Wil je meer verdienen? Deze jobs kan je perfect combineren Katelin Raw

06 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Er zijn wel wat redenen te bedenken waarom zoveel Belgen meerdere jobs uitoefenen; meer loon, meer afwisseling, meer collega's... We zochten vier soorten jobs die je gemakkelijk kan combineren met een tweede job.

1. Wie schrijft...

Bedrijven zijn altijd op zoek naar copywriters om hun websites, folders, sociale media en ander communicatiemateriaal te voorzien van straffe content. Wervende teksten brengen klanten – en dus geld – binnen.

Heb jij een vlotte pen? Dan hebben wij het ideaal werkrecept voor jou: een halftijdse job bij een groot bedrijf in combinatie met een statuut als freelance copywriter of journalist in bijberoep. Dan heb je zekerheid én vrijheid. Nadeel is wel dat je vaak op onregelmatige uren en/of in het weekend zal moeten werken.

2. Je veux du travail!

Tolken hebben de grootste taalknobbels op de arbeidsmarkt, maar bijna elk bedrijf heeft meertalige talenten nodig. Wie een krak is in vertalen, weet dat dat een slopende bezigheid is – zeker als het simultaan gebeurt, zoals op internationale conferenties.

Je wisselt die veeleisende activiteit best af met vertaalopdrachten die je aan een minder hoog tempo uitvoert. Veel ngo’s bijvoorbeeld zijn op zoek naar vrijwillige vertalers die sporadisch een handje willen helpen, maar ook betaalde opdrachten zijn allesbehalve schaars voor vertalers in bijberoep.

Lees ook: 500 euro per maand extra voor exact dezelfde job? Verander van sector!

3. Lesgeven loont

Een voltijdse job versieren als leerkracht in het middelbaar onderwijs is moeilijk. Daarom geven startende leerkrachten vaak les op verschillende scholen. Een zware loopbaan, als je het ons vraagt. Dus waarom niet een deeltijdse, klassieke job als leerkracht op één vaste school combineren met iets anders?

Misschien vind je het wel een opluchting om af en toe je vakkennis te delen met volwassenen, in plaats van aan pubers. Dan is het centrum voor volwassenonderwijs in jouw buurt een optie. Lesgeven aan nieuwkomers is nog een ander boeiend alternatief.

Met de flexi-jobregeling in de horeca kan je ook daar na je lesuren gaan bijklussen. Schuilt er wel wat verkooptalent in jou? In callcenters zijn ze ook altijd op zoek naar flexibele werkkrachten.

4. Verzorg je

Deeltijds werken in de zorgsector is goed ingeburgerd, en dat is niet voor niets. Hoe graag je jouw job als verpleegkundige of therapeut ook doet, patiënten vragen massa's energie.

Misschien kan je opladen achter de balie van je eigen of zelfs een andere werkgever? Administratieve taken zijn routineus, en dus ideaal om als job te combineren met je uitdagende taak als verzorger.

Wil je weten hoeveel je zou kunnen bijverdienen? DOE DE TEST met het Salariskompas.

Lees ook:

Werk jij al je hele leven in dezelfde sector? Als je verandert kan je 500 euro meer verdienen

Ontdek welke job het beste bij jou past. Doe de test!

Deze jobs worden goed betaald én werk je van thuis uit!

Bron: vacature.com.