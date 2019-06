Werken op Tomorrowland: organisator WEAREONE.world neemt ons mee backstage Piet Verbeest

28 juni 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com 400.000 tickets die in drie kwartier de deur uitvliegen. Dancefanaten uit meer dan 200 landen die zich in Boom komen laven aan de feeërieke sfeer. En een fanbase op sociale media waar alleen de Olympische Spelen en Formule 1 mee kunnen wedijveren. Hoe is Tomorrowland zo bliksemsnel een absolute wereldspeler kunnen worden? En wie maakt het waar?

Het begon allemaal 15 jaar geleden: Manu en Michiel Beers, twee broers uit Ranst, hebben al wat ervaring opgedaan in het Antwerpse fuifcircuit en achten de tijd rijp voor een eigen dancefestival. Met 9.000 bezoekers is de eerste editie niet bepaald een onbetwiste voltreffer. Maar de Beers Brothers geven niet af en weten jaar na jaar meer zieltjes voor hun geesteskind te winnen. De rest is geschiedenis: anno 2019 telt hun bedrijf een 100-tal medewerkers. Woordvoerder Debby Wilmsen maakte de exponentiële groei vanop de eerste rij mee: “De jongste jaren evolueerden we van een klein team van zo’n 15 enthousiastelingen naar een goed geoliede machine, waarin iedereen perfect weet wat hij moet doen. Al is ons activiteitenpalet intussen ook wel sterk uitgebreid. Zo hebben we nu in Antwerpen met Mesa een eigen restaurant, waar we het hele jaar door de ‘Tastes of the World’-keuken van Tomorrowland serveren. Onder het motto ‘UNITE With Tomorrowland’ organiseren we op de tweede zaterdag van het festival ook kleinere happenings op wisselende buitenlandse locaties. Ditmaal kozen we voor Malta, Athene, Porto en Barcelona. Naast lokale dj-sets kunnen de bezoekers er ook de drie headliners van onze main stage op groot scherm volgen, met een volledige synchronisatie van klank en licht.”

Het hele jaar door

Maar dat is nog lang niet alles. Het Discover Europe-programma brengt buitenlandse festivalbezoekers langs drie tot vijf Europese steden, waar exclusieve events op hen wachten, zoals een picknick onder de Eiffeltoren met Tomorrowland-elfjes. Elke dinsdag van 18 juni tot 24 september is er op Ibiza een Tomorrowland-event, gehost door dj’s Dimitri Vegas & Like Mike. Na de geslaagde eerste editie van Tomorrowland Winter in het Franse Alpe d’Huez wordt er in 2020 zowaar een volle week voor uitgetrokken. Om dit feestjaar extra in de verf te zetten, werd het tijdelijke online radiostation Tomorrowland One World Radio gelanceerd en staan er twee Tomorrowland-avonden in de Amsterdamse Ziggo Dome gepland. Tot slot investeert WEAREONE.world het hele jaar door fors in een stevige buurtwerking in Boom. Geregeld worden in onderling overleg culturele of recreatieve projecten op stapel gezet waar ook de niet-festivalgangers van kunnen genieten.

Zoals Manu Beers ooit aangaf in een uiterst zeldzaam interview: een festival is als een puzzel van 100.000 stukjes. Om die telkens weer gelegd te krijgen, moeten de meest diverse profielen elkaars competenties naadloos aanvullen. Wie ooit één beeld van Tomorrowland zag, begrijpt ook meteen waarom het creatieve team binnen WEAREONE.world met 30 man veruit de grootste groep vormt.

“Elk jaar opnieuw verwachten de mensen dat we hen omver gaan blazen met iets wat ze nooit eerder hebben gezien”, legt Debby uit. “Bovendien houden we altijd en overal de volledige productie in eigen beheer, van het ontwerp van de podia tot het design van de servetjes aan de eetstanden. Het is telkens weer een huzarenstuk om iets van a tot z uit te denken en daarna tot in de kleinste details op te volgen. Maar dat is nu eenmaal de weg die we willen bewandelen. In ons totaalconcept kan niets aan het toeval worden overgelaten.”

