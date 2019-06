Werken in de zorg? Deze jobs zijn momenteel in trek vacature.com zorg

06 juni 2019

08u30

Bron: vacature.com 0 vacature.com De zorg kampt met een hardnekkig tekort aan personeel. Door de vergrijzing is vooral in de ouderenzorg en de thuiszorg de nood hoog. Maar waar willen werkzoekenden zelf het liefst werken? De volgende vacatures blijken het meest gezocht.

Verpleegkundige

Wil je veel mogelijkheden hebben in de zorgsector, dan is verpleegkundige een mooi beroep. Als verpleegkundige kun je aan de slag in een ziekenhuis, een zorgcentrum of in de thuiszorg. In alle drie richtingen is een personeelstekort! Als verpleegkundige bied je lichamelijke hulp en psychische ondersteuning aan je patiënten. Je brengt verbanden aan, dient medicijnen toe of helpt een patiënt met baden. Medische kennis en sociale vaardigheden zijn dus van groot belang in dit beroep.

Maatschappelijk werk

Als maatschappelijk werker help je mensen met psychosociale problemen. Ook dit is een heel breed beroep. Maatschappelijk werkers kunnen terecht in de jeugd-, gehandicapten-, verslavings- of ouderenzorg, maar ook in ziekenhuizen, scholen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische klinieken. Je bouwt een vertrouwensband op met je cliënten en moet goed kunnen luisteren, advies geven en een hulpvraag kunnen omzetten in een concreet hulpverleningsplan.

Zorgkundige

Een zorgkundige werkt onder toezicht van een verpleegkundige en mag achttien verpleegkundige taken uitvoeren. Dit takenpakket wordt per 1 september 2019 uitgebreid met vijf extra taken. Een zorgkundige ondersteunt het verplegend personeel door bijvoorbeeld mondzorg te verstrekken, steunkousen aan te trekken, pillen toe te dienen en stoma’s verzorgen. Straks mag de zorgkundige onder andere ook de bloedsuikerwaarde meten en medicijnen via niet-orale weg toedienen (zoals oogdruppels en maagsondes).

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten zijn artsen die gespecialiseerd zijn in het bewegingsapparaat. Ze helpen patiënten die moeite hebben met bewegen, bijvoorbeeld door spier-, gewrichts- of zenuwproblemen. Enerzijds door massage, anderzijds door de patiënt bewegingsoefeningen te laten doen. Fysiotherapie kan helpen bij rugklachten, een hernia, artrose of reuma, maar fysiotherapeuten kunnen mensen ook helpen verantwoord te bewegen bij een spierziekte of longaandoening.

Medische secretaresse

Ook als medische secretaresse kun je rekenen op een afwisselende job. Je voert ondersteunende taken uit voor artsen op administratief, organisatorisch en secretarieel gebied, en bent daarmee een onmisbare schakel in een praktijk of ziekenhuis. Je beantwoordt de telefoon, ontvangt patiënten en bestelt medisch materiaal. Ook het afnemen van eenvoudige testen, het klaarmaken van instrumenten en het schrijven van voorschriften kan tot het takenpakket van een medische secretaresse behoren.

