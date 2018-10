Werken in IT? Check eerst even of je deze vaardigheden hebt Vacature.com IT

10 oktober 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Misschien kan je goed met computers werken, maar elke zichzelf respecterende IT'er zal aanvullen dat er meer nodig is om aan de slag te kunnen in ICT. Deze negen kwaliteiten in huis hebben zijn bijvoorbeeld essentieel.

1. Vakbekwaam

Zorg ervoor dat je de juiste diploma’s en certificaten op zak hebt. Daarmee toon je aan dat je alle essentiële kennis in huis hebt. Heb je jezelf alles aangeleerd, zorg dan dat je dat kunt aantonen met concrete projecten.

2. Klantgericht

Newsflash: IT’ers moeten niet alleen goed met computers, maar ook met mensen kunnen werken. Dat gaat van klanten tot collega’s tot de directeur. Kun je je verplaatsen in ieders wensen, meedenken en problemen in begrijpelijke taal uitleggen? Schrik je niet terug voor overleg? Dan ben je geknipt voor dit vak!

3. Leergierig

Omdat de wereld van de ICT constant in beweging is, moet je als vakman leergierig zijn. Zo blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Innovatie is het sleutelwoord.

4. Netwerker

Voortbordurend op punt 3 is het ook handig om een groot en veelzijdig netwerk op te bouwen. Twee weten immers meer dan één.

5. Doorzetter

Als IT’er is je werk nooit af. Technologieën veranderen constant, behoeften veranderen mee en bugs zijn nooit ver te zoeken. Goede IT’ers zijn dus echte probleemoplossers en lopen niet gillend het bos in als er iets misgaat.

Lees ook: Dit zijn de meest gevraagde IT-profielen op de arbeidsmarkt

6. Creativiteit

Er is nooit één weg die naar Rome leidt. Bovendien heeft elke organisatie andere wensen en behoeften. Werk je zoals de meeste IT'ers als freelancer en dus voor diverse opdrachtgevers, dan staat en valt je werkgelegenheid met het vinden van de juiste oplossingen op maat.

7. Geduldig

Computers zijn ingewikkeld en mensen weten zich er soms geen raad mee. De vertrouwdheid met ICT-producten verschilt per generatie. Als jij iemand bent die rustig, en geduldig, en met handen en voeten aan computernitwits weet uit te leggen wat ze moeten doen, dan ben je in geen tijd immens populair.

8. Zelfverzekerd

Iedereen tevreden houden, is anderzijds ook wel bijna onmogelijk in de ICT. Het is onvermijdelijk dat je wel eens kritiek krijgt op je werk en ook met ontevreden klanten te maken krijgt. Zorg er dus voor dat je stevig genoeg in je schoenen staat.

9. Talenkennis

Krijg je het gevoel dat je van álle markten thuis moet zijn als IT’er? Dat klopt! Dit is bij uitstek een internationale sector. Een goede kennis van het Engels is daarom essentieel. Kan je goed Frans, dan kan dat zeker ook in je voordeel spelen.