Wilde dromen worden waar

Het creatieve team bestaat vooral uit mensen met een grafische achtergrond. Zij maken schetsen en zetten die met digitale tools om in 3D-tekeningen. “Zo leggen we de basis van de droomwereld die intussen ons handelsmerk is”, vervolgt Debby. “Voor de concrete uitwerking ervan doen we dan weer een beroep op een vaste pool van leveranciers. Alleen al voor het hoofdpodium gaat het om een 100-tal. Zij brengen de wilde ideeën die aan onze tekentafels ontstaan tot leven, door op hoogtechnologische wijze waterelementen, licht, geluid, videoschermen en zo meer met elkaar te integreren. Trouwens: op dat gebied vind je nergens zoveel talent als in België en Nederland. De beste podiumbouwers en zo meer zitten gewoon bij ons.”

Tomorrowland is in de eerste plaats een muziekfestival, maar toch zit daar nu juist een relatief kleine ploeg achter. “De programmatie is bij uitstek het kindje van Michiel”, vervolgt Debby. “Na al die jaren in de dance scene kent hij iedereen. Hij heeft de contacten om een stevige line-up samen te stellen en de feeling om te weten wat zal werken en wat niet. Omdat hij natuurlijk niet alles in zijn eentje kan doen, heeft hij een groep kenners rond zich verzameld, die ook al ruimschoots hun sporen hebben verdiend.”

Keep the dream alive

Manu Beers drukt dan weer heel hard zijn stempel op het hele culinaire gebeuren. Debby Wilmsen: “Lekker eten draagt enorm sterk bij tot de totaalbeleving. Manu doet tijdens het festival niets liever dan in alle anonimiteit van alles en nog wat te gaan proeven. Als de kwaliteit hem niet 100% bevalt, stuurt hij de zaak meteen bij. Ja, als de broers iets in hun hoofd hebben, dan moet het ook zo gebeuren. Die veeleisendheid helpt echt om alles wat we ondernemen naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Zelfs het - overigens principieel gratis - toiletbezoek op Tomorrowland is in zekere zin een hele belevenis, met ‘refreshment’-dames die de nodige verfrissing bieden. Of neem nu de gezamenlijke buitendouches op de DreamVille-camping: bij ons dragen ook de obligate wasbeurten bij tot de feestvreugde.”

Maar terug naar de mensen achter Tomorrowland: een groep die recent sterk aan belang heeft gewonnen, is het Fashion & Merchandising-team. Dat telt in de eerste plaats technisch onderlegde krachten die een grote kennis hebben van stoffen en prints. Debby Wilmsen: “We verkopen de Tomorrowland-collectie vooral via onze webshop, maar we hebben ook winkels op Brussels Airport en op de festivallocaties.”

Een andere pijler onder het succes van Tomorrowland is het sociale mediateam. “Naast de mensen die de cijfers analyseren, zijn er natuurlijk de technische experts. Een grote groep content creators - vooral fotografen en videomakers - zorgt er dan weer voor dat onze kanalen permanent gevoed worden met relevante info. Als je weet dat we dik 14,7 miljoen volgers op Facebook hebben en dat landen als Mexico, India, Brazilië en Colombia daarbij de topplaatsen bezetten, dan snap je dat Tomorrowland tegenwoordig een merk is dat dag na dag in stand moet worden gehouden. Daarom steken we ook telkens weer zoveel geld en energie in een kwalitatieve aftermovie. Alleen zo kan je je organisatie het hele jaar door laten leven.”

Een laatste groep medewerkers van WEAREONE.world die de jongste tijd sterk groeide, is de ploeg die zich specifiek inlaat met duurzaamheid en ecologie. Debby Wilmsen: “We vonden dat altijd al belangrijk, we kozen bijvoorbeeld van meet af aan voor biologisch afbreekbare confetti. Maar nu hebben we nog een tandje bijgestoken. Zo gaan we voortaan met de ingezamelde petflessen via 3D-printing meubels, decorstukken en barelementen maken. Daarnaast proberen we systematisch zoveel mogelijk materialen een nieuwe nuttige bestemming te geven.”

Wie in de festivalsector wil oogsten, moet goed weten dat hij nooit echt op zijn lauweren zal kunnen rusten. “Eenmaal je de lat op een bepaald niveau hebt gelegd, verwachten de mensen dat je daarna nog spectaculairder uit de hoek komt”, bevestigt Debby. “Dat is heel uitdagend en tegelijk houdt het je scherp. Maar als je al die festivalgangers ziet genieten, is het vele werk zo weer vergeten.”

Tomorrowland vindt dit jaar plaats van 19 t.e.m. 21 juli en van 26 t.e.m. 28 juli in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom.

