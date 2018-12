Wie blijvend aan de slag wil in finance, specialiseert zich best in deze functies vacature.com finance

Is er nog werk in de financiële sector? Ja, de automatisering leidt wel degelijk tot nieuwe banen die ook nog eens behoorlijk complex zijn. Ingewikkelde regelgeving, digitale veiligheid en big data. Vacature.com ging op zoek naar de banen van de toekomst in de financiële sector.

Door de toenemende automatisering in de financiële sector neemt de vraag naar gekwalificeerd personeel toe, terwijl de talentpool beperkt blijft. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half. De zoektocht naar personeel duurt dan ook langer: 10% van de vacatures staat langer dan drie maanden open, 5% zelfs langer dan zes maanden.

“Door de automatisering zijn er inderdaad nieuwe banen bijgekomen, op het gebied van ICT en analyse”, zegt Frédérique Bruggeman, managing director bij Robert Half. Die nieuwe functies vragen wel nieuwe vaardigheden. “Een voormalig loketbediende kan nu online beleggingsadvies geven. En op boekhoudingsafdelingen verdwijnen saaie taken zoals data-invoer, wat ruimte geeft aan een sterkere strategische lijn voor een organisatie. De ingevoerde data kan dieper geanalyseerd worden, en de resultaten worden vertaald naar praktische aanbevelingen voor de beslissingsmakers van een bedrijf.”

Fintech en soft skills

Die automatisering in de financiële sector wordt fintech genoemd. “België is een voorloper op het gebied van fintech,” zegt Bruggeman. “Zo is er UnifiedPost, een toonaangevend Belgisch fintech bedrijf dat bedrijven helpt bij het digitaliseren en het optimaliseren van hun financiële waardeketen: van contract, over factuur tot de elektronische betaling. Online identificatie, online betalen en geautomatiseerde boekhouding – of robotic accounting – zijn allemaal aspecten die door fintech-spelers worden aangepakt.”

De nieuwe mogelijkheid van data-analyse wordt gebruikt voor het voorspellen van trends, om inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten of om innovatie aan te sturen. Die inzichten moeten op een begrijpelijke manier naar verschillende afdelingen binnen een bedrijf gecommuniceerd worden. “Soft skills zoals goede communicatieve vaardigheden worden daarmee belangrijker op financiële afdelingen,” zegt Bruggeman. “De zoektocht naar mensen met die capaciteiten blijft een uitdaging voor veel bedrijven.”

Jobs van de toekomst in de finance

Dus wat zijn nu de banen van de toekomst in de financiële sector? Welke vaardigheden moet je in huis hebben om mee te kunnen met de nieuwe ontwikkelingen?

Business Intelligence Analist

Een business analist heeft zeker een toekomstbestendige job. Die brengt met behulp van data-analyse bedrijfsprocessen in kaart. “Zijn of haar belangrijkste taak is om de besluitmakers in een bedrijf een besluitvormingsinstrument aan te bieden. De situatie van een merk wordt geanalyseerd en voor moeilijkheden wordt een oplossing gezocht. Een goede kennis van ERP-systemen is daarbij essentieel.” Ook een opleiding handelsingenieur of toegepaste economische wetenschappen is voor deze functie onontbeerlijk.

Compliance Manager

Eveneens onmisbaar tegenwoordig is de compliance manager, die voor een bedrijf de wet- en regelgeving in de gaten houdt. “De afgelopen tien jaar is de regelgeving veel complexer geworden. Bedrijven hebben professionals nodig die ervoor zorgen dat ze met alle regels in orde zijn. De compliance-rol is essentieel bij het nemen van bedrijfsrisico’s en beslissingen.” Deze functie is voor professionals met een opleiding rechten, handelsingenieur of toegepaste economische wetenschappen, die zich hebben gespecialiseerd met aanvullende trainingen.

Developer

“Zoals in de meeste sectoren zijn ook in de finance developers nodig die applicaties en software bouwen en implementeren. Zo hebben banken nu een app voor thuisbankieren en een beleggingsapp, en is er de Bancontact-app waar ze mee moeten communiceren. Daarnaast ontwikkelen developers ERP-software, en boekhoudpakketten die ook onderling moeten kunnen communiceren,” legt Bruggeman uit.

Cybersecurity Specialist

Veiligheid is in de financiële sector natuurlijk van groot belang. “Omdat alles nu digitaal en in de cloud gebeurt zijn er goede cybersecurity-specialisten nodig. Ook de GDPR komt daarbij kijken: hoe versleutelen we persoonsgegevens op een veilige manier? Voor deze functie is er nog geen concrete opleiding. We zien vaak dat het mensen zijn met een achtergrond in IT of legal die zich daarna verder in het onderwerp hebben gespecialiseerd door zelfstudie.”

Accountant

Tot slot hebben niet alleen spannende nieuwe functies een toekomst in de finance. “De vraag naar boekhoudkundige medewerkers of accountants is enorm. Die functie wordt echter wel anders ingevuld. Accountants moeten een goede talenkennis hebben én een goed begrip van ERP-pakketten en accounting- en rapporteringsoftware. Daarnaast moeten ze ook over goede sociale vaardigheden beschikken, goed zijn in teamwork en flexibel zijn,” besluit Frédérique Bruggeman.

