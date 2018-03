Werken? Ik word daar zo moe van… 1 werknemer op 3 slaapt slecht Kristina Rybouchkina

Heel wat mensen staan moe op en gaan moe weer slapen. Je zou haast denken dat het bij een actief leven hoort. "Maar dat is niet het geval. Als jij je 's morgens niet uitgerust voelt, moet je ingrijpen", waarschuwt slaapexpert prof. dr. Johan Verbraecken. De gevolgen van een slaaptekort zijn namelijk niet min.

“Hoeveel uur slaap je precies nodig hebt, verschilt van persoon tot persoon”, weet prof. dr. Johan Verbraecken, coördinator van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen. “Langslapers zullen pas goed functioneren na negen tot tien uur slaap. Kortslapers hebben daarentegen al genoeg met vier tot vijf uur per nacht.”

Zou jij het ook handig vinden om wat minder tijd in bed te moeten doorbrengen? Helaas, het is niet mogelijk om je lichaam hierop te ‘trainen’.

“Het is belangrijk om voor jezelf uit te zoeken hoe lang jij moet slapen om je uitgerust te voelen, en om je daar echt aan te houden”, benadrukt de professor. “Elk uur dat je te weinig slaapt, heeft een impact op je welzijn. Tijdens elke te korte nacht, bouw je namelijk een slaapschuld op. En die is heus niet zo gemakkelijk in te lossen. Als je tijdens de werkweek systematisch twee uur te laat onder de wol kruipt, maak je dat niet goed door eens wat langer te blijven liggen in het weekend. Dat heeft ook weinig zin, want het verstoort je slaappatroon, waardoor je ’s avonds moeilijker in slaap raakt en verder aan je slaapschuld bouwt. Eens je totale schuld de grens van 3.000 uur overschrijdt, kan je permanente schade berokkenen aan je hersenen. Onderzoek heeft aangetoond dat de neuronen die betrokken zijn bij het reguleren van je slaapritme bij zo’n belasting gaan afsterven. Dat maakt dat je chronische slaapproblemen kan ontwikkelen waardoor je permanent vermoeid blijft.”

Daarnaast zijn er verbanden gevonden tussen langdurig slaaptekort en overgewicht, een verlaagd afweersysteem, kanker, dementie, cardiovasculaire ziekten zoals een hoge bloeddruk en diabetes en een verhoogde kans op een beroerte of hartaanval. Kortom: je denkt misschien dat je tijd wint door wat minder te slapen, maar op het einde van de rit is dat niet het geval.

Vicieuze cirkel

Ook op korte termijn zijn de negatieve effecten van vermoeidheid duidelijk merkbaar. Je hebt minder energie, je kan je moeilijker concentreren, je wordt vergeetachtig en prikkelbaar. “Bovendien zorgt een tekort aan slaap ervoor dat je minder goed kan omgaan met stress”, weet dr. Verbraecken. “Terwijl je slaapt laad je namelijk niet alleen fysiek je batterijen op, je verwerkt ook alle emoties van de voorbije dag. Dat proces vindt plaats vlak na de diepe REM-slaap. Slaap je te weinig of niet diep genoeg, dan blijft de stress sluimeren.”

1 werknemer op 3 slaapt slecht

Je kan dus gerust zeggen dat ons werk en de stress die ermee gepaard gaat een negatieve impact heeft op ons slaappatroon. Dat bevestigt ook Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde en directeur Kennis, Informatie en Research van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDEWE: “Denk maar aan de alarmsignalen van een burn-out: moeilijk inslapen en slecht doorslapen zijn de eerste tekenen dat je het rustiger aan moet doen op professioneel vlak.”

Volgens een recente studie van IDEWE is maar liefst 31% van de werknemers in een dagregime niet tevreden over zijn of haar slaapkwaliteit. “52% van hen heeft meerdere keren per week meer dan een halfuur nodig om in slaap te vallen. 50% slaapt minder dan zes uur per nacht. 22% wordt regelmatig wakker. Dat laat zich uiteraard voelen tijdens de dag: 31% is niet goed uitgerust en heeft daardoor moeite om enthousiast te zijn.”

Schuld werkgever?

Toch is het te gemakkelijk om alle schuld in de schoenen van de werkgever te schuiven. “We dragen ook zelf te weinig zorg voor onze nachtrust”, vindt de professor. “Als we thuiskomen van het werk, willen we nog van alles doen. Tijd doorbrengen met ons gezin, sporten, werken op de computer, surfen op sociale media… Daardoor gaan we steeds later slapen. Het is goed om na het werk even te ontspannen, maar overdrijf er niet in. Schermen zoals die van onze televisie, laptop, smartphone en tablet zenden bovendien blauw licht uit. Blauw licht onderdrukt de aanmaak van melatonine. Dat is een natuurlijk slaaphormoon, dat ervoor zorgt dat je moe wordt en goed kan doorslapen. Series kijken of berichtjes sturen in bed is dus absoluut geen goed idee.”

Slaaples op het werk

We lijken te weinig te beseffen dat wij het ons lichaam moeilijk maken om voldoende te slapen. Steeds meer bedrijven organiseren dus infosessies, om hun werknemers te wijzen op het belang van een goede nachtrust. Bayer is er een van. “We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed uitgerust zijn”, vertelt Joris Poppe, corporate communications manager bij Bayer België. “Wie voldoende slaapt, voelt zich gewoon veel beter. Bovendien kan je je beter concentreren als je uitgeslapen bent, je zet betere resultaten neer en je hebt minder kans op een arbeidsongeval.”

Het farmaceutisch bedrijf riep de hulp in van een externe slaapcoach, die in een workshop verschillende tips en tricks kwam delen rond een goede slaaphygiëne. “Of onze werknemers nu allemaal veel beter uitgerust zijn is moeilijk na te gaan, maar we merken wel dat zulke sessies een succes hebben omdat er nadien veel over gepraat wordt. Het bewustzijn bij onze medewerkers is dus wel degelijk gestegen. Uit gesprekken bleek dat vooral smartphones en sociale media hun slaapkwaliteit onder druk zetten. Naar aanleiding daarvan hebben we onlangs een infodag rond digital detox voorzien.”

Wakker liggen

Werkgeversorganisatie Voka juicht zulke initiatieven toe. “Slaap mag zich dan wel situeren in de privésfeer, het is een feit dat veel werknemers wakker liggen van problemen op het werk”, verklaart Pieter Van Herck, senior adviseur welzijn- en gezondheidsbeleid. “Het belangrijk om als bedrijf aandacht te besteden aan het welzijn van je personeel. Het is dus een goede zaak dat werkgevers hier een adviserende rol in opnemen.”

Daarnaast is het belangrijk om als bedrijf open te staan voor de signalen van vermoeidheid. “Merk je als leidinggevende dat een werknemer langere tijd niet uitgerust is, of signaleert iemand dat hij of zij zich niet goed voelt, hecht daar dan belang aan”, voegt professor Lode Godderis eraan toe. “Ga een gesprek aan. Hoe komt het dat die werknemer zo moe is? Kunnen jullie daar samen iets aan doen? Moet er gesleuteld worden aan het takenpakket? Door tijdig in te grijpen, kan je voorkomen dat het van kwaad naar erger gaat.”

