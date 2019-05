Werken in de haven? Dit moet je weten Logistiek

27 mei 2019

08u00

De haven komt soms ook minder positief in het nieuws, maar voor wie op zoek is naar werk blijft het een uitstekend adres. Els Ceunen van Talentenstroom legt uit wat er allemaal komt kijken bij werken in de haven.

Welke logistieke jobs vind je zoal in de haven?

Bij de logistieke bedienden vind je functies als expediteur, douanedeclarant, pleinplanner, sales medewerker, customer service representative, project planner, teamleider en trader. Bij de logistieke arbeiders gaat het om magazijnier, orderpicker, logistiek engineer, lader/losser, polyvalent logistiek medewerker en havenarbeider/dokwerker. En verder kan je natuurlijk ook aan de slag in niet-logistieke jobs, zoals gespecialiseerd technicus, ingenieur, chauffeur, kapitein, schipper, matroos of zelfs militair bij de marine.

Welke vereisten gelden voor deze jobs?

Els Ceunen (projectleider Talentenstroom): “Werken in de haven vraagt flexibiliteit op vlak van werkuren, want shiftenarbeid en overuren horen er vaak bij. Dat geldt ook voor de jobinhoud. Is een collega ziek of afwezig, dan neem je mogelijk diens taken over. Je beschikt best over een auto, want havenbedrijven zijn soms enkel op die manier bereikbaar. Al zoekt men tegenwoordig ook wel andere oplossingen, zoals eigen collectief vervoer, elektrische fietsen of de Antwerpse waterbus. Andere aandachtspunten zijn de bereidheid om te leren en het besef dat in de logistieke flow elke schakel belangrijk is.”

Wat kenmerkt werken in de haven?

Els Ceunen: “Het feit dat je deel uitmaakt van een groot geheel waaraan alle functies bijdragen. En je hebt het internationale aspect, het contact met de hele wereld, de hechte gemeenschap. Eens je in de haven gewerkt hebt, wil je er niet meer weg. Heb je ambitie, dan zijn er zeker bedrijven die je de kans geven om door te groeien.”

Hoeveel werk is er in de haven?

Vlaanderen telt vier zeehavens: Antwerpen, Gent (North Sea Port Flanders), Oostende en Zeebrugge. Samen stellen ze 230.340 voltijdse equivalenten tewerk, waarvan er 103.332 tot de directe tewerkstelling behoren (cijfers 2016).

