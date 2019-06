Werken in het groen? Niets dan voordelen! Matthias Van Milders

Bron: vacature.com magazine 1 vacature.com Planten hebben een positief effect op mensen, zowel op fysiek als op geestelijk vlak. Groen is dan ook een logische bouwsteen van een gezonde werkplek. Groene werkplekken zijn stevig in opmars, gaande van enkele plantjes aan de balie tot kantoren met halve binnentuinen.

Werknemers in een kantoor waar planten staan, ervaren een betere luchtkwaliteit, een grotere werkplektevredenheid en meer concentratievermogen. Dat blijkt uit een internationale studie waaraan ook sociaal psychologe Marlon Nieuwenhuis (UTwente) meewerkte. “Er was en is nog steeds een tendens dat een werkplek ‘lean’ moet zijn: kaal, en met zo weinig mogelijk zaken die afleiden. Tezelfdertijd is er eigenlijk geen sluitend bewijs dat lean ook echt productiever is. Uit onze onderzoeken in Groot-Brittannië en Nederland bleek dat werknemers een werkomgeving mét groen een stuk positiever ervaren dan een werkomgeving zonder groen. Daarnaast onderzochten we ook het effect op de productiviteit. We lieten een groep werknemers een informatieverwerkingstaak uitvoeren in een ruimte met planten en een andere groep in een identiek kantoor zonder planten. In de ruimte met planten waren ze sneller om de taak uit te voeren, zonder dat ze meer fouten maakten. De productiviteit steeg er met 15 procent. Aanvankelijk vroegen we ons natuurlijk af of planten echt zo’n verschil konden maken, maar onze studie toonde wel degelijk en heel duidelijk het positieve effect van planten op de werkplek aan.” Ook minder stress, meer creativiteit, een betere gemoedstoestand en een beter binnenklimaat worden her en der gezien als positieve effecten van planten op de werkplek.

Minder ziekteverzuim

Zo brengt een onderzoek aan Wageningen Environmental Research planten op het werk in verband met een lager ziekteverzuim. Mensen die werken in een ruimte met planten zouden zich minder vaak ziek melden. Dat groen zorgt voor een gezondere werkplek, dat is ook de overtuiging van Lieven Tilley, zaakvoerder van PlantDesign, een bedrijf dat groenwanden installeert. “Met een groenwand of binnentuin kan je de luchtvochtigheid en het zuurstofgehalte verhogen. Planten geven overdag zuurstof af. ’s Nachts gebeurt het omgekeerde, maar niet in die mate dat er te veel zuurstof verdwijnt. Dat je geen planten in een slaapkamer mag zetten, dat is dus een fabeltje. Een groot groenvolume zorgt ook voor een beter binnenklimaat, doordat de temperatuurschommelingen minder groot zijn. En tenslotte heeft een groenwand ook een akoestisch effect. In landschapskantoren kan dat heel interessant zijn: als je volume groen voldoende groot is, demp je al een heel stuk van het geroezemoes waardoor veel mensen afgeleid worden”

Bij Eco Technics in Brecht moeten ze alvast niet meer overtuigd worden van de voordelen. Zaakvoerder Wim Eelen liet in de ontvangstruimte een groenwand installeren en wijst op de positieve uitstraling voor het bedrijf. “Wij installeren zonnepanelen,” vertelt hij. “Ons eigen kantoorgebouw staat daarom ook in het teken van duurzaamheid: zo hebben we onder andere een houten gevel en houten ramen, een warmtepomp, natuurlijk zonnepanelen, regenwaterrecuperatie en dus ook een groenwand. Of die wand een visitekaartje is? Dat mag je gerust zeggen. Het verhaal klopt. Mensen die hier binnenwandelen, vinden die wand uitermate fascinerend. ‘Is dat echt? Mag ik daar eens aan voelen?’, vragen ze dan.” (lacht)

Klimaatbewustzijn

Het is dus duidelijk dat planten op de werkplek zowel objectief meetbare positieve effecten hebben als het subjectieve welbevinden van werknemers verhogen. Marlon Nieuwenhuis ziet twee redenen voor dat laatste. “Er is de zogenaamde ‘attention restoration’-theorie. Die zegt dat je met meer energie weer aan de slag kan als je ogen even konden rusten op planten. Zo herstel je van het werk. Een andere verklaring is dat werknemers veel groen ervaren als een investering in hun werkomgeving, een soort verrijking. Eenzelfde effect krijg je bijvoorbeeld met kunstwerken of mooi meubilair. Dat geeft een onderhuidse boodschap mee: hier vinden we een prettige omgeving belangrijk, we vinden dus ook onze werknemers belangrijk. Ook dat blijkt objectief meetbaar: werknemers in groene werkomgevingen voelen zich echt meer verbonden met het bedrijf waar ze werken.”

