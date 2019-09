Werken bij een start-up of een multinational? Dit zijn de verschillen Kristina Rybouchkina

06 september 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 Werkplek Of je nu pas je diploma beet hebt, of gewoon toe bent aan een nieuwe uitdaging, solliciteren is altijd een beetje gokken. Want zelfs al spreekt een vacature je aan, hoe weet je of je zal aarden bij je nieuwe werkgever? Elke firma heeft een eigen cultuur en werkdynamiek. Ofwel voel je je daarbij als een vis in het water, ofwel als een vis op het droge. De grootte van een bedrijf blijkt een belangrijke voorspellende factor te zijn en kan je dus helpen om de juiste keuze te maken.

“Toen ik in mijn laatste jaar toegepaste informatica zat, moest ik op zoek naar een stageplaats”, weet Hannah Patronoudis nog goed. “Omdat ik wist dat ik nooit in een technische functie aan de slag zou gaan, wou ik stage lopen als Project Manager. Ik heb heel wat bedrijven gecontacteerd, maar kreeg telkens het deksel op de neus. Stage lopen in een managementfunctie? Dat kon blijkbaar niet. Als je pas bent afgestudeerd, begin je ook niet als Project Manager, kreeg ik te horen. Tot ik op een beurs kennismaakte met Raccoons. De start-up is drie jaar geleden opgericht door vier jonge ondernemers. Intussen is het bedrijf uitgegroeid tot een koepel voor verschillende ventures, gespecialiseerd in vernieuwende technologieën zoals apps, chatbots en artificiële intelligentie, blockchain en quantum computing. Zodra ik opperde dat ik stage wou lopen als Project Manager, werd ik met open armen ontvangen. Nadien ben ik gewoon blijven plakken. In mijn droomfunctie, hoewel ik pas 21 was.”

Vooral de goede sfeer en de enorme vrijheid bij Raccoons hebben Hannah overtuigd om te blijven. “We zitten hier met 40 collega’s, maar het voelt alsof we één grote vriendengroep zijn. Ons kantoor ziet er helemaal niet uit als een kantoor. Er staan wel bureaus, maar die zijn op een creatieve manier ingedeeld en aangekleed. We hebben ook een experimentele labruimte, waar onze robotjes staan. Plus een VR-ruimte, waar je tussen het werk door even kan ontspannen. ’s Middags gaan we buiten voetballen en onlangs zijn we allemaal samen gaan klimmen. Op vrijdagavond is er standaard een afterworkdrink. We kennen elkaar dus erg goed en er wordt héél veel gelachen. Al wordt er ook hard gewerkt. Iedereen is heel gedreven. Te meer omdat je hier de kans krijgt om te doen wat je echt graag doet. Als het moet, blijven we tot laat in de nacht doorgaan om een project op tijd op te leveren.”

Gemeenschappelijk doel

De sfeer die Hannah omschrijft is erg kenmerkend voor een start-up, weet hr-specialist Tony Swinnen van SD Worx. “In start-ups is het sociale aspect heel belangrijk, collega’s zijn er vaak goede vrienden. Natuurlijk zou niemand daar neen tegen zeggen! Maar als je aan de slag wil bij zo’n bedrijfje, moet je je vooral kunnen vinden in het gemeenschappelijke doel. Werknemers van start-ups zijn heel toegewijd om van ‘hun’ product of dienst een succes te maken. Er heerst vaak een enorme power en drive om de wereld te veroveren. Deel jij die niet, dan zal jij je in zo’n omgeving niet op je plaats voelen.”

Zeker omdat werken voor een klein, nieuw bedrijf ook minder positieve kanten heeft. “Denk maar aan het loonpakket. Een start-up kan onmogelijk dezelfde voordelen bieden als een multinational. Ook op vlak van doorgroeimogelijkheden en werkzekerheid is het vaak koffiedik kijken. Uit onderzoek blijkt dat mensen die voor een klein bedrijf werken vaker aangeven dat zij waarschijnlijk extern een job gaan zoeken als ze willen doorgroeien. Terwijl werknemers in grote bedrijven hun carrière eerder intern zien evolueren. Onze cijfers bevestigen dat. Vandaag werkt 46% van de werknemers onder de 30 jaar voor een firma met minder dan 50 medewerkers. Terwijl dat in de groep 50 tot 54-jarigen slechts 33% is. Doorheen de jaren vindt dus een verschuiving plaats.”

Drie vormen van motivatie

Twijfel je of jij thuishoort in een klein of groot bedrijf? Dan moet je vooral uitmaken waar jouw prioriteiten liggen. “Als het gaat over jobkeuze, bestaan er drie verschillende soorten motivatie”, weet Tony Swinnen. “Ideologische motivatie is er een van. Voel ik me verbonden met het bedrijf waarbij ik solliciteer? Heb ik dezelfde waarden als de firma en de andere medewerkers? Deel ik dezelfde doelstellingen? Mensen die kiezen voor een start-up, doen dat heel vaak omwille van ideologische redenen. Zij zijn overtuigd van het product dat ze maken of de dienst die ze leveren, en zijn vastberaden om daarmee een verschil te maken. Zelfs al moeten zij daardoor inleveren op andere vlakken, zoals werk-privébalans of verloning. Hun intrinsieke motivatie is zo groot, dat zij hier minder belang aan hechten.”

