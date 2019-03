Werken in retail: niet enkel voor winkel- en kassabedienden vacature.com detailhandel

Bij een job in de retail denk je vast snel aan de mensen die aan het werk zijn in jouw lokale supermarkt. Natuurlijk zijn dat klassieke retailjobs, maar de sector biedt nog oneindig veel andere mogelijkheden.

“Wat ik bijzonder vind aan de retail is dat je er echt alle soorten jobs hebt”, zegt Thierry Vermeire, director social affairs bij Comeos, de federatie van de handel en diensten. “Mensen zien in de eerste plaats de medewerkers in de winkel. Dat kunnen ook ongeschoolden of mensen met een moeilijker cv zijn. In de retail kunnen ze aan de bak. De drempel is zeer laag, zowel op vlak van diploma als van leeftijd. Veel mensen doen als student hun eerste werkervaring op in de sector. Mensen die het op een bepaald moment wat moeilijker hebben in hun carrière, kunnen dit periode toch zinvol invullen met werk in de retail. Zij kunnen ook echt doorgroeien binnen de sector. Ik ken ettelijke voorbeelden van mensen die onderaan de ladder zijn begonnen en helemaal bovenaan uitkomen. Dat is typisch voor de retail, ik denk dat dat in andere sectoren veel moeilijker is.”

Architecten en artsen

“Mensen met hogere diploma’s denken vaak dat de retail niets voor hen is. Maar ze hebben het bij het verkeerde eind. Er is immers plaats voor alle mogelijke diploma’s. Ik denk bijvoorbeeld aan artsen die aan de slag kunnen als bedrijfsarts. Of aan architecten en burgerlijk ingenieurs voor de bouw van een winkel of de opvolging ervan. Er zijn binnenhuisarchitecten nodig voor de inrichting van een winkel. We zien ook steeds meer whizzkids in het kader van de digitalisering van de sector, met name voor de uitbouw van de e-commerce. Mensen die geboeid zijn door technologie surfen mee op de golven van de technologische ontwikkelingen. Bio-ingenieurs staan dan weer in voor de aankoop in heel wat voedingsbedrijven. Op een aankoopdienst zie je vaak een mix van wetenschappelijk geschoolde mensen en economische profielen. Marketingexperts en juristen zijn er bij de vleet. Of hr-mensen, de retail is een sector die nog veel mensen aanwerft.”

Zijsprong maken

“In de retail krijg je de mogelijkheid om een zijsprong te maken. Ik deed zelf bij Delhaize twaalf jaar hr en daarna vier jaar expansie en vastgoed. Ik zie zoiets minder in andere sectoren. Als je gebeten bent door de sector kan je heel verscheidene dingen doen doorheen je carrière. Verder zijn er heel wat mogelijkheden voor mensen die deeltijds willen werken. Ik zie specifiek ook een aantal mensen dat deeltijds werkt en nadien weer voltijds gaat werken. De sector kan daar flexibel op inspelen. Voor jobs in de winkels geldt dan weer de nabijheid als absolute troef. Als je in Berchem woont, hoef je niet in een winkel in Brugge te gaan werken. Negen kansen op tien is er in pakweg Aartselaar een winkel in de buurt waarin je aan de slag kan.”

Verantwoordelijkheid

“De retail is een sector waarin mensen vrij snel verantwoordelijkheid kunnen krijgen. Dan denk ik vooral aan mensen die een winkelpunt aansturen. De sector is elk jaar op zoek naar talenten om winkels te managen. En heel wat van die plaatsen zijn voorbehouden voor jongeren die van de hogeschool komen. Dat hoeven absoluut geen universitairen zijn. Op anderhalf tot twee jaar worden ze opgeleid om de leiding van een winkel te nemen en krijgen ze de volledige verantwoordelijkheid: de cijfers, het commercieel beleid, de klantenbinding, het personeelsbeheer. De retail is een heel mooie leerschool voor mensen die ondernemersbloed hebben. Ze kunnen erg snel de nodige competenties volledig onder de knie krijgen. En je kan ook als zelfstandige zelf een winkel in franchise opstarten. Mits een minimaal financieel risico kan je in de retail je eigen zaak beginnen.”

