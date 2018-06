Werken én genieten? Bij deze vakantiejobs kan het! Redactie vacature.com campus

06 juni 2018

Terrasjes, festivals, strandbars, een citytrip of een verre reis … De zomer is zalig, maar helaas niet goedkoop. Heb jij nog geen vakantiewerk geregeld? Geen nood. De volgende studentenjobs zijn niet alleen nog beschikbaar, ze zijn ook supertof.

IJsjesverkoper

Tover je graag een glimlach op ieders gezicht? Dan is een vakantiejob als ijsverkoper je op het lijf geschreven. Tijdens de zomerperiode krijgen ijssalons heel wat extra klanten over de vloer, dus haast alle uitbaters zoeken helpende handen. Met wat geluk heeft het ijssalon in jouw buurt zelfs een eigen ijskar, waar jij mee op pad mag. Zeg eens eerlijk, heb je daar als kind niet ontelbare keren van gedroomd?

Parkeerwachter

Ben je op zoek naar een actieve studentenjob, waarbij je kan genieten van het mooie weer? Stel je kandidaat als parkeerwachter! Na een grondige opleiding - want je wil toch niemand verkeerd beboeten - ga je op pad in diverse parkeerzones om te controleren of iedereen correct heeft betaald. Ondertussen kan je gerust een babbeltje slaan met je collega.

Recruiter

Wil je later aan de slag op een hr-afdeling? Dan is de zomervakantie de ideale periode om wat werkervaring op te doen. Als jobstudent recruiter ga je op zoek naar kandidaten voor een reeks vacatures en mag je sollicitanten mee screenen. Ook boekhoudkantoren, laboratoria en ziekenhuizen werven studenten die een relevante studierichting volgen aan. Als het werk je bevalt, krijg je misschien de kans om na je studies te blijven plakken?

Bakker

Wie graag een vakantiejob wil, maar ook nog wat vakantie wil hebben, kan solliciteren bij een bakkerij. Je moet dan wel vroeg je wekker zetten, maar vaak heb je al vlak na de middag gedaan. Hetzelfde gaat trouwens op voor ploegenwerk: de ene week sta je vroeg op en heb je de hele namiddag voor jezelf, de andere week werk je tot ’s avonds laat, maar kan je nog een stevig stapje in de wereld zetten omdat je de volgende dag pas na de middag aan de slag moet.

Barman of barvrouw

Wil je geen enkel feestje missen omdat je moet werken, zorg dan gewoon dat je op een feestje werkt! Het is echt niet voor niets dat zo veel studenten kiezen voor een job in de horeca. Of je nu gaat opdienen in een restaurant, drankjes gaat shaken in je favoriete cocktailbar of pintjes gaat tappen op een evenement, je kan steeds meegenieten van de sfeer en je leert heel wat leuke en vrolijke mensen kennen. Plezier gegarandeerd.

