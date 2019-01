Werken als verpleegkundige? Check eerst even of je deze eigenschappen wel hebt

Bron: vacature.com 0 vacature.com Verpleegkundige is nog steeds een knelpuntberoep. Wie voor deze job kiest, kan dus rekenen op veel werkzekerheid. Patricia Vanleerberghe, voorzitter van de opleiding Verpleegkunde aan de HoGent, licht ons 6 kenmerken toe die je als (goede) verpleegkundige goed kan gebruiken.

1. Je werkt graag met mensen

Als verpleegkundige werk je nooit alleen. Je komt constant in contact met mensen voor wie je zorg draagt. Vanleerberghe: “Dat gaat over cliënten in de sociale sector, patiënten in een ziekenhuis of bewoners in een woonzorgcentrum. Je werkt ook heel nauw samen met andere zorgverleners; gaande van niet-professionele hulp door familie of mantelzorgers tot het medische team waarin je werkt. Je moet goed kunnen samenwerken met je collega-verpleegkundigen maar ook met artsen, kinesisten en ergotherapeuten.”

2. Je bent niet bang van wetenschappen

Wist je dat heel wat wetenschappen aan de basis liggen van verpleegkunde? Vanleerberghe: “Het gaat om anatomie, fysiologie, biologie en microbiologie, psychologie, sociologie en verpleegkundige wetenschappen uiteraard. Een basisinteresse voor deze takken in de wetenschap is een must. De bedoeling is dat je die kennis integreert in de dagelijkse praktijk. Aangezien de gezondheidszorg zeer snel evolueert, is het van belang om up-to-date te blijven. Levenslang leren hoort er dus bij, net zoals een nieuwsgierige en leergierige houding.”

3. Je bent echt sociaal

“Als verpleegkundige moet je heel veel communiceren op een dag, zowel met zorgvragers (cliënten, patiënten, bewoners) als met zorgverstrekkers. Tijdens de opleiding leggen we dus ook veel focus op goed leren communiceren, maar toch moet er intrinsiek een sociaal dier in je zitten wil je deze job volhouden.”

4. Empathie is jou niet vreemd

Een verpleegkundige zonder empathie, dat is als een schrijver zonder pen. “Een verpleegkundige moet zich uiteraard kunnen inleven in de situatie van de zorgvrager. Het is pas door je je in zijn of haar situatie in te leven, dat je het probleem ook echt kan begrijpen en er een oplossing voor kan zoeken.”

5. Je bent flexibel

In de verpleegkunde werk je vaak in shiften. “Dat is al zo van in de stage tijdens de opleiding, om studenten meteen een realistisch beeld te geven van de job. Op zich hoeft dat geen nadeel te zijn. Verpleegkundigen met een gezin zien er vaak een groot voordeel in: wanneer ze een vroegdienst hebben, kunnen ze hun kinderen aan de schoolpoort ophalen.”

Flexibel zijn betekent trouwens meer dan werken in een flexibel werkschema. ”Verpleegkundigen moeten hun opgedane kennis op verschillende doelgroepen kunnen toepassen en telkens inspelen op nieuwe, uiteenlopende situaties. Je moet dus zowat op alle vlak flexibel ingesteld zijn.”

6. Een uitdaging? Tof!

Denk je dat het werk van een verpleegkundige saai en eentonig is? Vergeet het! “Je komt praktisch elke dag met andere zorgvragers in contact. Zeker in ziekenhuizen is er tegenwoordig een heel snelle turn-over. Elke dag komen er nieuwe zorgvragen op je af, elke dag zit dus vol nieuwe uitdagingen.”

Tekst: Anneleen De Leyn.