Wil je de slimste zijn? Studeer dan in de richting van techniek en productie vacature.com productie en techniek

26 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 6 Vacature.com Veel jobs in de sector techniek en productie krijgen de stempel ‘knelpuntberoep’. Goed nieuws voor handige studenten die snel een goedbetaalde job willen vinden. Maar welke jobs bestaan er zoal in de sector? En welke opleidingen volg je dan best?

Op beide oren slapen

Het Schoolverlatersrapport van de VDAB volgt bijna 72.000 Vlamingen die net hun (middelbaar of hoger) schooldiploma behaalden in hun zoektocht naar een eerste job.

Wat blijkt? De kans op tewerkstelling na één jaar verschilt sterk afhankelijk van scholingsgraad en opleidingskeuze. Maar een trend dringt zich op: wie kiest voor een opleiding in techniek en productie, of dat nu in bso, tso of hoger onderwijs is, kan op beide oren slapen. Want het percentage pas afgestudeerden dat in die sector na een jaar een job had, ligt over alle scholingsgraden heen relatief hoog.

Stelt de vraag zich: welke jobs kan je zoal uitoefenen in de sector ‘techniek en productie’? Omdat het over zo’n brede sector gaat, helpen we je alvast op weg met een aantal slimme opleidingskeuzes en de jobs waarnaartoe ze je leiden.

Meteen de jobs bekijken? Hier vind je openstaande vacatures.

Twee werkzekere studiegebieden

Middelbare schoolstudenten die kozen voor een technische opleiding in het studiegebied Bouw of Hout komen vaker dan hun schoolgenoten terecht op hun pootjes: ongeveer 90 procent van de bso-studenten en 95 procent (!) van de tso-studenten vindt een job na een jaar.

Wie kiest voor Bouw in bso brengt meer tijd door in het schoolatelier dan op de schoolbanken. De opleiding vormt je om tot bekwame bouwvakker/-ster die veiligheidsvoorschriften hoog in het vaandel draagt. In tso vind je met de opleiding Bouwtechnieken ook vlotjes aansluiting met de arbeidsmarkt én verwerf je skills voor een leidinggevende functie.

Bso’ers die zich specialiseren in hout leren meten, schaven, zagen en andere manieren om het materiaal te manipuleren. De beste schrijnwerkers hebben zo’n diploma. De opleiding Houttechnieken vind je dan weer terug op de betere tso-school, waar je ook leert werken met machines, relevante ICT-programma’s en labomateriaal.

Lees ook: Deze bedrijven zoeken technische bollebozen

Zin om na het middelbaar je kansen op werk nóg te vergroten? Met een Bachelor in de Bouw of Houttechnologie kom je aan de bak als werfleider, technisch tekenaar of calculator.

Gerichter kiezen?

Bouw en Hout zijn de veiligste studiedomeinen om voor te kiezen, maar er bestaan nog veel specifiekere richtingen die je een goedbetaalde job in de productie en techniek verzekeren na het middelbaar.

Met mechanische vormgevingstechnieken bijvoorbeeld leer je schetsen maken, plannen lezen en werkanalyses en -methodes opstellen. Als elektromechanicus sta je in voor toezicht, onderhoud en herstelling van industriële installaties en productiesystemen. Met biotechnische wetenschappen leer je productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren.

Specialisatie loont echt

Gouden tip voor wie nóg sneller werk wil vinden: kies voor een specialisatiejaar. 88 procent van de bso-studenten die een extra jaar studeren, vindt tegen het volgende jaar een job, tegenover 83 procent van de studenten die dat niet doen. Hetzelfde geldt voor tso. Een zevende jaar doet het percentage werkzoekenden met meer dan de helft dalen, van 13 naar 6 procent.

Dit zijn de specialisatieopleidingen in bso en tso met de laagste percentages werkzoekenden na een jaar voor de sector techniek en productie:

1. Agro- en groenmechanisatie (0%)

2. Industriële onderhoudstechnieken (2,6%)

3. Chemische procestechnieken (2,6%)

4. Stuur- en beveiligingstechnieken (3,6%)

5. Fotolassen (3,9%)

6. Renovatie bouw (5,6%)

7. Koeltechnische installaties (5,9%)

8. Diesel- en LPG-motoren (6,6%)

9. Verwarmingsinstallaties (6,6%)

10. Computergestuurde werktuigmachines (7,5%)

Knelpuntberoepen

Goed opgeleide kandidaten voor techniek en de productie zijn begeerd door werkgevers, maar schaars. De knelpuntenberoepenlijst van de VDAB staat dan ook bol van dat soort jobs. Je vindt dus niet alleen relatief gemakkelijk een job als je kiest voor de sector, je wordt er nog goed voor betaald ook.

Maak dus nu al een slimme schoolkeuze en… start!

Toon me alle jobs in techniek en productie

Lees ook:

Zoveel verdien je in techniek en productie

Is een job in techniek en productie iets voor jou? Doe de test!

Deze vragen stellen rekruteerders/ceo's om je in de war te brengen

Bron: vacature.com.