Wie levert de beste techniekers af: het onderwijs of de bedrijfswereld?

22 februari 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Met zulke enorme tekorten is het voor Belgische bedrijven intussen een heuse uitdaging om competent technisch personeel te vinden. Vaak kunnen ze niet anders dan mensen zonder veel knowhow en ervaring zélf gericht klaar te stomen voor de jobs. Iedereen blij? Of zijn werknemers toch nog altijd beter af met een klassieke opleiding op de schoolbanken?

Hr-dienstverlener SBS Skill BuilderS lanceerde vorig najaar een origineel initiatief om iets te doen aan het grote tekort aan onder meer technische profielen: het onlineplatform De Gazet van Talent biedt werkgevers uit diverse sectoren een overzicht van werkzoekenden die ervoor openstaan om zich bijvoorbeeld via werkplekleren te ontpoppen als de ontbrekende schakel in hun organisatie. “Een groeiend aantal bedrijven is tot het inzicht gekomen dat je met een correcte arbeidsattitude vaak al heel ver komt”, zegt Wout De Bondt, jobcoach bij SBS Skill BuilderS. “In veel concrete gevallen kunnen de technische aspecten on the job worden aangeleerd. Tot op een zeker niveau, weliswaar. In onze visie is talentmobiliteit echt wel dé sleutel om knelpuntvacatures weg te werken. Wij gaan dan ook niet op zoek naar de perfecte kandidaat voor een openstaande betrekking, maar doen net het omgekeerde: we bouwen de profielschetsen van onze werkzoekenden op vanuit hun intrinsieke talenten en motivatie. Als zich vervolgens een bedrijf aandient dat iemand de kans wil geven om zich ten volle te ontplooien, zoeken we samen uit hoe de samenwerking in de praktijk het best kan worden opgestart.”

Talent in huis

Volgens Geert Janssens, hoofdeconoom van ETION, het forum voor geëngageerd ondernemen, is het alleen voor grotere bedrijven weggelegd om nieuwe medewerkers van a tot z zelf op te leiden: “Dat is de meest verregaande manier om een vacature in te vullen, en het is zeker niet vanzelfsprekend om het zo aan te pakken. Maar het kan wel voor een zekere ontspanning op de arbeidsmarkt zorgen waar ook kmo’s van kunnen profiteren. Soms kunnen werkgevers ook niet anders. Als bij een productieproces robots worden ingezet, vraagt dat om operatoren met zo’n specifieke technische kennis dat ze hen eigenlijk alleen maar zelf kunnen opleiden. Kleine bedrijven daarentegen moeten vooral roeien met de riemen die ze hebben. Maar eigenlijk is deze discussie voor werkgevers de ideale aanleiding om eens met hernieuwde aandacht te kijken naar het talent dat ze al in huis hebben. Hoeveel technisch geschoolde krachten stappen niet op omdat de werkomstandigheden hen niet langer bevallen? De werkbaarheidsgraad in ons land is schrikwekkend laag. Daarom pleit ik ervoor om meer naar de mensen te luisteren en hen te vragen wat ze nodig hebben om hun job met plezier te kunnen blijven doen. Je kan je energie veel beter daarin steken dan in peperdure zoektochten naar die ene witte raaf. Zorg dus in de eerste plaats voor een meer kwalitatief opleidingsaanbod voor je huidige menselijk kapitaal. Wat dat betreft, zitten we Europees namelijk helemaal aan het staartje, in het weinig benijdenswaardige gezelschap van landen als Bulgarije en Roemenië.”

Monica De Jonghe, Directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), beaamt dat op het vlak van technische profielen de kloof tussen vraag en aanbod almaar breder wordt. Er is volgens haar ook geen mirakeloplossing voor dit probleem. Maar ze benadrukt dat onze bedrijven zich meer dan ooit constructief opstellen: “Ze kijken tegenwoordig al veel meer naar de impliciete competenties van mensen dan naar hun diploma’s. Initiatieven als duaal leren in het secundair onderwijs en werkplekleren voor werkzoekenden zijn vast en zeker een stap in de goede richting. Heel wat van onze sectoren proberen ook de brug te slaan naar het arbeidsmarktgericht onderwijs door met hun vormingsfondsen actief in te zetten op leerprogramma’s, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. En wij willen als VBO onder meer met ons tweejaarlijks Forum Young Talent in Action jongeren makkelijker aansluiting laten vinden bij de arbeidsmarkt. Het komt er voor hen sowieso op aan om hun talenten en vaardigheden te leren kennen en te blijven ontwikkelen, zich open te stellen voor innovatieve toepassingen en nieuwe kansen met beide handen te grijpen.”

Industrie 4.0.: andere competenties nodig

In het duale leren kunnen we volgens Geert Janssens effectief nog grote stappen zetten. En het gaat daarbij niet alleen om de puur technische skills. “Wie vlot in de nieuwe technologische realiteit van Industrie 4.0 wil meedraaien, heeft in toenemende mate evenzeer nood aan meer algemene vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen en zelfstandig denken. Daar is in onze huidige technische en beroepsopleidingen veel te weinig aandacht voor. Eigenlijk zou ons onderwijssysteem dringend moeten evolueren in de richting van een digitaal lerend netwerk, waarbij de basiskennis via onlinecursussen wordt doorgegeven. De leerkrachten kunnen dan vooral coachend optreden en meer op maat in de diepte gaan werken. In Finland doen ze het nu al zo en slagen ze er veel beter in om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te werken.”