Reden genoeg dus voor werkgevers om extra te gaan investeren in een groene werkplek. Lieven Tilley wijst daarnaast ook op het groeiend klimaatbewustzijn bij de bevolking. “Mensen staan echt wel wat meer stil bij wat ecologisch verantwoord is, ook op de werkplek. Werknemers willen met hun bedrijf een impact hebben en vragen hun werkgever dan ook om meer groen. Zo kan de airco wat zachter en helpt een groengevel als isolerende laag. In de winter kan je de warmte binnenhouden door het substraat en de dikke laag bladeren, in de zomer verhinderen die net de overdreven opwarming. Natuur en klimaat zijn hot topics en mensen nemen die mee naar het werk. We zien nu ook dat veel architecten onmiddellijk groen voorzien in nieuwe projecten en hun bouwheer aansporen om als werkgever daarvoor te kiezen.”

Niet alleen voor de klanten

Zijn er dan helemaal geen nadelen aan groen op de werkplek? Dat lijkt wat kort door de bocht. Medewerkers kunnen allergieën hebben, slecht onderhouden planten stoten eerder af dan ze aantrekken, het onderhoud kan best wat tijd en energie vergen, een groenproject kan ook een financiële uitdaging zijn. Maar voor al die kanttekeningen valt wel een oplossing te bedenken. Ze lijken geen argument te vormen om het niet te doen. Neem nu alleen al het financiële aspect: een binnentuin of groenwand is een investering die niet elk bedrijf kan dragen, maar enkele plantenbakken zijn misschien wel haalbaar. Belangrijk is dat werknemers het gevoel hebben dat het groen ook hen ten goede komt. Vaak worden de verkoopruimte of het onthaal verfraaid met groen, maar blijven de kantoren of andere werkplekken grijs en saai.

“En dat kan misschien net een averechts effect hebben”, waarschuwt Marlon Nieuwenhuis. “Medewerkers zouden kunnen concluderen dat hun bedrijf zeer goed zorgt voor de klanten en de uitstraling naar buiten, maar minder geeft om de werknemers.” Als planten wel in de werkruimte verschijnen, dan is dat in de meeste gevallen eerder in kantoren of vergaderruimtes dan in productiehallen of magazijnen. Of anders gesteld: veel bedienden genieten al van een groene werkplek, maar de arbeiders blijven op hun honger zitten – tenzij misschien letterlijk en figuurlijk in de refter. Maar misschien is groen ook niet altijd de beste oplossing in een magazijn, vraagt Marlon Nieuwenhuis zich af. “Planten kunnen daar in de weg staan of te weinig licht krijgen. In een magazijn kan je ook een mooie wandschildering op een grote muur aanbrengen. Als werknemers dat zien als een investering in hun werkomgeving en ze worden er actief bij betrokken, dan heeft dat zeker ook een meerwaarde.”

Verticale tuinen

Investeren in groen op de werkplek kan gebeuren in verschillende gradaties, met een even verschillend prijskaartje. “De minst ingrijpende, economisch meest haalbare toepassing bestaat uit een aantal planten in plantenbakken op de werkvloer”, zegt Lieven Tilley. “Een bloemetje of balieplantje doet ook al veel.” In een brochure stelt VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) enkele mogelijkheden voor, zoals mobiele plantenbakken op wieltjes, scheidingswanden met groen, planten als afbakening van zones, een bloemenabonnement. Dat laatste doet denken aan een serviceabonnement voor het groenonderhoud. Heeft in een bedrijf niemand groene vingers of voldoende tijd, dan kan een gespecialiseerde firma zorgen voor het onderhoud van kantoorplanten.

“Tot voor enkele jaren werd sterk ingezet op binnentuinen aan het onthaal of in een landschapskantoor”, weet Lieven Tilley. “Maar tegenwoordig wordt op elke vierkante meter van een kantoor wel iets of iemand geplaatst, dus is de binnentuin wat op de achtergrond geraakt. Wat wel opkomt zijn de binnenwanden. In plaats van horizontaal, staat het groen nu verticaal. Aan muurruimte is vaak geen gebrek. Het effect is even groot als bij een binnentuin, maar er wordt amper ruimte ingenomen. Daarnaast heb je ook buitenwanden, bijvoorbeeld aan de buitenruimte aan de refter. Naast bloemen en bodembedekkers kan je daarin zelfs kruiden, aardbeien en trostomaten planten.”

