze een mooi beeld van wat hun opties zijn en wat bij hen persoonlijk zou passen.”

Lees ook: Wil je het maken in de financiële sector? Wij vroegen aan een CFO hoe je jouw doel bereikt

Internationaal

“De nadruk ligt ook op het internationale. Om te beginnen komt 54% van onze finance groep dit jaar uit buitenland. Zo zijn er studenten uit Colombia, Nigeria, Letland, Marokko en Vietnam. Noem een land en de kans is groot dat we er een student uit hebben gehad. We leren open te staan voor buitenlandse ervaringen zoals trips, stages, business games en internationale uitdagingen in o.a. Londen, Amsterdam of Frankfurt. Bovendien bereidt de Master Financial Management studenten voor op het CFA examen level 1. We zijn als enige programma in België geselecteerd als een CFA Institute University Affiliation Program door het Chartered Financial Analysts Institute (CFA).”

De juiste match

“Veel meer dan welke vooropleiding een kandidaat-student genoot, is het van belang hoe gemotiveerd hij of zij is. Onze toelatingsproef bestaat uit een analytische test en een interview met een jury. We krijgen veel studenten die een economische, financiële of ingenieursopleiding volgden, maar zien er evengoed met een talenachtergrond verschijnen. Zij moeten vaak een stukje harder werken, maar aan de hand van introcursussen proberen we iedereen snel naar hetzelfde niveau te tillen. Ik geloof er wel in dat bijna alles ‘teachable’ is. Soms is het een kwestie van studenten bewust te maken van wat belangrijk is of wat zij belangrijk vinden en hoe daarop in te spelen. Ik heb nog nooit een student zien passeren waarvan ik dacht ‘oei, die zal nooit een job in de financiële sector vinden want hij of zij bezit die bepaalde skill niet’. Er zijn veel verschillende functies waarvoor verschillende talenten nodig zijn, ook binnen de financiële sector. Je kan starten als controller of als sales representative, wat meestal een totaal andere persoonlijkheid vereist. Onze afgestudeerden maken het ook vaak als Business analyst of consultant voor grote banken of bedrijven. Het is dus niet altijd aangewezen een vaardigheid op te dringen als die zou ontbreken, maar eerder om de juiste match te vinden. Zoals gezegd, de nadruk ligt nu meer op flexibiliteit en persoonlijkheid en dat kan je niet altijd veranderen. Maar op elk potje past een dekseltje.”

Drie jaar na start: 56.065,89 euro

Het gemiddelde jaarsalaris van de Financial Management Masters die in de financiële sector terecht komen bedraagt vlak na hun afstuderen 46.986 euro. Na de vastgoedsector keert de sector hiermee de hoogste lonen uit. Na drie jaar groeit het inkomen van de gemiddelde gediplomeerde aan tot 56.065,89 euro ($65.457).

