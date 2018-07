Werk jij in de zorgsector? Dan heb jij zeker deze vijf kwaliteiten

vacature.com zorg

24 juli 2018

08u00

Bron: vacature.com 2 vacature.com Ben jij geduldig en empathisch? Dan is een job in de zorgsector zeker iets voor jou! Deze vijf kwaliteiten zijn cruciaal om in deze sector aan de slag te gaan.

1. Empathie

Dit is misschien de meest belangrijke eigenschap die iemand die in de zorgsector werkt, nodig heeft. Je moet in staat zijn om mee te kunnen voelen met de pijn en het lijden van patiënten en troost kunnen bieden. Soms is de verpleger of zorgkundige een lichtpunt in de dag van een patiënt. Op de werkvloer zal je sowieso op een rollercoaster van emoties terecht komen, van euforie bij de ene patiënt die net te horen heeft gekregen dat hij naar huis mag tot het enorme verdriet wanneer je slecht nieuws moet melden.

Toon me alle jobs in de zorg

2. Emotioneel stabiel

Het is belangrijk dat je er zelf niet onderdoor gaat, want je zal met schrijnende gevallen te maken krijgen. Sommige dagen zullen een aaneensluiting van verdriet en wanhoop lijken. Die zaken mag je niet mee naar huis nemen. Toch moet je er voor oppassen dat je geen compassiemoeheid krijgt. Dat overkomt de meest empathische mensen. Probeer de symptomen te herkennen en zorg goed voor jezelf. Gelukkig zijn er ook heel wat hartverwarmende momenten waar je je aan kan op trekken.

Lees ook: Hoeveel verdienen verpleegkundigen?

3. Sterke communicatieve vaardigheden hebben

Om je patiënten te kunnen begrijpen, moeten je communicatieve vaardigheden on point zijn. Communicatie is in elke job belangrijk, maar hier is het soms een kwestie van leven of dood. Patiënten die wat introverter zijn, moeten jou vertrouwen zodat ze je vertellen hoe ze zich echt voelen. Daarnaast moet je ook goed en duidelijke kunnen communiceren met de familie van de patiënt en met je collega’s.

4. Geduldig zijn

Geduld is een schone zaak, dat besef jij als geen ander. Je werkt met mensen die pijn lijden, moedeloos worden en de behandeling verloopt niet altijd zoals gehoopt. Het is jouw taak om de patiënt af en toe uit te laten razen en om zelf rustig te blijven.

5. Probleemoplossend denken

Snel handelen, niet paniekeren en snel een oplossing vinden. Ook dat is letterlijk van levensbelang in de zorg. Soms zal je zeer creatief op bepaalde situaties moeten inspelen. Die druk mag je niet verlammen. Je laat bij voorkeur niets aan het toeval over en hebt oog voor detail. Maar ook wanneer iets niet loopt zoals gepland, weet jij er altijd wel een mouw aan te passen.

Herken je jezelf in deze eigenschappen of toch niet helemaal? Doe de persoonlijkheidstest op vacature.com en ontdek wat de vijf hoofddimensies van jouw persoonlijkheid zijn.

Lees ook:

Wil je werken in de zorg? Hier word je in de watten gelegd

Waarom verpleegkundigen de nieuwe superhelden zijn

Twijfel je over je studiekeuze? In deze domeinen verdien je het meest

Bron: vacature.com.

Meer over gezondheid

werk