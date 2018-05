Werken op commissie: goudmijn of mager beestje? Matthias Van Milders

22 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Loon naar werken, zo zou je verloning volgens commissie kunnen noemen. Maar wat met de vaste kosten? En wat als het eens wat minder gaat? De realiteit is dat er verschillende systemen zijn, afhankelijk van hoe groot je het variabele gedeelte van je loon wil.

Marc De Wolf is nationaal secretaris van de Belgische Federatie voor Handelsvertegenwoordigers (BFH). Als er iemand is die weet wat je als verkoper of vertegenwoordiger zoal kan verdienen met werken op commissie, dan is hij het wel. En toch: “Ik kan geen antwoord geven op de vraag wat de gangbare percentages zijn. Een arbeidscontract is een heel individueel gegeven, zelfs binnen dezelfde onderneming kunnen er grote verschillen zijn. De grootte van het percentage op commissie hangt ook af van de sector of van de aard en de grootte van de onderneming. En verder speelt ook het zakencijfer mee.”

Van 20 tot 100 %

De percentages van de commissies liggen dan ook in een brede vork, stelt De Wolf vast. “De laagste percentages liggen rond de 20 à 25 % en dat kan oplopen tot een loon dat 100 % bestaat uit commissies.” Werkgevers houden het vast gedeelte vaak liever hoog genoeg, zodat ze bijvoorbeeld niet onverwacht moeten bijpassen als de verdienste onder het minimumloon blijft. Bedienden kunnen uiteraard niet werken onder dat minimumloon. “Toch ligt het veranderlijke gedeelte vandaag hoger dan vroeger. Vroeger was er soms zelfs helemaal geen variabel gedeelte omdat werkgevers die regeling te ingewikkeld vonden. Maar nu zien ze het toch als een stimulans.”

Gemiddeld 3.000 tot 3.800 euro

De lonen van vertegenwoordigers zitten niet meteen in stijgende lijn, zegt Marc De Wolf. “Het gemiddelde brutoloon, vast en variabel samen, zal zo tussen 3.000 en 3.800 euro liggen, dat is al even zo. Daar kunnen dan eventueel nog extra’s bij komen, zoals een bedrijfswagen. Maar dat is dan ook een echt werkinstrument, dat weliswaar ook privé mag gebruikt worden. Ook gsm, laptop of tablet komen erbij. En dan zijn er nog de wettelijke regelingen rond feestdagen, vakantie en ziekte, eventueel aangevuld met de dertiende maand of de eindejaarspremie. Dat doet alles wat aandikken.”

Grote verschillen

Als nationaal secretaris van de BFH ziet Marc De Wolf heel wat looncijfers passeren. “De concrete lonen variëren heel sterk. Soms moet ik mensen erop wijzen dat ze minder verdienen dan het minimumloon uit hun paritair comité. Maar andere lonen swingen dan weer de pan uit. Dan moet ik eens goed kijken of ik geen komma verkeerd heb gezet. In zeer gespecialiseerde sectoren als de zware industrie, de machinebouw of de medische apparatuur zal de verloning vaak hoger liggen. Verkoop je MR-scanners, dan zal je salaris doorgaans hoger liggen dan wanneer je snoepgoed of pralines verkoopt. In die laatste sectoren kan je dezelfde omzet evenaren, maar da’s toch uitzonderlijk. Loonverschillen tussen mannen en vrouwen zie ik niet meer, wij krijgen er alvast geen klachten over. Vroeger waren die er wel, maar het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers groeit.”

Verschillende systemen

“Er zijn verschillende manieren waarop een commissie wordt bepaald. In de meest zuivere vorm krijg je een percentage op je eigen omzet. Er zijn ook mensen die een percentage op de omzet van de firma krijgen. Daarnaast kan je ook een deel van de winstmarge op de verkoop krijgen. Je krijgt dan een bepaalde onderhandelingsmarge. Hoe groter de winst voor het bedrijf, hoe groter de eigen winst. Tenslotte zijn er de premies, meestal bonussen genoemd. Die krijg je als je een bepaald maand- of jaartarget haalt. Dat kan een bepaald percentage van het vast loon zijn, al dan niet geplafonneerd.”

100 % op commissie

“Bediendecontracten die 100% variabel zijn, die zijn extreem dun bezaaid. Zo’n volledig variabel loon kan maandelijks sterk variëren, zeker in seizoensgebonden sectoren. Dan kan je maandloon van de ene op de andere maand plots terugvallen met 75 %. Dan moet je jouw gezinsbudget toch heel goed kunnen plannen. Het minimumloon is dan een aandachtspunt, maar dat wordt berekend op jaarbasis. Zelfstandige verkopers werken wel bijna allemaal 100 % op commissie. Ze moeten ook zelf instaan voor hun kosten. Dit is de risicovollere tak van de verkoop. Het bediendecontract is beter beschermd. Vaak hebben zelfstandige verkopers internationale samenwerkingen en contracten. Vanuit het buitenland is men meestal niet zo happig om met de moeilijke Belgische wetgeving vaste contracten aan te gaan. Die zelfstandigen hebben liefst wel meerdere agenturen. Die mogen niet concurrerend, maar wel aanverwant zijn. Dan verkoop je bijvoorbeeld dakpannen voor de ene, regenpijpen voor de andere en zonnepanelen voor nog een andere. Maar je kan daarmee wel bij hetzelfde cliënteel terecht.”

