Werken op zon- of feestdagen? Dit zijn de regels

20 december 2018

In België staan zon- en feestdagen gelijk aan rust. Tewerkstelling is dan verboden. Maar net als op andere regels bestaan er ook op deze uitzonderingen.

De wet

De arbeidswet van 1971 verbiedt werkgevers om hun werknemers op zondag te laten werken. Diezelfde arbeidswet somt in een adem ook de sectoren en omstandigheden op waarin zondagsarbeid wél toegestaan is – en werken op feestdagen dus ook:

- Horeca

- Gezondheidszorg

- Transportondernemingen

- Distributiesector

- Voedingsmiddelenbedrijven

Het lijstje is langer, en houdt andere activiteiten in die niet op een andere dag kunnen gebeuren. Voor ondernemingen die in bepaalde seizoenen piekmomenten ervaren, zoals winkels aan de kust, gelden ook uitzonderingen.

Werken op feestdagen op voorwaarde van loontoeslag

Stel: je werkt voor een groot voedselbedrijf. Zoals gewoonlijk draaien de zaken tijdens de feestdagen goed, wat betekent dat de baas je nodig heeft op kerstdag. In jouw geval is dat wettelijk toegestaan, op voorwaarde dat je inhaalrust en een loontoeslag krijgt.

Maximaal zes weken na die kerstdag moet je werkgever inhaalrust toekennen op een gewone activiteitsdag. Als je langer dan vier uur werkte, krijg je een volledige dag inhaalrust. Werkte je minder dan vier uur, dan heb je recht op minstens een halve dag inhaalrust.

Niet enkel die inhaalrustdag wordt betaald (inclusief premies en voordelen in natura), ook je prestaties op kerstdag krijg je vergoed zoals een doordeweekse dag.

Werken op zondag? Dan krijg je inhaalrust

Ander voorbeeld: je werkt in een klein hotelletje aan de kust. Weekendtoeristen zijn je voornaamste klant. Op zondag werken is dus geen uitzondering, maar ook dan heb je recht op inhaalrust. In tegenstelling tot werken op feestdagen, neem je die inhaalrust op in de loop van de zes dagen volgend op de bewuste zondag.

Je wordt voor deze inhaalrustdag niet betaald, aangezien je op een gewone zondag ook niet betaald wordt. Werken op een feestdag is in die zin lucratiever dan werken op een zondag.

Vervangingsdag

Tenslotte kan het voorkomen dat een feestdag op een zondag valt. Dan is je werkgever verplicht een vervangingsdag in te lassen op een gewone activiteitsdag, die dan alle karakteristieken overneemt van de feestdag die ze vervangt.

Let wel: regelingen verschillen afhankelijk van je contract of sector. Zo hebben mensen met een deeltijds contract recht op inhaalrust die precies zo lang duurt als de gepresteerde overuren, of voorzien gezondheidsinrichtingen en -diensten in hun paritair comité een loontoeslag van 56% voor mensen die werkten op een zon- of feestdag.

