Werken als ingenieur? Dit zijn zes aantrekkelijke werkgevers ingenieurs

15 oktober 2018

12u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Als ingenieur zit je in een luxepositie. Je moet eigenlijk niet zoeken naar werk, bedrijven zoeken jou. Toch heeft dat ook een nadeel: begin maar eens een keuze te maken uit al die vacatures en jobaanbiedingen! Wij selecteerden enkele interessante werkgevers om je op weg te helpen.

Brandweer Brussel

Heb je er als kind altijd van gedroomd om brandweerman of –vrouw te worden? Dat kan perfect met een ingenieursdiploma! Je kan namelijk voorkomen dat er een brand uitbreekt, een ramp gebeurt of ontploffingsgevaar rijst door de juiste voorzorgen te treffen. Brandweer Brussel is daarom op zoek naar verschillende ingenieursprofielen, zoals een facility manager, een eco manager, een directeur IT en preventie-experts. Stuk voor stuk jobs die levens redden.

Hou jij van uitdaging en werk je graag mee aan het redden van levens? Klik dan op hier en word deel van onze brandweer familie.

Stad Antwerpen

Jouw job als ingenieur of mobiliteitsexpert bij ’t stad? Dat is meewerken aan betekenisvolle projecten die Antwerpen nóg straffer maken. Solliciteer snel als verkeersingenieur of mobiliteitsexpert om je stad nog beter bereikbaar, duurzaam en verkeersveilig te maken. Je wordt betrokken bij grote mobiliteitsprojecten als fiets- en buurtparkings, je krijgt inspraak in fietsautostrades, je mag advies geven over de publieke ruimte … Allemaal aan mooie loonsvoorwaarden en met een goede werk-privébalans.

Hoe ziet dit er concreet uit? Bekijk hier de vacatures.

Milcobel

Als je graag aan de slag wil bij een op en top Belgisch bedrijf in volle expansie, ben je bij Milcobel op het juiste adres. De zuivelproducent heeft 8 productiesites, 2000 medewerkers, klanten in meer dan 110 landen en een omzet van 1,2 miljard euro. Om zijn grenzen nog verder te verleggen, zoekt Milcobel onder meer procesingenieurs, productiemanagers en een reliability engineer. Uitdaging verzekerd!

Bekijk snel de uitdagingen bij Milcobel

Stad Tienen

Ligt de stad Tienen je na aan het hart? Bouw dan mee aan haar toekomst. Letterlijk, want Stad Tienen is momenteel op zoek naar verschillende ingenieurs en een diensthoofd wegen en waterlopen, om toezicht te houden op uitbestede werken en om allerlei nieuwe bouwprojecten te coördineren. Mooiere straten en pleinen? Modernere stadsdiensten? Een betere mobiliteit? Jij kan het allemaal waarmaken.

Stad Tienen zoekt een diensthoofd wegen & waterlopen - uitbestede werken en een ingenieur gebouwen en wegen & waterlopen - uitbestede werken. Je kan de vacatures hier terugvinden.

TUC Rail

Heb je een passie voor spoorwegen, bekijk dan eens de vacatures bij TUC Rail. Het ingenieursbureau is gespecialiseerd in spoorweginfrastructuur, en biedt je de kans om grote, duurzame projecten op te volgen in een innovatieve technologische omgeving. Daarbij werk je projectmatig samen met een enthousiast, creatief team.

Bekijk hier de vacatures bij TUC RAIL

Hudson

Kan je nog steeds niet kiezen? Geen nood, hr-adviseur Hudson weet ongetwijfeld raad. De recruitmentspecialist brengt graag je competenties, je persoonlijke en je professionele doelen in kaart, om samen met jou te schrijven aan het volgende hoofdstuk van je carrière.

Benieuwd geworden? Hudson is alvast graag jouw carrière partner.