Werken in de zorg? Hier word je in de watten gelegd vacature.com zorg

26 april 2018

08u00

Bron: vacature.com 1 vacature.com Als verpleegkundige, zorgkundige, arts of kinesist zit je vast niet verlegen om werk. Haast alle ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties zijn continu op zoek naar helpende handen. Maar hoe kies je de beste job uit dat ruime aanbod aan vacatures? Wij zetten je op weg.

Ziekenhuizen

Wil je graag mee blijven met de nieuwste ontwikkelingen en ben je vastberaden om door te groeien? Overweeg dan een carrière in een ziekenhuis. Ziekenhuizen zetten namelijk net als de meeste grote bedrijven sterk in op de vorming van hun personeel. Nog een voordeel: omdat er zo veel verschillende afdelingen zijn, kan je proeven van verschillende specialisaties bij dezelfde werkgever. Het UZ Brussel, UZ Leuven en UZA zijn bekroond door het Top Employers Institute voor hun uitstekend personeelsbeleid, maar ook in andere ziekenhuizen zoals het AZ Lokeren of het Heilig-Hartziekenhuis in Lier krijg je heel wat kansen.

Gespecialiseerde centra

Hou jij meer van een persoonlijke aanpak en wil je graag een langdurige band opbouwen met je patiënten? Dan is werken in een gespecialiseerd centrum vast meer jouw ding. Omdat zulke centra vrij klein zijn, bouw je ook erg snel een hechte relatie op met je collega's. Je kiest zelf of je aan de slag wil gaan met ouderen of met mensen met een beperking. Ook de geestelijke gezondheidszorg en revalidatiecentra vormen een erg boeiende werkomgeving.

Lees ook: Hoeveel verdienen verpleegkundigen?

Thuiszorgorganisaties

Ben je sociaal en heb je veel verantwoordelijkheidsgevoel, dan is een job in de thuiszorg je vast op het lijf geschreven. Als thuisverpleegkundige krijg je heel wat vrijheid van je werkgever. Je beslist zelf welke aanpak jouw patiënt het beste helpt en meestal kan je je eigen werkschema samenstellen. Vaak is het zelfs mogelijk om in zelfstandig dienstverband te werken, dan ben je écht je eigen baas.

Privébedrijven

Heb je een medisch diploma, maar zoek je een minder alledaagse uitdaging? Misschien schuilt er wel een uitstekende medisch afgevaardigde in jou. IQVIA ondersteunt farmaceutische bedrijven en is daarvoor steeds op zoek naar commerciële talenten. Of waarom snuister je niet een keer door de vacatures van Allianz? De verzekeraar heeft heel wat medisch personeel in dienst om de toestand van klanten na ziekte of ongeval in binnen- of buitenland correct te kunnen inschatten. Het is eens wat anders!

Toon me alle jobs in de zorg

Lees ook:

Waarom verpleegkundigen de nieuwe superhelden zijn

Twijfel je over je studiekeuze? In deze domeinen verdien je het meest

Dit zijn de opmerkelijkste resultaten van het Salariskompas 2018

Bron: vacature.com