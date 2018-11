Wil je morgen zeker een job? School je dan vandaag nog om tot ICT'er

09 november 2018

11u30

Al een tijdje vruchteloos op zoek naar een baan of toe aan een nieuwe uitdaging? Misschien moet je eens een overstap naar de ICT overwegen. Zodra je de nodige kennis van informatica bezit, heb je vrijwel 100 procent werkzekerheid.

Agoria, de sectorfederatie van de technologische industrie, is formeel: nooit eerder was de roep om ICT-talent in ons land zo groot. De teller staat inmiddels op 16.000 chronisch oningevulde vacatures en er komen er nog elke dag bij. De natuurlijke instroom via onze hogescholen en universiteiten volstaat bij lange niet om aan de vraag te voldoen. Met als nefast gevolg dat steeds meer bedrijven stilaan in hun groei worden geremd. En het probleem blijft heus niet beperkt tot de meest hoogtechnologische sectoren. Nu onze hele economie op volle toeren draait en een versnelde digitale transformatie doormaakt, ziet vrijwel iedereen zich met het nijpende tekort aan ICT-profielen geconfronteerd.

Voor elk wat wils

De VDAB probeert werkzoekenden op allerhande manieren warm te maken voor een toekomst in de ICT. “In de eerste helft van 2018 volgden ruim 500 mensen een informatica-opleiding bij ons of een van onze partners, in dag- of avondonderwijs”, zegt woordvoerster Nina Van den Driessche. “Het aanbod gaat van absolute basiscursussen van enkele maanden, waarna je zowat alle richtingen uit kan, tot heel gespecialiseerde arbeidsmarkt- en praktijkgerichte opleidingen die inspelen op de vraag naar een welbepaald profiel. Soms gaat het om vrij klassieke groepslessen, in andere gevallen komt er veel zelfstudie bij kijken. En vaak betreft het een vorm van werkplekleren: de cursisten zitten niet de hele tijd op de schoolbanken maar doen tegelijk ook al concrete werkervaring op.”

Het zou ons veel te ver leiden om hier alle mogelijkheden op te sommen, maar we lichten er toch enkele uit. In Brussel, Genk en Antwerpen leidt BeCode volwassenen zonder enige voorkennis in zeven maanden op tot webontwikkelaar. “Met name in Antwerpen mikken we heel specifiek op de kwetsbare doelgroep van NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training)”, verduidelijkt Nina Van den Driessche. “Zij gaan niet langer naar school maar staan bij ons ook niet geregistreerd als werkzoekende, waardoor ze door de mazen van het net dreigen te vallen. De komende vijf jaar wil BeCode 270 van hen helpen om een job in de IT-sector te vinden. De organisatie maakt zich sterk dat 80% van wie de opleiding volbrengt daar ook effectief in slaagt.” Aan het andere eind van het spectrum vinden we Switch2IT terug. De Erasmushogeschool Brussel en Hogeschool PXL uit Hasselt bieden werkstudenten die een doorstart willen maken in softwareontwikkeling de kans om in drie jaar tijd het diploma van bachelor in de toegepaste informatica te halen.

