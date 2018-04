Wil je het maken in de financiële sector? Wij vroegen aan een CFO hoe je jouw doel bereikt vacature.com finance

05 april 2018

08u00

Heb je een job in finance en ben je vastberaden om carrière te maken? Of wil je graag in de financiële sector stappen, maar weet je niet of je over de juiste kwaliteiten beschikt? Wij vroegen aan Aurida Ouchenir, financieel directrice van hygiëne-, cosmetica- en lijmgigant Henkel voor België, Nederland en Frankrijk, wat volgens haar de sleutels zijn tot succes.

Wees niet bang om fouten toe te geven

Als accountant, financial controller of financieel manager moet je uiteraard thuis zijn in de wereld van belastingen, jaarrekeningen en winstmarges. “Alles begint met een goede expertise”, aldus financieel directrice Aurida Ouchenir. “Maar naast die knowhow, heb je ook de juiste mindset nodig. Probeer altijd nieuwsgierig en leergierig te zijn, want alles verandert razendsnel. Stel je ondernemend op, breng ideeën aan. En wees vooral transparant. Heb je een fout gemaakt? Valt een resultaat tegen? Zeg dat meteen. Hoe langer je een probleem verstopt, hoe groter het wordt. Zeker in deze sector. Trouwens, uit je fouten leer je, dus dat is helemaal geen schande.”

Weet dat je samen sterker staat

“Alleen kan je veel bereiken, maar je komt nog veel verder als je samenwerkt met anderen”, weet Aurida Ouchenir. “Eén plus één staat écht gelijk aan drie. Bij Henkel werken we altijd met erg diverse teams. We vinden het belangrijk om mensen met verschillende achtergronden en sterktes samen te zetten, omdat zij een uitdaging vanuit verschillende invalshoeken benaderen en zo van elkaar kunnen bijleren. Dus moet jij samenwerken met iemand die helemaal anders is dan jij? Verzet je daar niet tegen, pluk er de vruchten van.”

Hoe langer je een probleem verstopt, hoe groter het wordt. Zeker in de financiële sector. Aurida Ouchenir

Staar je ook niet blind op cijfertjes alleen

“Om te weten of je goed bezig bent, moet je regelmatig je prestaties evalueren”, vindt de financieel directrice. “Dat kan door naar een aantal financiële KPI’s te kijken. Heeft je bedrijf bijvoorbeeld het gewenste marktaandeel behaald? Hoe zit het met de liquiditeit? Met de EBITDA? Maar het draait niet alleen rond cijfertjes. Als financiële professional moet je ook een aantal niet-financiële doelstellingen nastreven. Een goed jaar is namelijk niet voldoende, je moet weten waarom je goed scoort, zodat je het volgend jaar nog beter kan doen. Hou daarom bij hoeveel projecten je tot een goed einde brengt. Review je werk. Let erop dat je je deadlines haalt. Luister naar feedback van zakenpartners en andere stakeholders. Zo kan je jezelf continu verbeteren en bouw je aan een zekere toekomst.”

Vier je successen

“Wil je succesvol zijn, dan moet je hard werken. Maar je mag jezelf nooit uit het oog verliezen”, voegt Aurida Ouchenir er nog aan toe. “Heb je een opdracht afgerond? Is een deadline behaald? Vier dat met je collega’s. Bij Henkel gaan we op zulke momenten vaak lunchen of een glaasje drinken met het hele team, om onszelf te belonen en onze batterijen op te laden. Zo zijn we nadien klaar om vol energie aan het volgende project te beginnen.”

