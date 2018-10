Werken in eigen streek? Dit zijn de meest gegeerde profielen in Oost-Vlaanderen Kristina Rybouchkina

Bron: vacature.com 0 vacature.com Verlies jij als Oost-Vlaming ook elke dag uren van je leven in de file naar Antwerpen of Brussel? Zonde, want volgens de VDAB staan er op dit moment meer dan 36.000 vacatures open in je eigen streek! Wij zochten uit waar je meteen aan de slag kan.

Techniek en productie

Heb je een technisch profiel, dan moet je zeker niet lang zoeken naar een job in Oost-Vlaanderen. Het gros van de openstaande vacatures situeert zich namelijk in het domein techniek en productie. Zowel lokale kmo's als multinationals met een zetel in Oost-Vlaanderen werven massaal onderhoudsmecaniciens, elektriciens, service techniekers, maintenance managers en ingenieurs aan. Ook als productiearbeider kan je kiezen uit honderden vacatures in diverse sectoren, van voeding over chemie tot de auto-industrie.

Tip: Toon me alle jobs techniek en productie.

Logistiek en transport

Als logistiek expert in Oost-Vlaanderen kan je niet heen om de haven van Gent. Volgens een onderzoek van Voka zullen hier in de nabije toekomst meer dan 2.000 vacatures vrijkomen als gevolg van groeiende activiteiten, onder meer voor magazijniers, heftruckchauffeurs en vrachtwagenchauffeurs. Wist je trouwens dat Gent een ware jobkampioen is? In geen enkele Vlaamse gemeente zijn de voorbije jaren zo veel jobs bijgekomen als in de Arteveldestad, dus ook buiten het havengebied zijn hier mogelijkheden te over.

Lees ook: Dit zijn de voordelen van een job in de haven

Bouw

Alle Vlamingen hebben een baksteen in de maag, en al zeker Oost-Vlamingen. Dat maakt dat je hier als werfleider, loodgieter of architect niet lang zonder werk zal zitten. Heel wat bouwfuncties staan bovendien nog steeds op de lijst met knelpuntberoepen, denk maar aan metselaar, calculator en kraanbestuurder. Ben jij hierin gespecialiseerd, dan ontvangen Oost-Vlaamse werkgevers je met open armen.

Verkoop

Ben jij geen handige harry? Geen nood, Oost-Vlaamse bedrijven zijn ook steeds op zoek naar commerciële talenten. Het maakt niet uit of je al dan niet een hoger diploma hebt, of je aan de slag wil als winkelmedewerker, vertegenwoordiger of accountmanager en of je een voorkeur hebt voor een salesfunctie in voeding, mode, electro of interieur, de jobs liggen overal voor het grijpen.

Administratie

Blink je uit in administratie, bekijk dan zeker eens de vele openstaande vacatures voor medewerkers op een commerciële binnen- of buitendienst, management assistants, dossierbeheerders, financiële medewerkers en polyvalent administratief bedienden in Oost-Vlaanderen. Zit je droomjob er niet tussen? Vergeet dan niet dat ook de overheid, scholen, hr-afdelingen en banken nood hebben aan administratieve duizendpoten. Geloof ons, je hebt geen enkele reden om zo ver te pendelen!

Toon me alle jobs in Oost-Vlaanderen