Een tweede soort motivatie, is relationele motivatie. “Hoe is de sfeer in een bedrijf? Hoe familiaal wil ik omgaan met collega’s en leidinggevenden? We zien in onze studies dat werknemers in start-ups en kmo’s vaker relationele factoren aandragen om hun keuze te verklaren, dan werknemers in grote bedrijven. Kmo-medewerkers prijzen de aangename sociale omgeving, de vlotte samenwerking, de autonomie om zelf beslissingen te nemen en de flexibele regelmogelijkheden. Als je je baas goed kent, kan je bijvoorbeeld gewoon vroeger vertrekken als je je kinderen uitzonderlijk ergens moet oppikken. Een half woord zal volstaan. In een multinational moet je doorgaans veel meer stappen ondernemen om zulke persoonlijke zaken formeel geregeld te krijgen. Daarnaast is de locatie dicht bij huis voor velen een doorslaggevende reden om voor een kleiner bedrijf te kiezen.”

De laatste soort motivatoren zijn transactionele motivatoren. “Dat zijn alle feitelijke gegevens die vermeld staan op een contract. Denk maar aan het loon, de extralegale voordelen, het aantal verlofdagen, de opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden. Op dat vlak springen grote organisaties er meestal uit.”

Internationale doorgroeimogelijkheden

Dat grote bedrijven aantrekkelijkere voorwaarden kunnen bieden, beaamt Melysa Keygan, HR Business Partner BeLux bij British American Tobacco. “Omdat onze Belgische zetel in Brussel is gevestigd, in een heel concurrentiële arbeidsmarkt, krijg je hier als werknemer een zeer aantrekkelijk loon. Daarbovenop kan je rekenen op een hoop extralegale voordelen, zoals een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, aandelen in het bedrijf, financiële bonussen, maaltijdcheques, cultuurvouchers en in bepaalde functies ook een gsm en een bedrijfswagen. We bieden ook de mogelijkheid om één dag per week van thuis te werken en via een flex-regeling je eigen uren te bepalen, want we hechten veel belang aan de balans tussen werk en privé. Verder hebben wij als internationaal bedrijf met 55.000 medewerkers in 42 landen heel interessante opleidingstrajecten. Starters die een managementfunctie ambiëren kunnen bijvoorbeeld instappen in onze ‘Global Graduate Programme’, een opleiding van 12 tot 18 maanden waarbij verschillende businessaspecten aan bod komen. Er zijn zelfs mogelijkheden om opleidingen te volgen op locaties als Londen, Parijs of Denemarken.”

De vele opleidingen brengen ook diverse carrièrekansen met zich mee. “Wie wil kan een internationale loopbaan uitbouwen. Ook zijn er mogelijkheden om intern van departement te veranderen, als je de stap wil zetten van pakweg supply chain naar marketing. De mogelijkheden zijn eindeloos.” Volgens Keygan is dergelijke interne mobiliteit mogelijk dankzij de nauw gedefinieerde functieomschrijvingen. “In kleinere bedrijven zijn de lijnen tussen verschillende functies vaak minder duidelijk afgebakend. Medewerkers kunnen diverse rollen vervullen voor hun werkgever. Bij ons zijn de taken duidelijk verdeeld, waardoor je de kans krijgt om je te specialiseren in een bepaald gebied en sneller kan doorgroeien.”

9-to-5?

Brengt werken voor zo’n carrièregerichte multinational dan ook een hogere werkdruk met zich mee? “Niet per se”, gelooft hr-specialist Tony Swinnen. “Of je in een 9-to-5 cultuur terechtkomt of net het tegenovergestelde, hangt sterk af van je functie en van organisatie tot organisatie. Ongeacht de grootte. Je kent de verwachtingen van je mogelijke werkgever pas als je hiernaar vraagt tijdens je sollicitatiegesprek. Of als je spreekt met mensen die voor de firma werken. Informeren bij kennissen is dus zeker geen slecht idee. Nog een gouden tip is stage lopen, zoals Hannah heeft gedaan. Meestal gebeurt dat tijdens de studies, maar ook als je al bent afgestudeerd zijn er heel wat mogelijkheden om van verschillende organisatieculturen te proeven. Zo ontdek je proefondervindelijk welk soort bedrijf bij je past.”

Soms zit het hem trouwens in de kleine dingen. “Is de koffie op? In een klein bedrijfje zal je zelf naar de supermarkt moeten stappen om er te halen. Waarschijnlijk zal je ’s avonds ook de koffietassen moeten afwassen. In een multinational is zoiets ondenkbaar. Stel jezelf eens de vraag waar jij je beter bij voelt. Een onnozel voorbeeld misschien, maar wel eentje dat mooi illustreert hoe het er in het dagelijks leven aan toegaat”, glimlacht Swinnen.

